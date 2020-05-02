Фармацевтический империализм. Как связаны вакцинация и диктатура мирового финансового капитала, - Д.Платонова

00:22 05.05.2020

Дарья Платонова



В связи с эпидемией коронавируса проблема вакцинации вышла на первый план. В США председатель Комитета по охране здоровья детей Роберт Ф.Кеннеди-Младший в начале апреля выпустил доклад, в котором подчеркивается, что одной из целей вакцинации [сегодня активно лоббируемой Биллом Гейтсом] является стерилизация населения и последующая депопулизация планеты.



Билл Гейтс и обратная сторона программ вакцинации

Интересна также роль Билла Гейтса, которую подчеркивает Кеннеди-младший, в поддержке программ по вакцинации населения. Так, исследователь отмечает, что миллиардер фактически имеет полный диктаторский контроль над мировой политикой здравоохранения ("Пообещав свою долю в размере $450 млн из $1,2 млрд для искоренения полиомиелита, Гейтс взял под контроль национальную техническую консультативную группу Индии по иммунизации (NTAGI), которая санкционировала до 50 доз вакцин от полиомиелита через перекрывающиеся программы иммунизации детей в возрасте до пяти лет"). Вакцины, разрабатываемые при финансовой поддержке Гейтса, обнаружили свою неативную сторону в Индии: в 2017 году ВОЗ признает, что взрыв полиомиелита - по большей части результат вакцинирования. Эпидемии, развернувшиеся в Конго, Афганистане и на Филиппинах также могут являться последствиями вакцинации.

В европейском пространстве в связи с коронавирусом развернуты программы по разработке вакцины против коронавируса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намеченной на 4 мая конференции доноров, на которой предполагается собрать 7.5 млрд евро для создания вакцины. Интересно, что глава Еврокомиссии подчеркнула, что коронавирус (безусловно, разрушительный) имеет и обратную сторону, а также несет в себе положительные аспекты.



"С одной стороны, она [пандемия] показывает нам, чему мы должны научиться. Чтобы лучше подготовиться [к подобным кризисным ситуациям], нам необходим гораздо более эффективный обмен медицинскими данными в ЕС и во всем мире. Кроме того, мы видим, насколько важно иметь функционирующие системы здравоохранения, которые способны справиться с шоковыми ситуациями и кризисами вроде нынешнего", - заявила глава Еврокомиссии.

Тестирование вакцины на африканском населении

Наиболее частой платформой для тестирования вакцины стал Африканский континент. Недавно во Франции разразился скандал по поводу заявлений научного сотрудника французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) Камиля Лоша о возможном тестировании вакцины на африканском населении. В рамках эфира на телеканале LCI. Камиль Лош вместе с главой отедения интенсивной терапии больницы Парижа Жан-Поль Мира отметили, что в данный момент идея проведения теста вакцины на жителях африканского населения рассматривается, более того Лош отметил, что возможно "соотвествующие тендеры уже объявили".

Французский геополитик Йозеф Инди о западном медицинском колониализме

"Сегодня все происходящее [в медицинской плоскости в том числе - прим. пер.] выходит за рамки обычного расизма и западного колониализма. Трансформация западного капитализма, особенно в фармацевтическом вопросе, привела к выходу за западные или национальные рамки, цель сегодня– не просто доминировать над бедным населением.

Интересен тот факт, что есть ряд медикаментов, которые не разработаны для лечения болезней в Африке, потому что у африканцев попросту нет покупательной способности для их приобретения, в то время как мировую систему здравоохранения активно развивали для европейского населения, и в том числе для разработки лечения европейского населения от африканских болезней, которые могут распространяться на Западе.

Африканцы не единственные играют роль подопытных кроликов – во Франции уже были скандалы с имплантами, произведенными крупными фармацевтическими компаниями, которые начали использовать и развивать без предварительного тестирования, и продавать прямо в таком виде – и, по признанию специалистов, так их опробывали на населении, даже европейском, как на подопытных кроликах. Это стало объектом расследования Мари Морис и Эдуар Перен, которое было предано огласке 27 ноября 2018 года во французской телепередаче Cash investigation вышло исследование "Импланты: все – подопытные кролики?".



Во Франции были и другие крупные скандалы, связанные с областью фармацевтики: например, с лекарством Mediator, произведенным фармакологическими компаниями.

Так что если говорить о [фармакологическом] расизме, то он выходит за рамки простого расизма в отношении африканцев или народов третьего мира, это и классовый расизм: есть олигархи, возглавляющие фармацевтические компании, которые ведут себя с населением – африканским или западным - как с подопытными кроликами.

Более того, среди них есть и такое представление – приведу вам пример компании INSERM - Камиль Лохт, который благоприятно отозвался о тестировании [на африканцах].

INSERM управляет Жиль Блох. INSERM - это "Национальный институт здоровья и медицинских исследований" [Institut national de la santé et de la recherche médicale], который находится под контролем Министерства здравоохранения и Министерства научных исследований, с бюджетом 912 560 000 евро ранее находился под руководством Ив Леви. Ив Леви был в центре известного скандала: он женат на экс-министре здравоохранения Франции Аньез Бузин (в то же время Леви возглавлял INSERM).



Скандал разразился, поскольку мадам Бузин, супруга г-на Блоха, запустила трансформацию Института медицинских исследований в пользу INSERM, чтобы заполучить бюджетные средства, предназначенные Институту, в начале 2010-х гг. Поэтому если Вы обратите внимание на национальные институты общественного здравоохранения во Франции и фармацевтические компании, Вы увидите крепкие одновременно семейные и групповые связи, которые управляют не только здоровьем французов и западных народов, но и африканцев. Таким образом, это уже выходит за пределы "расизма севера или юга", это классовый и групповой расизм"".

2.05.2020