РосЛибералы готовы ввести цензуру, лишь бы их не гнали от Властной кормушки, - М.Хазин

00:26 05.05.2020

Ничего личного, только Власть



Михаил Хазин

3 мая 2020



Тема снятия с эфира очередного "Бесогона" Никиты Сергеевича Михалкова, может быть, и не совсем моя. Но поскольку я в этой передаче цитируюсь, несколько слов сказать надо, тем более что во всей истории есть очень интересные моменты. Фокус тут вот в чем. Либеральная экономическая модель (тот самый финансовый глобализм, о котором столько в последнее время говорят) подошла к концу. Ее нельзя реанимировать никак ну хоть ты из штанов выпрыгивай, ее потенциал исчерпан и сделать тут ничего нельзя. Все попытки придумать альтернативную конструкцию закончились тем, что существенно нарастили потенциал кризисного спада. Но! Никуда не делись институты и технологии, и главное, люди, выращенные под решение либеральных задач.



Некоторые из них (которые поглупее и/или попроще) продолжают цепляться за элиту "Западного" глобального проекта. Им придется тяжело, но, в силу их, очевидно, негативного влияния на общество, не очень-то их и жалко. Но есть и другие. Поскольку элита России за 30 лет формировалась практически исключительно (в 90-е годы) и в значительной мере в другое время из либералов, их очень-очень много и среди них есть такие, которые хотят, "хоть тушкой, хоть чучелкой", прорваться в новый мир. Более того, они, в силу контроля над идеологической машиной государства (масштаб этого контроля, собственно, и показывают цензурные ограничения и различные омерзительные сериалы на главных телеканалах страны), пытаются доказать всем и каждому, что альтернативы либеральным методам и институтам управления просто нет. Собственно, в экономике мы это видим невооруженным взглядом. Сегодня в нашем государстве просто нет экспертных институтов, обслуживающих правительство и Центробанк, которые бы не проводили в жизнь самыми агрессивными методами, либеральную идеологию. Представителей альтернативных школ истребляли "железной рукой" и, в конце концов, лет 10 назад добились практически полной победы. И вот мы видим, что любые попытки что-то там обсудить в экономике заканчиваются тем, что нам снова и снова впаривают бессмысленные мантры, содержание которых даже у самых спокойных людей вызывает раздражение. И такая же ситуация практически во всех сферах жизни. При этом некоторые моменты либеральной идеологии (получившей в обыденной жизни название "цифровой концлагерь"), в общем, нашли понимание в логике бюрократии. Любой, не только российской, что хорошо видно и в Китае, и в Западной Европе, и в США. Суть этой модели очень проста: люди не должны иметь свободы. Поскольку есть куда более "достойные", которые имеют право писать некие правила, обязательные к исполнению. Ну и, разумеется, должны быть институты и технологии, которые обеспечивают соблюдение этих правил.



Вообще, тут имеет место довольно занимательная коллизия. Дело в том, что слово "либерализм" у всех людей ассоциируется с философским термином, предполагающим максимальную свободу. В реальности же, политический либерализм - самый тоталитарный в мире строй, обеспечивающий власть транснациональных банкиров, неограниченный ничем. Но придуманный ими набор мер (ликвидация образования, эмиссионное стимулирование неограниченного потребления, жесткое ограничение обсуждения основных цивилизационных проблем) они назвали "либеральной моделью" и именно под этим термином они и известны. Не забудем, к слову, еще ювенальную юстицию. Собственно, прием этот известен. Ну, действительно, о какой "свободе предпринимательства" можно говорить, если когда для его развития нужно, чтобы, с одной стороны, вы, как предприниматель, получили бы от банка кредит, а, с другой, ваш потенциальный покупатель получил бы от этого же банка кредит на покупку? В этой ситуации все зависит только от банка, именно он определяет, кто выиграет конкурентную борьбу и кто вообще будет иметь право существовать. Не говоря уже о том, что именно банк будет определять реальную стоимость товара (услуги) и размер вашей прибыли. Так вот, возвращаясь к основной теме, Михалков говорит в своей передаче о самой опасной либеральной технологии из серии "цифрового рабства" - чипировании. Отметим, что, скажем, в Германии, под эпидемию, уже собираются вводить закон об обязательной вакцинации, под которой можно понимать и наличие "чипа" под кожей (который должен постоянно проверять наличие у вас иммунитета; официально, разумеется). А этот элемент рабства (как, скажем, наличие металического ошейника) специально отмечен всеми мировыми религиями как признак присутствия врага рода человеческого. Верить в Бога или нет - это на совести каждого отдельного человека. Но вот наличие чипов - это уже явный перебор, о котором, собственно, Михалков и говорит. Но при этом он прямо называет одного из либеральных лидеров России, который (на уровне нашей страны) обладает практически неограниченными ресурсами. В том числе, судя по всему, и снимать с эфира передачи, которые ему не нравятся. Мое присутствие в этой передаче (как и, скажем, Глазьева), является, во многом, случайным. В том смысле, что логикой передачи никак не требуется. Тут нужно другое. Показать, что в нашей стране есть альтернатива этому информационному концлагерю и, собственно, мы там в качестве такой альтернативы и предъявлены. Могли быть и другие имена. Но само по себе присутствие альтернативы не могло не вызвать гнева либеральных чиновников, поскольку в рамках их менталитета и их идеологии, альтернативы политическому либерализму нет и быть не может. Поймите, как нет альтернативы Гуриеву, Сонину, Мау, Кузьминову и Юдаевой как экономическим теоретикам (какой бы бред они ни несли), так и нет альтернативы Гейтсу, Соросу и Грефу как носителям идей нового "цифрового мира". С точки зрения либералов такой альтернативы быть не может, и Михалков со своей передачей нарушает базовые идеологические принципы. В этом смысле мы с ним одинаковые жертвы - с точки зрения либералов, ни наших книг, ни наших фильмов быть не должно. Ну и, раз они так хотят, то и будут вставлять палки в колеса. Что мы и имеем на практике.



Собственно, в этом все объяснение ситуации и состоит. Михалков нарушил монополию либералов (как ее неделю назад нарушил Глазьев, за что и огреб от Набиуллиной) и получил за это. Вывод из этого для всех (и для самого Михалкова) самый простой: либо либералов уберут из Власти, либо не будет ни Михалкова, ни Глазьева, ни меня. Как и наших книг. И, кстати, Путина. И ничего личного, только Власть.