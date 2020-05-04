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Не верю: почему Запад обвиняет Китай в распространении коронавируса
01:11 05.05.2020

Под шквал критики попала и ВОЗ

Харитон Галицкий

3 мая The Daily Telegraph сообщила, что власти Китая намеренно уничтожили сведения о вспышке коронавируса и заставили врачей молчать о нем. Издание ссылается на доклад разведывательного союза "Пять глаз", в который входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. В статье отмечается, что КНР отказывалась делиться с международными специалистами образцами для создания вакцины. Поведение китайских властей в самом начале эпидемии вызывает сомнения и критику у ученых и политологов. Что именно, по их мнению, было не так в действиях руководства КНР - в материале "Известий".

Хронология событий

Случаи заражения новым коронавирусом выявили в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в начале-середине декабря 2019-го. Его не сразу распознали - спутали с вирусом, который вызвал атипичную пневмонию в 2003-м. Несколько местных врачей и блогеров пытались поделиться с общественностью своей тревогой, но их никто не услышал. Полицейские задерживали распространителей информации и обвиняли в раздувании фейка.

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31 декабря власти Китая впервые оповестили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о необычной пневмонии. В этот же день жителям Уханя посоветовали не собираться в группы и носить маски, но только в качестве рекомендации.

7 января биологи в Поднебесной смогли установить возбудителя болезни, а 10-го они расшифровали и опубликовали геном вируса и создали первый тест на COVID-19. Подтвердить его передачу от человека к человеку удалось только 20 января. К тому времени инфекцию обнаружили в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Но в течение недели - с 11 по 17 января, когда вирус нашли за пределами Китая, - в Ухане не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания. 19 января в городе провели банкет по случаю китайского Нового года для 40 тыс. местных жителей.

Только после объявления властями экстренных мер 20 января количество инфицированных в городе стало резко расти - выявляли по сотне человек в день. Неделю "тишины" китайская администрация объяснила недостаточной диагностикой.

В то же время о первой заболевшей коронавирусом сообщили в США - ею стала 60-летняя женщина, побывавшая в Ухане. К этому времени главы американского и китайского центров по контролю и профилактике заболеваемости уже несколько раз разговаривали по телефону.

23 января в Ухане перестал работать общественный транспорт, отменили поезда и самолеты. До этого город успели покинуть около 5 млн человек - они уехали к родным в других регионах отмечать Новый год.

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28 января делегация высокого уровня ВОЗ встретилась с властями Китая: стороны договорились, что в страну отправится международная группа ведущих ученых. Специалистам поручили восстановить полную картину случившегося, поделиться опытом и знаниями с китайскими экспертами.

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Обвинения в адрес Китая и ВОЗ

Последовательность событий в декабре-январе стала поводом для критики китайских властей и ВОЗ, обвинений в коррупции и сокрытии информации.

Публикации об этом появлялись в СМИ еще в феврале, но на них не обратили внимания: тогда в Европе и США еще не было сотен тысяч заболевших. Сейчас, когда их число в Соединенных Штатах перевалило за миллион, а в Италии и Испании - за 200 тыс., население западных стран и политики ищут причины случившегося и виновных.

15 апреля США приостановили финансирование ВОЗ. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что организация плохо справилась со своими задачами и скрыла данные о распространении коронавируса.

- США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, - заявил президент. - К счастью, я не прислушался к их [ВОЗ] рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней. [...> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми, - заявил он.

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Примерно то же США и другие западные страны говорят в отношении властей Китая. 18 апреля во время брифинга Трамп предупредил КНР о возможных последствиях, если установится, что Пекин намеренно способствовал распространению вируса и скрывал настоящие цифры о количестве зараженных.

В СМИ все чаще стал упоминаться Уханьский институт вирусологии. Если сначала распространялась версия об искусственном создании вируса, то сейчас отмечают, что он, скорее всего, имеет естественное происхождение, но мог мутировать в лаборатории при экспериментах. Утечки вируса из научных центров в мире происходили не раз и без злого умысла - по случайности.

19 апреля сообщалось, что в США уже подали четыре иска против Китая на несколько триллионов долларов. В других странах тоже рассматривают такую возможность. К примеру, израильская общественная организация "Шурат ХаДин" собирается коллективно обратиться в суд с требованием компенсации от КНР пострадавшим гражданам Израиля.

Источник - Известия
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