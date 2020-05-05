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Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 4160
08:55 05.05.2020

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:15 в Казахстане зарегистрированы 39 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 18,
городе Нур-Султан - 5, Атырауской области - 4, Костанайской области - 3, Актюбинской области - 3, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2,
Алматинской области - 1, Мангистауской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее число зараженных в стране составило 4160.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1353;
- Нур-Султан – 728;
- Кызылординская область – 216;
- Шымкент – 215;
- Атырауская область – 206;
- Западно-Казахстанская область – 198;
- Актюбинская область – 163;
- Карагандинская область – 161;
- Жамбылская область – 158;
- Алматинская область – 157;
- Туркестанская область – 154;
- Павлодарская область – 152;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 85;
- Костанайская область – 53;
- Северо-Казахстанская область – 30;
- Восточно-Казахстанская область – 30.

Источник - centralasia.media
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