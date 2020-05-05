Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 4160

08:55 05.05.2020

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:15 в Казахстане зарегистрированы 39 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 18,

городе Нур-Султан - 5, Атырауской области - 4, Костанайской области - 3, Актюбинской области - 3, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2,

Алматинской области - 1, Мангистауской области - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее число зараженных в стране составило 4160.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1353;

- Нур-Султан – 728;

- Кызылординская область – 216;

- Шымкент – 215;

- Атырауская область – 206;

- Западно-Казахстанская область – 198;

- Актюбинская область – 163;

- Карагандинская область – 161;

- Жамбылская область – 158;

- Алматинская область – 157;

- Туркестанская область – 154;

- Павлодарская область – 152;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 85;

- Костанайская область – 53;

- Северо-Казахстанская область – 30;

- Восточно-Казахстанская область – 30.