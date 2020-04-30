"Спящий пророк": Дональд Трамп – последний президент Америки, - В.Катасонов

09:59 05.05.2020 Валентин КАТАСОНОВ



30 апреля 2020



В этом году в ноябре месяце должны состояться очередные выборы президента США. Обычно в это время (апрель месяц) предвыборная гонка кандидатов на высший пост в государстве становится топовой темой американских СМИ. В этом году ее затмила тема вирусно-экономического кризиса. Как-то мельком СМИ в прошлом месяце сообщили, что ныне действующий президент США Дональд Трамп по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе обеспечил себе поддержку достаточного числа делегатов, чтобы гарантированно добиться выдвижения кандидатом в президенты на выборах 2020. Благодаря победе на праймериз в этих двух штатах Трамп набирал больше, чем 1276 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатуры на партийном съезде в июле. Соперником Трампа от Демократической партии на выборах с большой долей вероятности станет бывший вице-президент США Джо Байден. Также такую возможность пока сохраняет сенатор Берни Сандерс, продолжающий борьбу с Байденом.

Трамп оптимистично заявил, что острая фаза кризиса закончится к 12 апреля – дню, когда Америка будет праздновать Пасху (в России празднование Пасхи произойдет на неделю позднее). Правда, статистика нарастающего количества инфицированных коронавирусом заставляет экспертов усомниться в столь оптимистичном сценарии. Завершение острой фазы кризиса ими относится на начало или даже середину лета. Вот тогда-то тема президентских выборов точно станет главной в американских СМИ. Очевидно, что ключевой фигурой в новостных лентах станет Дональд Трамп. Кандидаты от демократической партии будут не столько представлять свои программы и хвастаться своими достижениями на предыдущих поприщах, сколько ругать нынешнюю политику Трампа, в том числе его действия по тушению "пожара" под кодовым названием "COVID-19". А сторонники нынешнего президента будут, наоборот, всячески превозносить его достижения, в том числе и в деле тушения "вирусного пожара".

Но у сторонников Трампа припрятан еще один мощный аргумент в пользу своего кумира. Об этом аргументе уже сейчас говорят, но пока не очень громко в узком окружении Дональда Трампа. В последние месяцы перед выборами о нем узнают десятки миллионов американцев и, как рассчитывают активисты предвыборного штаба Трампа, задумаются.

Речь идет об одном предсказании, которое было сделано еще в первой половине прошлого века. Его автор - "спящий пророк" Эдгар Кейси. Он широко известен в Америке среди простых граждан, а также среди политиков и политологов, которые достаточно часто ссылаются на Кейси для объяснения тех или иных политических событий. Так кто такой Эдгар Кейси (Edgar Cayce)?

В биографических словарях и справочниках его представляют как американского мистика, медиума и даже "целителя". Годы жизни: 1877-1945. Не вдаваясь в детали, скажу, что уже в самом начале ХХ века у нашего героя открылись способности получать "откровения свыше". Постепенно способности проявлялись все более отчетливо, а количество "откровений" быстро росло. Только с середины 1943 по середину 1944 года Кейси провел более полутора тысяч сеансов общения с таинственными "информаторами". Кейси оставил нескольких тысяч записанных стенографистами ответов (названных "чтениями") на самые разнообразные вопросы. Начиная от диагнозов болезней и рецептов для больных и заканчивая картинами истории древних цивилизаций, а также картинами всевозможных катаклизмов в масштабах мира или Америки. Все "откровения" Кейси получал в состоянии транса, похожего на сон. По этой причине он получил прозвище "спящий пророк". Первым биографом "спящего пророка" стал Томас Сюгру, написавший книгу "Река жизни. История великого ясновидящего Эдгара Кейси" (она была издана еще при жизни Кейси в 1943 году; в 2018 году была издана в России на русском языке).

Исследователи до сих пор продолжают разбирать архивы "спящего пророка", находя в нем предсказания, относящиеся к событиям как уже происшедшим после смерти прозорливца, так и тем, которым еще предстоит произойти. Впрочем, значительная часть стенографических записей трудно расшифровываются, или имеют многовариантные толкования. Но, еще раз повторю, что Кейси стал для многих американских политологов и историков очень удобной поддержкой при выстраивании нужных им теорий.

Некоторая часть экспертов скептически относится к "пророчествам" Кейси. Кое-какие из них, действительно, сбывались. Но другие были попаданием пальцем в небо. В книге российского исследователя Алексея Прийма "Эдгар Кейси" (М.: Олимп, 1998) мы находим примеры "неудач" "спящего пророка":

Гитлер объединит всю Европу в общее демократическое государство.

Во второй половине 1940-х годов, после Гражданской войны, в Китае победят сторонники демократии американского образца.

В конце 1960-х годов Атлантида вновь поднимется из вод Атлантического океана.

Как бы там ни было, но приведенные выше и многие другие "неудачи" "спящего пророка" американские политики и СМИ сегодня предпочитают не замечать: "пророк" им стал нужен для решения тех или иных задач. Вот и предвыборному штабу Трампа Эдгар Кейси станет в ближайшее время очень нужен.

Речь идет о следующем "пророчестве" нашего героя: 44-й президент Америки будет последним. Томас Сюгру и другие биографы "спящего пророка" так описывают это "откровение": Кейси во сне увидел длинный коридор, в котором было много комнат. Каждая комната означала правление определенного президента Америки. Кейси обошел 44 комнаты, все они содержали напоминания о последовательно избиравшихся президентах. Когда он заглянул в последнюю, 45-ю комнату, она оказалась пуста. И к Кейси пришла информация, что 45-го президента не будет, 44-й президент Соединенных Штатов будет последним…

Можно понимать, что после него уже и Америки не будет. Подобное предсказание о последнем, 44-м президенте Америки делали и другие провидцы - Ванга, Василий Немчин, Нострадамус, Раньо Неро... Если Вангу и Нострадамуса многие знают в России, то, как это ни странно, Василий Немчин известен немногим. А жил он на Руси еще до Нострадамуса как минимум лет за сто (годы жизни: 1376-1452), служил лекарем и личным астрологом при дворе князя Василия II. Знатоки говорят, что предсказания Немчина намного точнее, чем у Нострадамуса. Предсказание было сделано еще до открытия Америки Колумбом, Немчин упоминал о некой заокеанской стране. В которой 44-й правитель будет радикально отличаться от 43 предыдущих, и он станет последним. Очевидно, что Немчин говорил о Соединенных Штатах Америки и о Трампе (который действительно разительно отличается от предыдущих президентов).

Специалистам и любителям мистики также известен предсказатель Раньо Неро, живший без малого шесть веков назад. Католический (францисканский) монах, выступающий чаще под кличкой "Черный паук". Ссылаются на следующий загадочный текст "Черного паука": "Между двух океанов появится новое государство. Оно станет самым сильным и могущественным. Править в нем будут по четыре года. 44-й правитель этого государства станет последним".

Но ведь согласно официальным данным, под номером 44 в череде американских президентов шел Барак Обама, который пробыл в Белом доме два срока (с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года). А пришедший ему на смену Дональд Трамп уже идет под номером 45.

Однако знатоки подсчитали, что Трамп все-таки 44-й президент, поскольку был в истории США президент Стивен Гровер Кливленд, которого посчитали дважды, что неправильно. Он избирался в конце XIX века дважды, но с разрывом. Если правильно считать, то Дональд Трамп и есть 44-й президент Америки. Говорят, что советники Трампа предсказание Эдгара Кейси знают. И будут использовать его в предвыборной кампании своего шефа (вряд ли будут активно задействованы другие "пророки" типа "Черного паука" или Василия Немчина, поскольку широким народным массам они почти неизвестны). Если он будет переизбран, то по-прежнему будет идти под номером 44. А если победит конкурент Трампа, то это точно будет "конец Америки". И наступит он в ноябре 2020 года.

Американские любители мистики недавно сделали еще одно открытие, имеющее отношение к персоне Дональда Трампа и президентским выборам 2020. Речь идет о двух книгах, обнаруженных в Библиотеке Конгресса США. Обе принадлежат перу довольно известного более века назад американского юриста и писателя Ингерсолла Локвуда (Ingersoll Lockwood). Годы жизни: 1841-1913. Им были написаны две следующие книги:

"Чудесные подземные путешествия барона Трампа" (Baron Trump’s Marvelous Underground Journey);

"Последний президент" (The Last President).

Первая была издана в 1896 г., вторая - в 1900 г. (https://www.gutenberg.org/ebooks/author/9462)

Главный герой обеих книг – некий Трамп, способный перемещаться во времени. Начинает он свой жизненный путь в России, где его обучает многим премудростям великий магистр Дон. После многочисленных перемещений во времени и в пространстве он оказывается в Соединенных Штатах, где становится президентом страны. В книгах множество поразительных буквальных совпадений с нынешним Трампом. Так, книжный Трамп живет в отеле на Пятой Авеню (именно здесь стоит Башня Трампа). В администрации вымышленного Трампа есть влиятельнейшее лицо по имени Пенс (а именно такую фамилию имеет нынешний вице-президент США). А главное – герой романов Трамп оказывается последним президентом Америки, что явствует из названия второй книги.

Если абстрагироваться от дешевой мистики, к которой очень неравнодушен американский обыватель, то следует сказать, что будущее Америки действительно очень мрачно. Независимо от того, займет ли кресло 44-й президент (Дональд Трамп) или 45-й (любой из его конкурентов), Америка продолжит погружение в трясину кризиса.

И для таких выводов не нужно апеллировать к каким-то "спящим пророкам". Вот, например, свежий прогноз по экономике США от банка Уолл-стрит Morgan Stanley: в 2020 году ВВП США сократится на 5,5%, что станет самым резким падением ВВП страны с 1946 года. К середине года уровень безработицы в США достигнет рекордного показателя - 15,7%, а совокупная совокупная потеря рабочих мест в США во втором квартале составит 21 миллион (http://news.goldseek.com/GoldSeek/1586352971.php).

В заголовках многих американских газет и журналов все чаще мелькает слова "апокалипсис", "конец света", "конец Америки". Сегодня в Новом свете все чаще стали говорить о конце Америки. Сценариев более достаточно. Начиная от полного физического уничтожения в результате извержения супервулкана в Йеллоустоунском национальном парке до распада на отдельные штаты или утраты Соединенными Штатами статуса империи Pax Americana (https://www.fondsk.ru/news/2020/04/06/norvezhskij-prorok-o-skorom-padenii-pax-americana-50549.html).



30 апр. 2020 Источник - webkamerton.ru

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