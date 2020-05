Проблемы дольщиков - неизлечимая болезнь Казахстана

10:09 05.05.2020

5 мая 2020,



Первого мая, в день народного единства, столичный акимат неожиданно вывесил список тех, с кем не стоит объединяться – перечень недобросовестных застройщиков, сообщает zakon.kz.



Как отмечают в акимате, с 2018-го года за незаконное привлечение средств дольщиков и недопустимую рекламу к ответственности было привлечено 46 застройщиков. Но "недобросовестные застройщики продолжают привлекать деньги дольщиков и продавать квартиры, не имея на руках разрешительных документов", отметили городские власти и рекомендовали покупателям квартир проверять наличие у строителей разрешительных документов.



Что только не обещают ловкачи покупателю! Тут и низкая цена, и обещания ипотеки по "Баспана-Хит" (хотя она предназначена для покупки жилья на вторичном рынке), и якобы выгодные рассрочки. Доверчивые люди клюют на эти приманки. Вносят в кассу наличные (!), получают квитанцию, ордер, и предварительный договор бронирования (далее - ПДБ), который не регистрируется в базе местных исполнительных органов. Счастливый клиент уходит домой, не подозревая, что не получил никаких реальных гарантий, что продавец исполнит свои обязательства.



Именно поэтому Ассоциация застройщиков Казахстана ежемесячно проводит мониторинг компаний, нарушающих закон о долевом участие в жилищном строительстве и заключающих фиктивные сделки. Он несколько отличается от акиматовского, но суть та же. Ниже - результаты проверки на 24 апреля 2020 года.



В Нур-Султане в этот список попали – Sensata, Sat-Ns, G-Park, Favorite group, FBK Kurylys, Invest Building Kz, "Береке Курылыс", AST-GA, "Полет-М", "Шанг Хи Груп", Viva Grand, ТОО "Есиль Плаза", ТОО Comfort Development, MTS Company LTD, ТОО "АстанаСтройДом", Азия World Курылыс. В Алматы в списке RAMS, СеАй KZ (TOO "Есентай Строй"), Bayterek 2050, "Ауес и К", "ЭлитСтрой", "Артемида ЛТД", NEF.

В Атырау фирма K7 Group привлекает деньги клиентов на возведение дома без соответствующей документации на основании предварительного договора купли-продажи. А застройщик "Батыс Элит Строй" заключает с подрядчиком соглашение цессии и перезаключает его на сделку купли-продажи уже после ввода объекта в эксплуатацию.

В Шымкенте в список недобросовестных компаний также попали две стройфирмы - ТОО Feb Group и ТОО South Company, которые берут оплату за жилье по предварительным договорам купли-продажи.



Судя по этому мониторингу, можно смело предположить, что некоторые строительные компании начали нечестную игру по отношению к государству. Ведь несколько лет назад власти ужесточили требования к ДДУ, прописав несколько строгих условий: установили сложный порядок получения лицензии и ограничили право на использование денег дольщиков. Но застройщики стали привлекать деньги граждан другими способами – заключая предварительные договоры или сделки совместного участия. По сути, то же, что и долевое, только без гарантий.



Вдобавок в последнее время недобросовестные застройщики стали часто отклоняться от изначального проекта. Допустим, RAMS при возведении ЖК "Forum Plus" в Алматы обещал жильцам закрытую детскую площадку, по факту построив на этом месте паркинг. Недовольные таким решением клиенты даже создали сайт, где призывают казахстанцев не покупать квартиры у компании. Проект фирмы Galamat в столице – ЖК "Seven". Ожидание - паркинг с витражным остеклением и травертином. Реальность – стоянка без витражей, отделанная гранитом. Имеются отклонения в фасадных решениях. И таких примеров, к сожалению, достаточно.

Как защитить себя от афер и обмана и не ошибиться в выборе застройщика при приобретении недвижимости? В первую очередь, проверяем на сайте акимата наличие у компании разрешения на привлечение денег дольщиков. Второе – смотрим получила ли фирма гарантию ФГЖС (Фонд гарантирования жилищного строительства). Третье – гуглим в интернете список недобросовестных участников рынка от Ассоциации застройщиков Казахстана.



Прежде, чем купить квартиру в понравившемся вам ЖК, узнайте: есть ли у компании право на земельный участок и наличие ПСД проекта. Также стоит обратить внимание на репутацию фирмы. Не спешите приобретать жилье, если менеджер компании требует оплату не по ДДУ (действительными считаются лишь договор долевого участия и договор резервирования). Стоит быть осторожными и с ЖСК, созданными застройщиками. В жилищно-строительном кооперативе собственник имеет статус пайщика-инвестора, который несет финансовые риски в виде доплат за квартиры. Приличные ЖСК создаются ради одного проекта. Если ЖСК заявляет, что строит несколько – будьте настороже.



Важно помнить, что вы сами в ответе за свое будущее. Если вы не хотите пополнить ряды обманутых дольщиков – не поленитесь перепроверить документы. Это в ваших же интересах.