Там за туманами. Иран переименует нац-валюту

10:42 05.05.2020

Иран переименует валюту

Новая валюта будет называться туман.



Меджлис Ирана в понедельник утвердил поправки к Закону о денежной системе и банках. Теперь национальная валюта страны будет называться туман, а не риал, как раньше. Об этом пишет агентство Синьхуа, передает zakon.kz.

Один туман будет равняться 10 тысячам риалов.

Переходный период для замены валюты составит два года. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.

В последние годы из-за санкций со стороны США курс риала непрерывно падал, на черном рынке курс доллара США к риалу достиг 1 к 150 тысячам. Утвержденные поправки направлены на содействие транзакциям, сокращение себестоимости производства бумажных денег и монет и повышение эффективности денежной системы.