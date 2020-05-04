Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу , - "РГ"

11:26 05.05.2020 Текст: Сергей Новиков (Гавана)

4 мая 2020



Накануне группа наемников на быстроходных катерах с территории Колумбии предприняла попытку вторжения в Венесуэлу, которая, впрочем, завершилась полным фиаско для нападавших. Об их плане стало известно венесуэльской разведке, и высадка закончилась разгромом: в перестрелке с армией Венесуэлы восемь наемников погибли, двое были пленены, судьба остальных пока остается неизвестной.



А вот на процесс подготовки этого опасного преступления проливает свет большое расследование, опубликованное американским агентством Associated Press. Оно же рассказывает о той роли, которую сыграли венесуэльские оппозиционеры, замалчивая готовящееся вторжение в собственную страну, а также отставные американские военные элитных спецподразделений.



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Впрочем, обо всем по порядку.

Планирование операции по вторжению началось сразу после провалившейся 30 апреля 2019 года попытки восстания в воинской части ВВС Венесуэлы в самом центре Каракаса. Тогда на верность президенту-самозванцу Хуану Гуайдо присягнули несколько военнослужащих, однако поднять массовое восстание им не удалось. Многие участники, напрасно поверившие Гуайдо, попросту вынуждены были бежать из страны. В венесуэльских реалиях путь, фактически, один - в дружественную всем, выступившим против Мадуро, Колумбию. Собственно, спустя некоторое время именно в столице этой страны - в Боготе - состоялась встреча всевозможных венесуэльских дезертиров, диссидентов, оппозиционеров, а также просто неравнодушных людей, готовых подзаработать на популярной теме Венесуэлы. Место выбрали подходящее - элитный отель JW Marriott.

Среди присутствующих был и Джордан Гудро, 43-летний американец, отставной военный, трижды награжденный Бронзовой звездой - четвертой по значимости боевой наградой США - за проявленные в США и Афганистане смелость и героизм. Знающие Гудро описывают его как исключительного военного специалиста, блестящего стрелка, превосходно владеющего к тому же боевыми единоборствами. Недаром службу он проходил в элитном спецподразделении - Силах специального назначения Армии США. В отставку он ушел в 2016 году и работал в частном охранном предприятии в Пуэрто-Рико. А в 2018 году основал собственную ЧВК Silvercorp USA.

Венесуэла привлекла внимание Гудро в феврале 2019 года. Тогда он работал, обеспечивая безопасность концерта, который миллиардер Ричард Бренсон организовал на венесуэльско-колумбийской границе для рекламы очередной попытки свергнуть Мадуро - тогда под вывеской "доставки гуманитарной помощи".

Видимо, именно тогда Гудро и проникся идеей "маленькой победоносной войны" с целью смещения Мадуро. Его партнеры по Silvercorp рассказывают, что уже осенью прошлого года он начал собирать средства на свою затею, а также знакомиться с заинтересованными в его плане людьми. Так на одном из мероприятий в Вашингтоне он вышел на Лестера Толедо, который в тот момент был помощником Гуайдо по вопросам доставки гумпомощи. И именно Толедо в конце концов представил Гудро другой ключевой фигуре провалившегося заговора - Кливеру Алкале.

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Об этом человеке стоит рассказать подробнее. Алкала - бывший генерал армии Венесуэлы. Он принимал участие в восстании 1992 года, сражаясь плечом к плечу с Уго Чавесом. Но после того, как ушел в отставку в 2013 году, начал критиковать правительство, а вскоре и вовсе бежал из страны. Со временем он осел в Колумбии, где, по сути, превратился в негласного лидера всех венесуэльских дезертиров. В 2019 году, после попытки Гуайдо взять власть в Венесуэле в свои руки, Алкала тут же поддержал оппозиционера. Действуя, видимо, по принципу "враг моего врага - мой друг". Но это не уберегло экс-генерала от преследования со стороны США. Еще в 2011 году его обвинили в передаче ракет класса земля-воздух колумбийским повстанцам из FARC в обмен на поставки кокаина. А в 2020 году американцы назначили вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о нем. Алкала не стал испытывать судьбу и проверять, насколько колумбийцам нужны такие деньги, а предпочел сдаться сам и теперь он ожидает судебного процесса под арестом в Нью-Йорке.



Но это было потом, а в 2019 году Кливер Алкала жаждал свержения Мадуро. В том же отеле JW Marriott он рассказал Толедо и Гудро, что уже подобрал 300 человек, преимущественно из числа тех самых дезертиров венесуэльской армии, которым оппозиционеры сулили золотые горы за восстание против властей, а впоследствии просто бросили на произвол судьбы. Гудро же предложил подготовить этих людей, стороны обсудили и необходимое для операции оружие. Бюджет составил около 1,5 миллиона долларов.

Вскоре Гудро вернулся в Колумбию в сопровождении четырех своих сподвижников, все они - ветераны боевых действий, и началась подготовка. Она шла в специальных лагерях на северо-востоке Колумбии, условия в которых были спартанскими. К вопросу выбора амуниции подошли серьезно. В списке необходимого оборудования значились 320 штурмовых винтовок М4, противотанковый гранатомет, военные лодки Zodiac, приборы ночного видения последнего поколения, а также 1 миллион долларов наличными. Ежедневные тренировки под руководством опытных наставников, в прошлом бойцов элитных подразделений армии США, продолжались.

Все это происходило при полнейшем попустительстве колумбийских правоохранителей. Хотя однажды полицейские и задержали грузовик, под завязку набитый оружием и военной амуницией. Общая стоимость изъятого составила 150 тысяч долларов, однако замысел Гудро это происшествие не остановило.

План был простой, но оттого не менее опасный. 300 до зубов вооруженных наемников проникают на территорию Венесуэлы с Севера. Затем атакуются военные базы, происходит народное восстание, которое заканчивается арестом президента Николаса Мадуро. Подготовка у нему шла своим чередом, но 27 марта один из лидеров заговора - Кливер Алкала - сдался американским властям. Казалось бы, что опасность этого вторжения в Венесуэлу миновала. Но, как выяснилось, попытка высадки на венесуэльской земле все же была предпринята. На данный момент известно лишь о восьми погибших наемниках, а еще двое были арестованы. Венесуэльские власти продолжают расследование и, безусловно, вскоре появятся дополнительные детали, проливающие свет на провалившуюся операцию.

Журналистам AP не удалось установить участие американских властей в подготовке неудавшегося вторжения. Как бы то ни было, о планах заговорщиков в Вашингтоне было прекрасно известно. Было известно об этом и колумбийским властям, а также и самим венесуэльским оппозиционерам, представители которых и "свели" Гудро с Алкалой.



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Еще в июне прошлого года сам Кливер Алкала провел встречу с руководством Национального директората разведки Колумбии, на которой изложил свой план и попросил поддержки. Там же он хвалился своими связями с Гудро, называя его агентом ЦРУ. Источник AP утверждает, что когда колумбийцы запросили информацию о Гудро в американской разведке, там им ответили, что бывший "зеленый берет" никогда не был их агентом. При этом остается непонятным, где в таком случае Алкала и Гудро нашли необходимые средства для покупки дорогостоящих вооружений.

Как бы то ни было, исторические аналогии напрашиваются сами собой. Очень похожая по своей сути операция, пусть и куда более масштабная, произошла в апреле 1961 года. Тогда власти США подготовили около 1500 бойцов на территории Гватемалы для последующего вторжения на Кубу. Впрочем, несмотря даже на поддержку ВВС США, захватчики также были полностью разбиты, а неудавшаяся высадка в заливе Свиней стала одной из главных военных побед кубинской революции. В провалившейся высадке в Венесуэле о непосредственном участии властей США ничего неизвестно, впрочем, это не означает, что его не было. Ведь все же за 60 лет, прошедшие с безуспешной попытки свергнуть Кастро, американцы могли сделать выводы…

Южная Америка Венесуэла Источник - rg.ru

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