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С помощью мифа о "китайском вирусе" США хотят заставить Пекин играть по своим правилам, - Л.Савин
11:37 05.05.2020

Леонид САВИН | 04.05.2020 |

США усиливают давление на Китай

В конце апреля дискуссии "вокруг коронавируса" были отмечены как риторической эскалацией, так и игрой мускулами.
27 апреля Дональд Трамп заявил: "Мы проводим очень серьезные расследования. И мы недовольны Китаем. Мы не довольны всей этой ситуацией, поскольку считаем, что ее можно было остановить изначально, остановить быстро и она не распространилась бы по всему миру..."
На вопрос журналиста о том, поступят ли США так, как Германия, выставившая Китаю счет на 130 миллиардов евро за ущерб, нанесенный коронавирусом, Трамп ответил: "У нас есть способы сделать вещи намного проще, чем это... И мы говорим о гораздо большей сумме денег, чем Германия".
Хотя от правительства Германии такого ультиматума не поступало, а версия о компенсации была вброшена журналистами Bild, СМИ принялись интерпретировать слова Трампа. Спекулятивные версии дошли до того, что стала обсуждаться возможность аннулирования долга США перед Китаем. А в некоторых штатах США уже поданы коллективные иски.
Китай фигурировал и в выступлении госсекретаря Майка Помпео от 29 апреля для прессы, когда он заявил, что МИД КНР, а также различные китайские СМИ распространяют дезинформацию о коронавирусе, и подчеркнул, что "не в первый раз вирус приходит из Китая".
Параллельно словесным нападкам Пентагон выдвинул в Южно-Китайское море боевые корабли, придерживаясь легенды об "обеспечении свободы мореплавания". 28 апреля ракетный эсминец ВМС США USS Barry подошел к Парасельским островам (по-китайски Сиша цюньдао). На следующий день ракетный крейсер USS Bunker Hill взял курс на острова Спратли (Наньша). Китай ограничился предупреждением и попросил американских военных покинуть регион.
Распространяя миф о "китайском вирусе", США рассчитывают заставить Пекин играть по своим правилам.
Симптоматичны высказывания генерала Герберта Макмастера, советника президента США по национальной безопасности в 2017-2018 гг. В майском номере The Atlantic он опубликовал программную статью, посвященную сдерживанию Китая. Макмастер пишет, что "Китай стал угрозой, потому что его лидеры продвигают закрытую, авторитарную модель как альтернативу демократическому управлению и экономике свободного рынка. Коммунистическая партия Китая не только укрепляет внутреннюю систему, которая душит свободу человека и расширяет ее авторитарный контроль; она также экспортирует эту модель и руководит разработкой новых правил и нового международного порядка, которые сделали бы мир менее свободным и менее безопасным... Комплексный характер военных и экономических стратегий Коммунистической партии Китая делает его особенно опасным для Соединенных Штатов и других свободных и открытых обществ... Цели Коммунистической партии Китая направлены против американских идеалов и американских интересов".
Три стратегических плана Китая ("Сделано в Китае 2025", "Пояс и путь" и "Военно-гражданское слияние"), пишет Макмастер, тесно взаимосвязаны. Первый план направлен на достижение Китаем полной независимости в науке и технологиях; второй связан с капиталовложениями в инфраструктуру Индо-Тихоокеанского региона; третий план нацелен на создание глобальной разведывательной сети и проведение кибератак.
"Любая стратегия по уменьшению угрозы агрессивной политики Китая должна основываться на реалистичной оценке того, как сильно Соединенные Штаты и другие внешние силы влияют на внутреннюю эволюцию Китая… У нас есть важные инструменты, помимо военной мощи и торговой политики". К таким инструментам бывший советник президента Трампа по национальной безопасности относит либеральные идеи, толерантность в открытом обществе, а также китайских диссидентов, покинувших страну.
Кроме этого Макмастер призывает принять жесткие меры против любых китайских компаний, которые связаны с нарушением прав человека в Китае, защититься против китайских спецслужб и агентов влияния, ангажировать всех китайских диссидентов и способствовать выезду из страны большего количества молодежи, обучая эту молодежь в духе либерализма.
Известный автор ряда книг по геополитике и федеральный прокурор Френсис Семпа сравнил предложение Макмастера с "длинной телеграммой" Джорджа Кеннана 1947 года, где этот дипломат предложил "большую стратегию" по сдерживанию экспансии Советского Союза. В то же время Семпа называет рекомендации Макмастера "робкими" и предлагает противопоставить им "политику жесткого и бдительного сдерживания, основанную на понимании китайской истории и географии в Индо-Тихоокеанском регионе" с целью "предотвратить установление контроля враждебной силы над ключевыми центрами власти Евразийского сухопутного массива".
Следует ожидать, что действующая администрация США будет делать все больший упор на проведение антикитайской стратегии, привлекая к этому своих традиционных партнеров в Восточном полушарии – Южную Корею, Индию, Тайвань, а также страны АСЕАН. Сохранится также повышенное внимание Вашингтона к странам бывшей советской Средней Азии. А в Европе США постараются максимально заручиться поддержкой тех союзников, которые противодействуют расширению экономического влияния КНР.

4 мая 2020

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588667820
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