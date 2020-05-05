Вирус убил российского космо-конструктора (гендира РКК "Энергия") академика Микрина

12:03 05.05.2020

Умер зараженный коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

В московской больнице в Коммунарке в возрасте 64 лет умер генконструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин. У него был диагностирован коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось.

Микрин в должности генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. До болезни, 9 апреля, он присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур.