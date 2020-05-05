 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переизбран управляющий триумвират КиргизЭкономики (директорат Centerra) - Касенов, Кобонбаев, Оскомбаев и 8 иностранных буржуинов
12:07 05.05.2020

05 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Елена ХОХЛОВА
Centerra избрала совет директоров компании с тремя представителями Кыргызстана

Компания Centerra Gold Inc. анонсировала итоги выборов в состав совета директоров. Голосование состоялось на ежегодном собрании акционеров компании. Об этом сообщил официальный сайт Centerra Gold Inc.
В новом совете директоров 11 человек, трое из которых - представители Кыргызстана. Как и в прошлом году, ими стали Дуйшен Касенов, Максат Кобонбаев и Аскар Оскомбаев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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