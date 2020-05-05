Переизбран управляющий триумвират КиргизЭкономики (директорат Centerra) - Касенов, Кобонбаев, Оскомбаев и 8 иностранных буржуинов

12:07 05.05.2020

05 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Елена ХОХЛОВА

Centerra избрала совет директоров компании с тремя представителями Кыргызстана



Компания Centerra Gold Inc. анонсировала итоги выборов в состав совета директоров. Голосование состоялось на ежегодном собрании акционеров компании. Об этом сообщил официальный сайт Centerra Gold Inc.

В новом совете директоров 11 человек, трое из которых - представители Кыргызстана. Как и в прошлом году, ими стали Дуйшен Касенов, Максат Кобонбаев и Аскар Оскомбаев.