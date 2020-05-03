Примет ли Ташкент сограждан, попавших в беду? (сардобинских утопленников)

13:23 05.05.2020

ПРИМЕТ ЛИ ТАШКЕНТ СОГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В БЕДУ?



Воскресенье, 03 Мая 2020



В период Второй Мировой войны Узбекистан приютил более полутора миллионов эвакуированных, большая часть из них была размещена в Ташкенте.



В наши дни после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища свои дома были вынуждены оставить более 70 тысяч узбекистанцев, которых наспех разместили в Сырдарьинской и Джизакской областях, в основном, в строениях еще советского времени - школах, детсадах, спортивных залах, заполненных до отказа, несмотря на эпидемию коронавируса.



На фоне введенного карантинного режима это, мягко говоря, странноватое решение для "самоизоляции" граждан.



При этом совершенно очевидно, что наводнившие сегодня столицу новостройки прекрасно подошли бы для размещения и расселения беженцев.



Как можно предположить, такие известные компании-застройщики как "Murad Buildings" (девиз которой "Мы строим счастье!"), "Tinchlik", "Genesis", "First development group" и прочие сейчас как раз и занимаются выделением квартир для пострадавших из Сырдарьи, чтобы разместить их на десятках, а то и сотнях тысяч пустующих квадратных метров.



Не будут же они позорить такие извечные национальные ценности как доброта и милосердие народа, о которых без устали рассказывают первые лица страны.



Наше издание ничуть не сомневается, что президент Мирзиеев, судя по его трепетной отеческой заботе ("Ни одна семья, ни один человек не останется без внимания"), уже в ближайшие дни сделает все возможное для обеспечения нуждающихся собственным жильем, протянет им щедрую руку помощи и снабдит каждую пострадавшую семью столь необходимой ей крышей над головой в уже готовых добротных домах в столице Узбекистана.



Соб. инф.