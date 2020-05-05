 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.05.2020
14:06  Будет ли у нас иммунитет против коронавируса? - Элисе Хьерстад
13:59  Вслед за "Северным потоком-2" Трамп заблокирует "Силу Сибири-2"
13:57  Переворот в Катаре: Нефть подорожала на 5%
13:29  Вышел 2-й том библио-биографий "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"
13:23  Примет ли Ташкент сограждан, попавших в беду? (сардобинских утопленников)
12:07  Переизбран управляющий триумвират КиргизЭкономики (директорат Centerra) - Касенов, Кобонбаев, Оскомбаев и 8 иностранных буржуинов
12:03  Вирус убил российского космо-конструктора (гендира РКК "Энергия") академика Микрина

11:37  С помощью мифа о "китайском вирусе" США хотят заставить Пекин играть по своим правилам, - Л.Савин
11:36  Как с помощью коронавируса свергают Александра Лукашенко
11:32  COVID – 19: "Черный шар в уязвимом мире". Обречены ли мы периодически жить на карантине?
11:26  Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу , - "РГ"
10:42  Там за туманами. Иран переименует нац-валюту
10:09  Проблемы дольщиков - неизлечимая болезнь Казахстана
09:59  "Спящий пророк": Дональд Трамп – последний президент Америки, - В.Катасонов
09:49  Может ли режиссером коронавирусной постановки служить искусственный интеллект? - И.Шнуренко
08:55  Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 4160
08:36  Нур-Султан шлет Ташкенту ноту из-за потопа
01:11  Не верю: почему Запад обвиняет Китай в распространении коронавируса
00:26  РосЛибералы готовы ввести цензуру, лишь бы их не гнали от Властной кормушки, - М.Хазин
00:22  Фармацевтический империализм. Как связаны вакцинация и диктатура мирового финансового капитала, - Д.Платонова
00:19  Китайские вирусологи родине не изменяют. Сведения о бегстве ученого из Уханя оказались липой, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Вышел 2-й том библио-биографий Тюркологи Казахстана и Кыргызстана Вышел 2-й том библио-биографий "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"
13:29 05.05.2020

ТЮРКСОЙ и Турецкое историческое общество выпустили второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"

В данном издании, подготовленном профессором, доктором Александром Колесниковым и доктором Ильясом Камаловым и увидевшем свет в рамках проекта, инициированного ТЮРКСОЙ в 2011 году, размещена информация о 340 известных исследователях в области истории, языковедения, литературы, археологии и социологии.

В состав авторского коллектива второго тома "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана", изданного под общей редакцией генерального секретаря ТЮРКСОЙ, профессора Дюсена Касеинова, вошли такие известные специалисты как доктор исторических наук, профессор А. А. Колесников (Россия), доктор исторических наук, профессор И. Х. Кемалоглу (Турция), доктор исторических наук, профессор Д. А. Махат (Казахстан), доктор исторических наук, профессор А. С. Мусагалиев (Казахстан) и кандидат исторических наук, доцент Пылев А.И. (Россия).

На внешней стороне книги расположены портреты казахского тюрколога Чокана Валиханова (1835-1865), который первым осуществил перевод кыргызского эпоса Манас на русский язык, и кыргызского тюрколога Болата Юнусалиева (1913-1970), являющегося автором более 110 опубликованных научных трудов.

На 463 страницах второго тома, представляющего собой третье издание из серии, которая будет состоять из 5 томов, читатели имеют возможность прочитать сведения о тюркологах XX и XXI вв. на турецком и русском языках. Вместе с биографической информацией об ученых также прилагается библиография их основных научных работ.

Как и предыдущие издания настоящий третий том, знакомящий читателей с молодыми тюркологами, нацелен на молодое поколение и станет продолжением повествования о тюркологическом наследии, созданном тюркологами Европы, Азии и Турции.

Мировая общественность высоко оценила "Биобиблиографический словарь тюркологов Евразии"

Директор Центра евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор Александр Колесников, являющийся одним из авторов первого тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии, увидевшего свет в рамках проекта, инициированного ТЮРКСОЙ в 2011 году, сообщил о выпуске второго тома, которая также получила высокую оценку в мире.

Свое чувство глубокого удовлетворения от возможности представить читателям настоящий труд доктор, профессор Колесников выразил следующими словами: "Свою лепту в благородное дело создания фундаментального труда о состоянии и развитии мировой тюркологической науки вносит и ТЮРКСОЙ, выступив инициатором проекта издания Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии, совместно с Турецким историческим обществом и Международным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Первый том, вышедший в двух книгах в 2011 и 2013 гг., был посвящен вкладу российских ученых в тюркологию и получил высокую оценку специалистов из разных стран мира. Особенностью настоящего издания стало представление новых имен, появившихся на горизонте тюркологической науки в Казахстане и Кыргызстане в новейшее время. Составители выражают надежду, что появление очередного тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии станет не столько необходимым справочным изданием, сколько стимулом для дальнейшего развития тюркологических исследований как в Казахстане и Кыргызстане, так и на евразийском пространстве в целом".

Источник - turksoy.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588674540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года №312
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещания по вопросам поддержки различных секторов экономики
- Токаев показал, что вопрос, будет ли кто-то другой президентом, на повестке не стоит – Ашимбаев
- Почему Маулен Ашимбаев?
- Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-апрель 2020 года составила 3,2%
- Она не пела в общем хоре
- Сокращение штата в "КазМунайГаз": почему сокращают топов, а не рабочих
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  