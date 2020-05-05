Вышел 2-й том библио-биографий "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"

13:29 05.05.2020

ТЮРКСОЙ и Турецкое историческое общество выпустили второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"



В данном издании, подготовленном профессором, доктором Александром Колесниковым и доктором Ильясом Камаловым и увидевшем свет в рамках проекта, инициированного ТЮРКСОЙ в 2011 году, размещена информация о 340 известных исследователях в области истории, языковедения, литературы, археологии и социологии.



В состав авторского коллектива второго тома "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана", изданного под общей редакцией генерального секретаря ТЮРКСОЙ, профессора Дюсена Касеинова, вошли такие известные специалисты как доктор исторических наук, профессор А. А. Колесников (Россия), доктор исторических наук, профессор И. Х. Кемалоглу (Турция), доктор исторических наук, профессор Д. А. Махат (Казахстан), доктор исторических наук, профессор А. С. Мусагалиев (Казахстан) и кандидат исторических наук, доцент Пылев А.И. (Россия).



На внешней стороне книги расположены портреты казахского тюрколога Чокана Валиханова (1835-1865), который первым осуществил перевод кыргызского эпоса Манас на русский язык, и кыргызского тюрколога Болата Юнусалиева (1913-1970), являющегося автором более 110 опубликованных научных трудов.



На 463 страницах второго тома, представляющего собой третье издание из серии, которая будет состоять из 5 томов, читатели имеют возможность прочитать сведения о тюркологах XX и XXI вв. на турецком и русском языках. Вместе с биографической информацией об ученых также прилагается библиография их основных научных работ.



Как и предыдущие издания настоящий третий том, знакомящий читателей с молодыми тюркологами, нацелен на молодое поколение и станет продолжением повествования о тюркологическом наследии, созданном тюркологами Европы, Азии и Турции.



Мировая общественность высоко оценила "Биобиблиографический словарь тюркологов Евразии"



Директор Центра евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор Александр Колесников, являющийся одним из авторов первого тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии, увидевшего свет в рамках проекта, инициированного ТЮРКСОЙ в 2011 году, сообщил о выпуске второго тома, которая также получила высокую оценку в мире.



Свое чувство глубокого удовлетворения от возможности представить читателям настоящий труд доктор, профессор Колесников выразил следующими словами: "Свою лепту в благородное дело создания фундаментального труда о состоянии и развитии мировой тюркологической науки вносит и ТЮРКСОЙ, выступив инициатором проекта издания Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии, совместно с Турецким историческим обществом и Международным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Первый том, вышедший в двух книгах в 2011 и 2013 гг., был посвящен вкладу российских ученых в тюркологию и получил высокую оценку специалистов из разных стран мира. Особенностью настоящего издания стало представление новых имен, появившихся на горизонте тюркологической науки в Казахстане и Кыргызстане в новейшее время. Составители выражают надежду, что появление очередного тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии станет не столько необходимым справочным изданием, сколько стимулом для дальнейшего развития тюркологических исследований как в Казахстане и Кыргызстане, так и на евразийском пространстве в целом".