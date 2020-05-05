Переворот в Катаре: Нефть подорожала на 5%

13:57 05.05.2020

Одного информационного вброса достаточно, чтобы "черное золото" стало прибавлять в цене



Антон Чаблин

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Михаил Рощин



Ближний Восток пережил очередную войну - информационную. Мишенью для атаки стал Катар - крошечное, но при этом одно из богатейших государств в мире, владеющее 13% мировых запасов природного газа.



Экономическая самостоятельность Катара давно не дает спокойно спать другим ближневосточным государствам. Три года назад восемь исламских государств во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив крошечный эмират в поддержке терроризма.



А в понедельник в соцсетях появилась информация о военном перевороте в Катаре. Причем с шокирующими "подробностями": якобы, предводителя восставших, которым был мятежный генерал, застрелил… офицер турецкой армии.



Удар по Катару снова прилетел из Саудовской Аравии. Сразу несколько саудовских журналистов принялись передавать в своих соцсетях "новости" о произошедшем в катарской столице Дохе военном перевороте.



В Твиттере со скоростью пули распространялись видеоролики, якобы снятые в Дохе и Эль-Вакре. На ночных видео видны барражирующие над жилыми кварталами вертолеты и далекие всполохи взрывов.



Особенно любопытно то, что информацию о "перевороте" распространял саудовский спортивный комментатор Мусаед ас-Сухайми. Оперативно подключилась и турецкая пресса, которая вспомнила про попытку переворота в Катаре в 1996 году, совершенную военными. На сей раз за попыткой свержения шейха Тамима аль-Тани саудовские "комментаторы" усмотрели руку бывшего премьер-министра Хамид бин-Джасима.



При этом катарские власти долгое время ничего не комментировали, и лишь спустя несколько часов, когда сообщения на разных языках о "перевороте" наводнили интернет, официальная Доха сообщила, что это фейк. Выяснилось, что все фотографии и видеоролики бомбардировок Дохи - это монтаж.



О том, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, "Свободная пресса" поговорила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, официальная Доха ни на кого не возложила ответственность за развязывание информационной войны. Но вы согласны с мнением других экспертов, что за этим стоит Саудовская Аравия?



- Да, я думаю, что вброс был, скорее всего, с саудовской стороны. В Катаре сегодня находится крупнейшая на Ближнем Востоке военная база США Эль-Удейд. Кроме того, страна является одной из ведущих нефтегазовых держав в мире. С 2017 года Саудовская Аравия пытается устроить блокаду Катара в Персидском заливе, но до сих пор правительство страны успешно противостояло этим попыткам. Вполне вероятно, что вброс о попытке военного переворота связан именно с этим.



"СП": - Фактически, против Катара начали информационную войну. Почему же Доха не стала жестко реагировать на подобные провокации?



- Полной ясности о причине длительного молчания Катара по поводу тревожных сообщений нет. В целом можно сказать, что при стабильной экономической ситуации, которая существует в Катаре ожидать там серьезного социально-политического кризиса не стоит. В худшем варианте, там возможны только какие-то верхушечные противоречия.



"СП": - Очевидно, что раскол между Катаром и Саудовской Аравией будет только усиливаться. Какие геополитические последствия он будет иметь для Ближнего Востока?



- Действительно, противоречия Катара с Саудовской Аравией никуда не делись, но Катар имеет достаточно много ресурсов для отстаивания своих интересов. Кроме того, гарантом его безопасности являются США, которые, безусловно, не заинтересованы в раздувании саудовско-катарского конфликта. Конечно, в общем плане Саудовская Аравия мощнее. Поэтому, например, во вчерашнем конфликте Турция решила подыграть именно Саудовской Аравии.



"СП": - Вряд ли можно считать совпадением, что вброс произошел спустя три дня после вступления в силу нефтяной сделки ОПЕК+.



- Безусловно. В условиях пандемии нефтяной рынок сильно просел, и любые разговоры об обострении обстановки в зоне Персидского залива могли разогреть ситуацию и сдвинуть цены на нефть в сторону их повышения. Действительно, вчера цена нефти повысилась почти на 5%.