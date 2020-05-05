Вслед за "Северным потоком-2" Трамп заблокирует "Силу Сибири-2"

13:59 05.05.2020 США намерены перекрыть новую газовую трубу из России в Китай



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Леонид Крутаков



Американским законодателям следует изучить, как энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина, и, в частности, ввод в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" может повлиять на внешнюю политику и безопасность страны. Соответствующие рекомендации содержатся в новом докладе, подготовленном аналитиками исследовательской службы Конгресса США.



В документе указывается, что российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики "не сулит ничего хорошего как США в целом, так и их отношениям с каждой из стран". Поскольку может привести к снижению экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ).



Что, в свою очередь, влечет за собой значительные финансовые потери. Особенно, когда газопровод "Сила Сибири", запуск которого состоялся 2 декабря прошлого года, заработает на полную мощность.



А произойдет это, напоминают авторы доклада, в 2025 году - с этого времени газопровод должен выйти на контрактные объемы и поставлять в Китай 38 млрд. кубометров российского газа ежегодно на протяжении 30 лет.



То есть, "Сила Сибири" позволит России долгосрочно занять от 10 до 15% рынка газа Поднебесной.



Китай, таким образом, станет вторым крупнейшим импортером российского топлива после Германии, отмечают американские аналитики.



Но особенно их беспокоит тот факт, что "время введения газопровода в эксплуатацию показало, что американский СПГ перестал быть серьезным мотивирующим фактором в торговом споре" с Пекином. В связи с чем, авторы доклада не преминули попенять Дональду Трампу и его администрации на то, что, сконцентрировавшись на противостоянии "Северному потоку-2", те не уделили должного внимание экспорту российского газа в Китай.



Между тем, исследовательская служба Конгресса со своими рекомендациями тоже, получается, опоздала - газопровод "Сила Сибири" запущен. Мало того, в марте, как известно, президент России Владимир Путин одобрил строительство еще одного газопровода в Китай - "Сила Сибири-2", через Монголию. И там объемы поставок еще больше - до 50 млрд. кубометров в год.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила эксперта в энергетической сфере, доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова:



- На самом деле, появление этого доклада, означает, что у американцев просто нет никакого альтернативного проекта. Но их пугает любая консолидация - политическая, экономическая, мировая - других стран, если регулятором этой консолидации выступают не США, и эта консолидация идет мимо долларового товарооборота.



А если, скажем, Россия свяжет себя с Китаем энергетически, как с Европой, и завтра Москва и Пекин переведут расчеты в юани и рубли (или придумают какую-то бартерную, клиринговую или еще какую-нибудь систему расчетов), то это, конечно же, создает абсолютно независимый энергетический и военно-политический союз.



В рамках БРИКС ли - неважно уже. Но то, что это угроза для контроля США за энергетическим и нефтяным рынком, соответственно, и за всем глобальным рынком, это, безусловно.



Вспомните, когда начались все эти "майданные" события на Украине. Они начались как раз в тот же год - 2014-й, когда "Газпром" и китайский CNPC подписали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири" и 30-летний контракт на поставку по нему до 38 млрд. кубов газа в год.



Складывается фактически новая конструкция.



Раньше Россия была связана с Европой трубой: с одной стороны продавец, с другой - покупатель. Была зависима от рынка покупателей в Европе - т.е. Россия вынуждена была предоставлять скидки, а также идти на условия и ограничения, которые выдвигают энергетические хартии - первая, вторая и третья. В том числе, лишение "Газпрома" гарантий по поводу покупки газа, при этом с обязательством прокачки, как мы видим, через Украину.



Сейчас спроса на газ нет - в два рада упали объемы прокачки из-за теплой зимы и потому что в подземные хранилища много закачали, - и через украинскую трубу он не идет. Но "Газпром" все равно за транзит платит.



Раньше это уравновешивалось принципом "бери или плати" - если вы берете, то тогда платите, если не платите, то тогда мы и качать не будем.



Была равновесная система гарантий. Но решение Стокгольмского арбитража, абсолютно политическое, эту систему ликвидировало.



Сегодня российский рынок газа с Европой находится в дисбалансе.



"СП": - Поясните.



- Раньше это был рынок поставщиков - т.е. он зависел от себестоимости добычи, от стоимости транспортировки. Плюс, какая-то прибыль.



Сейчас на затраты "Газпрома" покупателям наплевать, их логика такая: хотите, качайте, хотите - не качайте, но мы будем покупать только по той цене, по которой хотим.



Куда "Газпрому" девать газ, который он добывает? Какую-то часть его можно закачать в подземные хранилища, но законсервировать невозможно. Значит, приходится качать ради валютной выручки в ущерб прибыли. Что и происходит сейчас.



А появление другого импортера - Китая - делает Россию в энергетических переговорах с Европой, и с Западом в целом, более независимой. Если наша цена не устраивает, мы будем перепродавать в Китай.



Что касается "Силы Сибири - 2", то этот проект поможет России соединить свою трубопроводную инфраструктуру, которая сейчас нацелена на европейские поставки, с азиатской. Фактически европейские объемы газа можно будет перебрасывать в Китай. И не только: за Китаем - Вьетнам, Япония … Азия - это колоссальный рынок, который обслуживается пока с помощью СПГ из Австралии и Катара.



По сути, это создает качественно иную конфигурацию - экономическую, энергетическую и, собственно говоря, безопасности. Потому что и Китай, и Россия - члены Совета безопасности ООН, реальные владельцы ядерного оружия и могут уравновесить США в любом конфликте.



"СП": - Значит ли это, что привычные для США методы устрашения и шантажа, в этом случае окажутся бесполезными?



- Думаю, как с Ираном или как с нашим "Северным потоком-2", они себя вести не будут. Их санкционные инструменты не сработают ни против Пекина, ни против Москвы.



Это работает только в том случае, когда поставки либо односторонние, либо идут морем. США все морские поставки контролируют. Все ключевые морские маршруты - Персидский залив, Суэцкий канал, Гибралтар, а также Малаккский пролив, который из Персидского залива идет в Южно-Китайское море и снабжает всю Азию нефтью и газом, - все эти пути обложены американскими военными базами.



Все контролируется.



А через "Силу Сибири" газ идет по суше. Как ты запретишь - разве что бомбить эти трубопроводы? На море перекрыл танкерные поставки - устроил какую-нибудь бучу, - и все. Здесь, как?



Здесь "нет у вас против Кости Сапрыкина методов", получается.



"СП": - А нет ли вообще противоречия в том, что Штаты, с одной стороны, собираются наказать Китай за пандемию COVID-19 - во всяком случае, активно работают в этом направлении, - и в то же время хотят, чтобы Китай продолжал закупать их сланцевый газ?



- Не будет Китай этот газ закупать. Американский сланцевый газ - это миф, который сами они и разгоняют.



Если вы взгляните на газовый баланс США, то он - нулевой. Они продают в Европу ровно столько газа, сколько закупают в Канаде, в Тринидад и Тобаго, в Мексике.



На самом деле, США фактически реэкспортируют газ. Своего не продают - у них нет избытка газа.



По нефти США вообще убыточные - ежедневно вынуждены покупать 6?7 млн. баррелей, потому что им не хватает собственного производства, даже рекордного - в 13 млн. баррелей.



Америка была, есть и остается энергодифицитной страной. И экспортером она никогда не будет.



Для США принципиально, чтобы не было трубопроводных поставок, чтобы сохранялись поставки СПГ из Катара и Австралии - отсюда их обеспокоенность российско-китайским сотрудничеством.



По сравнению с трубопроводным СПГ по затратам не эффективен. Только чтобы привести газ в жидкое состояние теряется до 30% его первичного объема. Плюс - транспортировка. Газ же перевозят в танкерах при супернизких температурах, и часть, естественно, там выкипает. Например, на маршруте от Америки до Европы выкипает процентов десять. Плюс - регазификация. Вы же не в баллонах будете доставлять газ потребителям. Вы должны загнать его в трубы европейской газотранспортной системы, которая снабжает всю Европу. А значит, нужно жидкий газ превратить снова в газообразный. Это еще потери, к которым можно добавить также потери в трубах при поставках.



В целом там потери могут составить до 50% от первичного объема. Притом, что общая "утечка" при транспортировке с Ямала в Европу по трубопроводу не превышает 30%. Сопоставьте - 50 и 30. Плюс стоимость сжижения, стоимость газификации, стоимость фракта…



Проблема просто в том, что единственный мировой энергетический рынок, на который невозможно трубу протянуть, это Америка. В Европу - можно.



Неслучайно, Сирия была "взорвана" после того, как подписала тройственный меморандум с Ираком и Ираном о строительстве трубы. Неслучайно Саудовская Аравия объявляла блокаду Катару, когда он попытался договориться с Ираном о строительстве газопровода в Европу.



Для США принципиально важно, чтобы в евразийском пространстве не возникла сухопутная коммуникация - торговая или же газовая. Сейчас торговля Европы и Азии устроена так, что, с точки зрения торговых путей и поставок, это два острова. Вся торговля идет морем - через Суэцкий канал и Гибралтар. Хотя есть маршрут прямой - это Северный морской путь. Не просто так американцы сейчас выступают против освоения нами Арктики - Северный морской путь короче, по нему доставка быстрее и дешевле.



Но для США, как для любой морской державы, принципиально важно сохранить свое "царствование на морях". Ведь пока они контролируют все торговые пути, пока они контролируют все финансовые проводки в долларах, они будут оставаться главным регулятором мировой торговли, экономики, соответственно, и политики. Все рычаги в их руках будут.



Любая конкуренция для них здесь - это угроза. Не столько угроза бизнесу даже, сколько угроза экзистенциальная. Угроза для существования США как супердержавы в ее сегодняшнем виде.



Вот что происходит. Мы видим, как переконфигурируется вообще мировое пространство.



Даже в Евросоюзе нагнетается обстановка. Если возникнет ось - Берлин, Москва, Пекин, - то с этим уже сделать ничего невозможно будет.



"СП": - Но на энергетическое сотрудничество России с Китаем, как я понимаю, они уже никак повлиять не могут?



- Не могут. Но будут делать все. Вплоть до смены власти в России и создания серьезных проблем Китаю.



США пойдут до конца. Потому что для них это вопрос жизни и смерти. А в этом случае, любые методы для них приемлемы. Даже разогревание военных конфликтов и противостояния в Южно-Китайском море между Вьетнамом и Китаем, между Филиппинами и Китаем, между Индонезией и Китаем. Есть еще Северная и Южная Кореи, которые можно "взорвать" в любой момент одним щелчком пальца.



И не надо иллюзий, что США опомнятся, элиты там придут в себя, все наладится и вернется общий рынок. Ничего этого уже не будет. Тот мир умер, и это надо понимать. Источник - СвободнаяПресса

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