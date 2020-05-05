Будет ли у нас иммунитет против коронавируса? - Элисе Хьерстад

14:06 05.05.2020 Многие признаки указывают, что, переболев коронавирусом, человек приобретает иммунитет. Но медики пока не совсем в этом уверены. К тому же иммунитет против некоторых вирусов действует лишь непродолжительное время, а сами вирусы способны мутировать. Есть ли надежда, что мы сможем забыть о covid-19?



Forskning (Норвегия): будет ли у нас иммунитет против коронавируса?



Есть много признаков того, что, переболев covid-19, мы приобретаем иммунитет. Но эксперты не совсем в этом уверены. Поэтому департамент здравоохранения советует соблюдать меры безопасности даже тем, кто уже выздоровел



Элисе Хьерстад (Elise Kjorstad)



Учитывая то, что мы знаем о других вирусах, у нас должен формироваться иммунитет и против нового коронавируса SARS-CoV-2, говорят эксперты.



"Да, пока что мы можем сказать лишь то, что мы на это рассчитываем, - говорит иммунолог и профессор анатомии Университета Осло Анне Спуркланд (Anne Spurkland). - У нас пока недостаточно информации, чтобы сказать что-то более конкретное. Но я вижу, что по этому поводу есть сомнения".



Исследование, проведенное в Шанхае, о котором писала, например, VG, показало, что у трети всех протестированных был низкий уровень антител после перенесенной болезни. В некоторых случаях антител в крови обнаружить вообще не удалось.



Также ранее в апреле департамент здравоохранения Южной Кореи сообщил о положительном анализе на коронавирус у 163 человек, которые ранее уже переболели covid-19 и были объявлены выздоровевшими.



"Соблюдать те же самые правила безопасности"



Поскольку до сих пор есть некоторая неуверенность, департамент здравоохранения хочет, чтобы те, кто уже болел covid-19 и выздоровел, все равно соблюдали все рекомендации по предотвращению распространения инфекции.



"Ряд исследований показывают, что у многих людей после болезни в крови не оказывается антител. Поэтому пока нет никакой возможности выдавать свидетельства о том, что они уже переболели и теперь иммунны к covid-19".



Вот что от имени Директората здравоохранения говорит врач и специалист по защите от инфекций Свейн Хег Хенриксен (Svein Hoegh Henrichsen).



"Мы должны учитывать возможность, что человек способен заболеть и несколько раз, продолжая передавать вирус другим. Следовательно, даже если человек выздоровел от covid-19, ему следует соблюдать те же правила безопасности, что и остальным".



Это значит, что нужно держаться на расстоянии двух метров от других людей и не встречаться группами более пяти человек. Это не касается тех, с кем вы живете в одном доме.



Может сохраняться всю жизнь или лишь ненадолго



Так можем ли мы рассчитывать на иммунитет, переболев covid-19? Мы обсудили этот вопрос с четырьмя экспертами.



Иммунолог и преподаватель Университета Осло Туне Фредсвик Грегерс (Tone Fredsvik Gregers) говорит, что в общем и целом иммунитет может длиться как всю жизнь, так и лишь короткий период. Зависит от того, каким микроорганизмом вы были заражены.



Если вы болели корью или краснухой, то иммунитет у вас останется на всю жизнь. А вот иммунитет к коклюшу действует недолго.



"Есть два способа узнать, есть или был ли у вас коронавирус", - говорит Грегерс, которая, среди прочего, написала книгу под названием "Все, что нужно знать о вакцинах" (Alt du ma vite om vaksiner).



Чтобы выяснить, заражены ли вы сейчас, нужно искать в вашей крови генетический материал вируса. Чтобы понять, болели ли вы раньше, можно сделать анализ на антитела. Они сигнализируют, что иммунитет отреагировал на инфекцию.



Мешают вирусу проникнуть в клетку



На поверхности молекулы коронавируса есть шипы, которыми он пользуется, чтобы проникать в клетки. Он связывается с рецептором под названием ACE2.



Вирусу необходимо проникнуть в клетку, чтобы начать процесс репродуцирования, объясняет Тур Брюньяр Стуге (Tor Brynjar Stuge), исследователь и преподаватель иммунологии в Норвежском арктическом университете.



"Антитела покрывают шипы вируса, который из-за этого физически не может состыковаться с молекулами на поверхности клетки", - объясняет он.



Иммунитет пытается вырабатывать антитела во время борьбы с коронавирусной инфекцией.



"Вырабатываются разные антитела, которые работают не только против шипов вируса. Но именно те, что не позволяют ему проникнуть в клетку, по-настоящему нас защищают", - говорит Стуге.



Первые антитела исчезают через пару недель



Вы можете подхватывать грипп снова и снова, потому что вирус гриппа очень быстро изменяется. И в таком случае заготовленные организмом антитела больше не работают.



Кроме того, вы можете снова заразиться вирусом, если иммунитет "забыл" его.



"Сами по себе антитела - это всего лишь белки, которые циркулируют в системе кровообращения. Через несколько недель они могут деградировать", - говорит Туне Фредсвик Грегерс.



Поэтому необходимо, чтобы сформировались так называемые клетки памяти. Именно благодаря им антитела смогут продолжать вырабатываться в течение жизни, обеспечивая длительную защиту.



"Клетки памяти могу сохраняться в течение короткого или длительного срока", - говорит Грегерс.



Именно от этого и зависит, насколько длительным будет ваш иммунитет. Если вы вновь окажетесь под угрозой, это простимулирует клетки памяти, и начнут вырабатываться новые антитела.



"Но если вы долгое время вообще не контактируете с вирусом, клеток памяти постепенно становится все меньше, как и клеток, отвечающих за выработку определенных антител. В любом случае количество антител в крови постоянно уменьшается".



Предположительно, клетки памяти после covid-19 есть



Если по какой-то причине клетки памяти не образовались, иммунитет продержится всего пару недель, резюмирует Грегерс.



"В этом случае он будет опираться лишь на те антитела, которые выработались при первой реакции иммунитета".



Может ли так быть с коронавирусом? Грегерс считает, что это маловероятно. Она не знает ни одного вируса, при реакции на который не вырабатывались бы клетки памяти.



"Я уверена, что эти клетки вырабатываются, но по-прежнему неясно, как долго они живут".



Другие коронавирусы могут дать подсказку



Помимо SARS, MERS и SARS-Cov-2, существует еще как минимум четыре коронавируса. Они стоят за 20% всех простуд и редко выливаются в какое-то серьезное заболевание.



Не так много исследований посвящены иммунитету против коронавирусов, вызывающих простуду, говорит главный врач Института общественного здоровья Анне-Марте Баккен Кран (Anne-Marte Bakken Kran).



"Судя по тому, как они ведут себя в разных регионах, похоже, у населения есть к ним своего рода коллективный иммунитет, иначе мы сталкивались бы с ними значительно чаще. Но этот иммунитет, вероятно, довольно непродолжительный, хотя антитела к ним и обнаружены", - говорит Кран.



Не похоже, что у человека вырабатывает пожизненный иммунитет к этим неопасным видам вирусов, хотя они и не меняются так сильно, как вирус гриппа.



В рамках исследования 1990 года пятнадцать добровольцев заразили коронавирусом. Через год четырнадцати из них снова ввели тот же самый вирус. Кое-кто заболел снова, но с очень слабыми симптомами.



"Переболев респираторным вирусом, вы лишь на некоторое время остаетесь относительно защищены. Я говорю о годе или двух. Это то, что мы знаем о сезонных коронавирусах", - сказала профессор инфекционных заболеваний из Медицинского центра Рочестерского университета Энн Фэлси (Ann Falsey) американской радиостанции KCUR-FM.



Антитела также к SARS и MERS



Исследование, опубликованное на сайте Medrxiv.org, в ходе которого изучали медиков, переболевших атипичной пневмонией, свидетельствует, что хотя уровень антител у них в крови снизился за первые пару лет, все же их можно было обнаружить даже через 12 лет.



В ходе другого исследования, опубликованного в издании Emerging Infectious Diseases, антитела в крови переболевших ближневосточным респираторным синдромом обнаружились через три года после выздоровления. Однако ученые не знают, достаточно ли их, чтобы воспрепятствовать повторному заражению.



"Я хочу верить и надеюсь, что иммунитет к SARS-CoV-2 продержится хотя бы пару лет, если человек не будет подвергаться слишком сильной вирусной нагрузке, - говорит Грегерс. - В ближайшие годы все больше и больше людей будут приобретать иммунитет. Если вирус не исчезнет полностью, и мы будем время от времени подвергаться его воздействию, иммунитет, конечно, будет укрепляться и держаться дольше, поскольку клетки памяти постоянно будут активизироваться. Таким образом мы в какой-то степени добьемся коллективного иммунитета среди населения, но на это нужно время".



Не только антитела



Спуркланд читала исследование из Шанхая, в котором говорится, что у трети испытуемых было очень мало или вовсе не было антител против коронавируса в крови. Значит ли это, что иммунитета к нему у них нет? И точно ли, что если антитела есть, то человек невосприимчив к вирусу?



"В общем и целом антитела упоминают, чтобы сказать что-то об иммунитете", - говорит профессор.



Если у вас есть антитела к вирусу, значит, есть и иммунитет к нему.



"Это оптимальная цель, которую мы можем поставить, желая протестировать большое количество людей и не тратя на это слишком много сил. Тогда мы должны предположить, что с антителами организм защищен от повторного заражения. Но нельзя исключать, что симптомы появятся снова. Однако если этот вирус ведет себя так же, как другие, по крайней мере во второй раз вы переболеете не в тяжелой форме".



Дело решают не только антитела.



"В крови могут сохраняться белые кровяные тельца, лейкоциты, которые сыграли большую роль в выздоровлении и которые мы не измеряем".



Об этом же говорит и Анне-Марте Баккен Кран из Института общественного здоровья.



"Нет уверенности в том, что только антитела, которые мы сейчас измеряем, дают защиту. Кроме них, есть еще клеточный иммунитет, который в таких анализах не учитывается".



"Единственное, что помогает со всей уверенностью выяснить, есть ли у человека иммунитет или нет, это то, заболевает ли он снова, - говорит Спуркланд. - Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и ждать". Она напоминает, что болезнь известна всего четыре месяца.



Похоже, вирус остается в организме дольше, чем обычно



Есть случаи, когда анализ на коронавирус оказывался положительным уже после того, как человека объявили здоровым. Но это еще не значит, что он действительно заразился во второй раз, объясняет Спуркланд.



"Мне кажется, дело в том, что эта болезнь развивается на много недель дольше, чем мы ожидаем", - говорит она.



Тогда как от гриппа вы, как правило, выздоравливаете за неделю или две, covid-19, похоже, гораздо более длительное заболевание. Вы можете почувствовать себя лучше, а затем состояние снова ухудшится.



"Обычно, если человек заражается вирусом, то в первую неделю иммунитет только приспосабливается. Приходится переболеть с температурой и тому подобным. На второй же неделе в дело вступают антитела и лейкоциты, и вам постепенно становится лучше. Но если кто-то из ваших знакомых заболел коронавирусом, ждать, пока он выздоровеет, скорее всего, придется очень долго".



Спуркланд считает, что если у кого-то после выздоровления оказался положительный анализ на коронавирус после предыдущего отрицательного, то это скорее проблема системы тестирования, а не иммунитета, как может показаться.



"Наверное, это значит, что нужно действительно немало времени, чтобы избавиться от вируса и обрести иммунитет, а это уже несколько другая история".



Анне-Марте Баккен Кран также считает, что это более вероятно с иммунологической точки зрения.



"Так часто бывает. Мы знаем, что у некоторых людей в крови есть небольшое количество вируса, но они вовсе не обязательно при этом заразны. Этот показатель может быть как раз на границе минимального значения, которое показывает анализ. И так может продолжаться довольно долго".



Меньше шансов приобрести иммунитет, если заболевание прошло в легкой форме?



Многие задаются вопросом: "А что, если заболев в легкой форме и почти без симптомов, и иммунитета не заработаешь?" Об этом, например, пишет в The New York Times эпидемиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Марк Липсич (Marc Lipsitch).



Туне Фредсвик Грегерс тоже считает, что в будущем это очень важно изучить.



Анне Спуркланд говорит, что вообще-то никакой связи между интенсивностью симптомов при вирусной инфекции и формированием иммунитета быть не должно.



"Никакой прямой связи здесь, по идее, нет. Можно прекрасно выработать достаточное количество антител и с помощью вакцины. А в таком случае симптомы совсем легкие, если они вообще есть".



"Симптомы - результат того, что иммунная система усердно работает, чтобы вылечить вас. Они показывают, насколько большую работу ей приходится проделывать, но свидетельствуют о хорошем будущем иммунитете", - заверяет Спуркланд.



Останется ли вирус в организме?



Существуют примеры вирусов, от которых мы не можем полностью избавиться. Например, вирусы герпеса остаются у носителя на всю жизнь, и симптомы могут проявляться периодически, когда иммунитет ослабевает.



Гепатит Б - пример вируса, который может вылиться в различные заболевания, причем одни проходят бессимптомно, а другие вызывают тяжелейшее воспаление печени. Кое-кто становится его хроническим носителем.



"В случае с этим вирусом заболевание может протекать совершенно по-разному. Возможно, с коронавирусом дела обстоят так же. Но вообще-то, на мой взгляд, не похоже, что это так", - говорит Спуркланд.



Некоторые предполагают, что вирус будет в последующие годы распространяться волнами, потому что, судя по всему, иммунитет к нему сохраняется лишь непродолжительное время.



"Сейчас меня это мало беспокоит. Мне кажется, это будет немного похоже на грипп. У нас еще будет некоторый иммунитет к тому моменту, как все начнется заново, он не успеет исчезнуть полностью. Уже, конечно, не настолько хороший, как поначалу, но все равно течение болезни не будет таким тяжелым".



Когда появится анализ на антитела?



Многие страны сейчас пытаются организовать массовое проведение анализов на антитела среди населения. Так мы сможем больше узнать о том, насколько на самом деле заболевание распространилось, а также получим больше информации об иммунитете.



Анне-Марте Баккен Кран ранее рассказывала, что Институт общественного здравоохранения заказал подобные тесты и сейчас оценивает их.



"И Институт общественного здравоохранения, и другие работающие сейчас микробиологические лаборатории испытывают и верифицируют эти тесты на антитела".



Проблема в том, что весь мир хочет из заполучить именно сейчас, говорит она. "Поэтому могут быть затруднения со скоростью и регулярностью поставок".



"Самая увлекательная инициатива принадлежит больнице Университета Осло. В ее иммунологическом отделении разработана система обнаружения антител, основанная на несколько иных принципах, чем остальные. Это очень многообещающий проект".



Кран рассчитывает, что в Норвегии анализы на антитела начнут брать через пару недель.



Иммунитет к норовирусу непродолжителен



Кран также считает, что, исходя из того, что ученые знают о других вирусах и иммунологии, скорее всего есть основания полагать, что иммунитет после заражения коронавирусом у нас действительно формируется.



Forskning: Есть ли такие вирусы, после заражения которыми не появляется иммунитета на ближайшее время?



Анне-Марте Баккен Кран: Норовирус известен тем, что иммунитет к нему очень непродолжительный.



Норовирус вызывает кишечный грипп.



Если вам сильно не повезет и вы заболеете в самом начале вспышки норовируса, то можете даже успеть переболеть еще раз, прежде чем она сойдет на нет.



Однако главная причина даже не в том, что иммунитет очень короткий, а в том, что вирус постоянно немного мутирует, говорит Кран.



"Вероятно, уже через пару месяцев после болезни у вас не будет иммунитета даже против точно такого же вируса, которым вы переболели".



В отличие от вируса гриппа, коронавирус "корректирует" при копировании некоторые ошибки, а значит, изменяется не так быстро, хотя некоторые мутации все равно происходят. Пока что вирус выглядит довольно стабильно, если верить статье на сайте американского NPR.



Может ли человек переболеть вирусом и вообще не выработать иммунитета?



Так может ли человек заболеть и выздороветь, не выработав вообще никакого иммунитета?



"Нет, это было очень необычно", - отвечает Анне Спуркланд.



То же самое говорит и исследователь и преподаватель иммунологии Тур Брюньяр Стуге.



"Это звучит очень странно. Вам просто необходим хороший иммунный ответ, чтобы выздороветь от вирусной инфекции".



Он не слышал ни об одном вирусе, которому человеческая иммунная система вообще не могла бы дать отпор. Но есть примеры таких бактериальных инфекций.



"Если человек переболел столбняком, то, как правило, никаких защитных антител у него в крови нет. Токсинов выделяется настолько мало, что иммунная система не дает уверенного ответа".



Но он не думает, что нечто подобное может касаться коронавируса.



"По моему мнению, если иммунный ответ плохой, это, скорее всего, значит, что человек от вируса не избавился".



Туне Фредсвик Грегерс подытоживает сказанное, заявив, что она "практически уверена или даже совершенно уверена", что иммунитет к коронавирусу вырабатывается.



"Если вы болели covid-19, очевидно, у вас к нему есть иммунитет, правда пока неясно, надолго ли". Источник - ИноСМИ

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