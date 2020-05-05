Разбор полетов на развалинах будет таким, что Фукуяме и в страшном сне бы не приснилось

19:11 05.05.2020

Занялся на досуге изучением феномена страха. Много всего хорошего на эту тему написано. В одной из книг встретил подробное описание тактик и стратегий трех главных "торговцев страхом" - правительства, медиа и "большой фармы". С грустным выводом: горе человечеству, если тактически интересы этих fearmonger"s начинают сходится.



А надежда человечества в том и состоит, что тактическое сближение всегда оборачивается стратегическим расхождением на втором шаге. Как правило, при дележе денег и привилегий, которые удалось на "ужасе" отжать.



И тогда медиа начинают расследовать "неисчислимые преступления" администраций, администрации начинают давить на фарму и сдувать биотехпузыри на рынках, а фарма погружается в скандалы с врачами, пациентами, теми же медиа и друг с другом, начинает разоблачать собственную коррупцию и всячески напоказ самоочищаться.



Интересно будет проверить это наблюдение на актуальном примере. Учитывая размер "забранного" и в смысле денег, и в смысле свобод, и в смысле привычного образа жизни, и в смысле эмоций - полагаю, история "развода" родителя 1, родителя 2 и родителя 3 будет ошеломительная и очень интересная. С битьем посуды и крахом репутаций и целых институтов.



"Мы что ли вас заставляли аппараты ИВЛ покупать и за вакцины платить?" - "А взятки нам кто давал?" - "А почему вы нас не предупредили, что бедными станут не только эти мерзкие людишки, но и Журналисты с Медиа-экспертами" - "Вы нам обещали, что все будет по интернету, а теперь гастарбайтеры у меня - владельца стартапа в области дистанционного образования - конкуренцию за место сборщика картохи отнимают! Не простим!". "У нас же прямая сгладилась, как вы и говорили - где стадия „пляшем"?" "Что значит госслужащих сократить в три раза, а оставшейся трети зарплату понизить вдвое? Это же рестораны разорились и гостиницы, и всякие лавочники, мы-то тут причем?", "Почему вы тащите меня в суд? Что значит четыре цены? Я жизни спасал! Требовались быстрые нестандартные решения". "Почему наша партия с 50-летней историей больше не может и 10% набрать, мы же уверенно вели народ к выходу из кризиса. Все делали, как ВОЗ приказал. Что значит нет больше ВОЗа никакого?"



Много всего будет. Разбор полетов на развалинах среди ожесточенных и озлобленных людей даст нам такое биение пульса истории, что никакому Фукуяме в страшном сне и не приснилось бы.



Глеб Кузнецов, политолог