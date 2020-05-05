 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.05.2020
22:13  Кто строил Сардобинское водохранилище (разбор потопов)
22:11  "Наводнение стало горьким уроком", - Ш.Мирзиеев
21:32  Индия еще посидит. "Крупнейшая демократия мира" продляет режим самоизоляции
21:30  Почему в Узбекистане отреставрировали Камаланскую часовню и восстанавливают монумент генералу Рахимову, - А.Волосевич
21:26  Аппаратную "чумичку" Т.Дуйсенову назначили завотделом контроля Администрации КазПрезидента
21:21  Цена нефти Brent поднялась выше $30. Впервые с 15/04
19:11  Разбор полетов на развалинах будет таким, что Фукуяме и в страшном сне бы не приснилось

14:06  Будет ли у нас иммунитет против коронавируса? - Элисе Хьерстад
13:59  Вслед за "Северным потоком-2" Трамп заблокирует "Силу Сибири-2"
13:57  Переворот в Катаре: Нефть подорожала на 5%
13:29  Вышел 2-й том библио-биографий "Тюркологи Казахстана и Кыргызстана"
13:23  Примет ли Ташкент сограждан, попавших в беду? (сардобинских утопленников)
12:07  Переизбран управляющий триумвират КиргизЭкономики (директорат Centerra) - Касенов, Кобонбаев, Оскомбаев и 8 иностранных буржуинов
12:03  Вирус убил российского космо-конструктора (гендира РКК "Энергия") академика Микрина
11:37  С помощью мифа о "китайском вирусе" США хотят заставить Пекин играть по своим правилам, - Л.Савин
11:36  Как с помощью коронавируса свергают Александра Лукашенко
11:32  COVID – 19: "Черный шар в уязвимом мире". Обречены ли мы периодически жить на карантине?
11:26  Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу , - "РГ"
10:42  Там за туманами. Иран переименует нац-валюту
10:09  Проблемы дольщиков - неизлечимая болезнь Казахстана
09:59  "Спящий пророк": Дональд Трамп – последний президент Америки, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Аппаратную "чумичку" Т.Дуйсенову назначили завотделом контроля Администрации КазПрезидента
21:26 05.05.2020

Тамара Дуйсенова стала помощником Президента - заведующей отделом АП

Тамара Дуйсенова назначена помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником Президента Республики Казахстан - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.

Задача отдела - анализировать все поступающие обращения граждан и выявлять системные проблемы, волнующие население.
Ранее эту должность с июля 2019 года занимала Аида Балаева. 4 мая она стала министром информации и общественного развития, сменив на посту Даурена Абаева.
Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения, министром здравоохранения и социального развития, министром труда и социальной защиты населения.
В феврале 2018 года Дуйсенову освободили от должности министра. Позже она была назначена секретарем партии Nur Otan. В июле 2019 года Дуйсенова возглавила Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588703160
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе - значит идти против истины
- Извлекая уроки из настоящего, двигаться в будущее
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №325
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин о ситуации в Туркестанской области: Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим
- Количество и качество
- Дорожная карта занятости охватит 6,5 тыс. инфраструктурных проектов
- Рабочая поездка А. Мамина в Карагандинскую область: новые производства и инфраструктурные проекты
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №253
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №255
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  