Аппаратную "чумичку" Т.Дуйсенову назначили завотделом контроля Администрации КазПрезидента

21:26 05.05.2020

Тамара Дуйсенова стала помощником Президента - заведующей отделом АП



Тамара Дуйсенова назначена помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником Президента Республики Казахстан - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.



Задача отдела - анализировать все поступающие обращения граждан и выявлять системные проблемы, волнующие население.

Ранее эту должность с июля 2019 года занимала Аида Балаева. 4 мая она стала министром информации и общественного развития, сменив на посту Даурена Абаева.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения, министром здравоохранения и социального развития, министром труда и социальной защиты населения.

В феврале 2018 года Дуйсенову освободили от должности министра. Позже она была назначена секретарем партии Nur Otan. В июле 2019 года Дуйсенова возглавила Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР).