Индия еще посидит. "Крупнейшая демократия мира" продляет режим самоизоляции

21:32 05.05.2020

Шестинедельный режим самоизоляции в Индии, который должен был закончиться в понедельник, будет действовать до 25 мая. Решение продлить карантин еще на две недели вызвано неутешительной статистикой эпидемии. Несмотря на введенный еще в конце марта жесткий локдаун, число заболевших в первые майские дни бьет антирекорды. Впрочем, режим самоизоляции станет более гибким, допуская послабления в тех регионах, которые добились наибольших успехов в борьбе с эпидемией и оказались в "зеленой зоне". Впрочем, в ситуации, когда карантин несет миллиардные убытки в экономике, ограничения ослаблены даже в столице страны Дели, находящейся в "красной зоне".



Об очередном продлении режима самоизоляции во второй по численности населения стране мира, введенного 24 марта и истекавшего 3 мая, сообщило МВД Индии.



"Несмотря на значительное улучшение ситуации с COVID-19 в стране, в соответствии с Законом о борьбе со стихийными бедствиями от 2005 года правительство Индии распорядилось продлить режим самоизоляции еще на один двухнедельный период после 4 мая 2020 года",- говорится в заявлении министерства, которое обнародовали ведущие индийские СМИ.



Ситуация с пандемией в "крупнейшей демократии мира" выглядит парадоксальной. Когда 25 марта Индия уходила на жесткий карантин, число заболевших было минимальным - всего 606 человек.



Мотивируя тогда свое решение ввести карантин до 15 апреля, который затем был продлен еще на две недели - до 3 мая, власти рассчитывали, что за этот период, составляющий два инкубационных периода, им удастся разорвать цепь распространения коронавируса.



Однако в первые дни мая, несмотря на все предыдущие меры, кривая распространения COVID-19 резко пошла вверх. В течение двух суток подряд Индия побила свои антирекорды по числу заболевших, которое превышало 2 тыс. человек в день.



При этом средний суточный прирост первой недели мая заметно превысил показатели конца апреля. В итоге к истечению второго карантинного срока общее число заболевших превысило немыслимую ранее психологическую отметку в 40 тыс. человек.



Как Индия начала смягчать карантин



"Абсолютный рост числа заболевших нисколько не означает, что принятые меры оказались неэффективными. Индия - огромная страна не только по территории и численности населения, но и по многообразию ее регионов. В связи с этим задача борьбы с пандемией в ней неизмеримо более сложная, чем во многих других странах мира",- заявил "Ъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. По словам главы индийской дипмиссии, карантинные меры позволили спасти тысячи жизней, при этом в целом ряде штатов "уже удалось разорвать цепь распространения коронавируса".



Новый двухнедельный режим самоизоляции, который был введен в стране до 25 мая, продлевает запрет на внутренние авиаперелеты, перемещения по стране на железнодорожном и автомобильном транспорте. Остаются закрытыми все учебные и образовательные учреждения, торговые центры, рестораны, гостиницы и спортклубы. Что касается промышленных предприятий, то возобновить работу могут лишь те, которые находятся в регионах, минимально затронутых пандемией.



Напомним, что, по оценке рейтингового агентства Acuite Ratings & Research Ltd, потери индийской экономики за день полного карантина на первом этапе составляли $4,64 млрд.



Новый этап режима самоизоляции не повторяет меры жесткого общенационального локдауна, действовавшего с 24 марта. Как разъяснило в своем официальном заявлении МВД Индии, в ближайшие две недели страна будет разбита на три зоны - "зеленую", "оранжевую" и "красную" - в зависимости от числа заболевших. В "зеленую зону" войдут штаты и союзные территории, добившиеся наибольших успехов в борьбе с пандемией - нулевого показателя заболевших.



Одним из послаблений в "зеленых зонах" станет возобновление работы общественного транспорта при условии, что число пассажиров в салоне будет составлять не более половины максимальной вместимости.



Кроме того, в этих регионах возобновляется прерванная полтора месяца назад экономическая деятельность.



В самую неблагополучную "красную зону" попали регионы, на которые приходится львиная доля заболевших. Тройку лидеров возглавляет центральный штат Махараштра, где находится деловая столица Индии, 12-миллионый мегаполис Мумбай. Именно Махараштра дает более половины ежедневного прироста заболевших по всей стране. На втором месте оказался расположенный на западе страны Гуджарат - родной штат премьер-министра Индии Нарендры Моди, ставший "витриной экономических реформ" индийского правительства. Замыкает тройку союзная территория Дели, где находится столица страны.



Обращает на себя внимание, что по сравнению с ситуацией на 15 апреля из тройки лидеров вышел крупнейший и наиболее промышленно развитый штат юга - Тамилнад, а Дели отодвинулся со второго на третье место.



Что касается "оранжевой зоны", то ее образовали те регионы, в которых число заболевших продолжает расти, однако не столь быстрыми темпами, как в "красной".



При этом некоторые послабления были введены даже в индийской столице, находящейся в "красной зоне".



Так, возобновили работу магазины, разрешено перемещение по городу на личном транспорте, если в салоне автомобиля находится не более двух пассажиров (выполнение этого предписания контролирует дорожная полиция).



Одной из главных новостей последних дней стали длинные очереди у винных магазинов индийской столицы, куда ринулись желающие пополнить запасы алкоголя, заметно сократившиеся за время сидения на карантине.



Для того чтобы сбить ажиотажный спрос и не создавать места массового скопления народа, власти Дели уже ввели 70-процентный "специальный налог на коронавирус" на все продающиеся в розницу крепкие напитки и предупредили, что могут вновь закрыть винные лавки.



"Мы должны быть готовыми жить рядом с коронавирусом, мы должны привыкнуть к этому",- сформулировал задачу нового этапа главный министр Дели Арвинд Кеджривал.



Сергей Строкань