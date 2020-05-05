"Наводнение стало горьким уроком", - Ш.Мирзиеев

22:11 05.05.2020

"Наводнение стало горьким уроком" - президент

Во время наводнения в Сардобе погибли четыре человека, один пропал без вести, сообщил президент Шавкат Мирзиеев. Будет проведена экспертиза всей дамбы с международными экспертами, другие гидросооружения сейчас проверяются госорганами. Глава государства выразил сожаление, что от катастрофы пострадали также территории Казахстана, и сообщил, что предложил республике помощь в борьбе с последствиями стихии.



Четыре человека погибли, один пропал без вести в результате наводнения из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, произошедшего 1 мая в Сырдарьинской области. Об этом говорилось 5 мая на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Президент напомнил, что, в частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мужество наших парней станет для всех их коллег и молодежи образцом преданности, самоотверженного служения Родине и нашему народу", - сказал глава государства.



Президент также отметил, что "народ может быть спокоен, не должно быть места для каких-либо домыслов и слухов".

"По моему поручению правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением. Заверяю, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом", - заявил Шавкат Мирзиеев.

"Это наводнение стало горьким уроком для нас. Мы с привлечением международных экспертов проведем глубокую экспертизу всей дамбы. Только тогда мы придем к окончательному выводу", - продолжил он.

Все гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены эрозии из-за сильных дождей, в настоящее время проверяются государственными органами, сообщил также глава государства.

В результате катастрофы в Сардобе были также затоплены некоторые населенные пункты в соседнем Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана.

"Мы с президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым в духе взаимопонимания и открытости обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Вчера делегация во главе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила ситуацию", - рассказал президент.

"Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний. Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Правительства, министерства, ведомства и хокимияты обеих республик будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии.

"Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия", - заявил глава государства.