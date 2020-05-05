Сланцевая контрреволюция. Люди, запертые с шашлыками на даче - плохие потребители нефти

01:03 06.05.2020

Алексей Анпилогов



Предпоследняя неделя апреля, в которой мир уже осознал феномен отрицательных котировок нефти, весьма выпукло отразилась на производственной статистике в США. С начала апреля американские нефтяники потеряли уже больше года "сланцевого ралли": последний раз 12 млн баррелей в день они добывали в феврале 2019 года. Учитывая же факт того, что ограничительные меры, принятые в рамках соглашения ОПЕК+, стартовали только с 1 мая 2020 года, можно сказать, что США и тут оказались "впереди планеты всей". Просто когда-то это была знаменитая "сланцевая революция", а теперь уже впору говорить о такой же, но контрреволюции.



Все дело в том, что нефтяной рынок буквально лихорадит. Второй, а в некоторых странах - вот уже третий месяц карантина продолжает уничтожать нефтяной спрос - и конца или края этому процессу просто не видно. Речь уже идет о 27 миллионах баррелях ежедневного сокращения спроса, на 7 миллионов больше, чем просчитывали еще каких-то две недели тому назад. С рынка вместе с потребителями, сидящими по домам, ушло больше четверти потребления нефти - и пока что единственным быстрым ответом отрасли видится такое же резкое пропорциональное сокращение добычи.



Пока что в тех же США ситуацию пытаются спасти перекачкой лишней нефти во временные хранилища, основными из которых стали оставшиеся без работы нефтяные танкеры. Но этого резерва складских мощностей хватит очень ненадолго - по всем прогнозам свободная танкерная мощность закончится уже в середине мая, причем произойдет это в мировом масштабе. После чего нефть придется перестать качать в любом случае.



Злую шутку с США в таком сценарии опять-таки сыграет пресловутая сланцевая революция. Все дело в том, что за последние годы "революционеры" в США, по самым скромным оценкам, пробурили на газ и нефть скважин в несколько раз больше, чем все оставшиеся страны, вместе взятые. Пока нефть стоила комфортных 60-70 долларов за баррель, игра стоила свеч - даже если скважина давала 500, а то и 100 баррелей в сутки, владелец мог окупать ее постоянные расходы. Да и о расходах-то особо не беспокоились: иногда экономия на капитальных и инфраструктурных вложениях приводила к тому, что нефть вывозили со скважины обычными автомобильными цистернами, с огромными издержками.



В результате такого недовложения инвестиций в поддерживающую добычу инфраструктуру сегодня у многих сланцевых производителей в США элементарно не хватает денег даже на условного "сторожа на скважине". Так как их операционные издержки оказываются в разы выше стоимости той нефти, которую скважина качает в день. Банкротства знаковых компаний, кстати, ситуацию с добычей никак не спасут, так как любые новые владельцы "революционного бизнеса" снова столкнуться с неприятным выбором: или закрывать скважину, или качать нефть себе в убыток и в условиях, когда через пару недель ее просто негде будет хранить.



Конечно, ситуация у двух других ведущих производителей нефти, России и Саудовской Аравии, тоже отнюдь не сахар. Обеим этим странам приходится сокращать добычу, но для них этот процесс выглядит гораздо более управляемым. Хорошую, продуктивную скважину - а таковых и у России, и у Саудовской Аравии все-таки большинство, можно просто "приглушить", переведя насосы на меньшую производительность - или запуская их периодически. Кроме того, российские и саудовские месторождения нефти гораздо более компактные - там где в США вышки разбросаны на добрую сотню километров по всем четырем сторонам света, в Сибири или на Аравийском полуострове все расположено буквально "на пятачке". А значит, и "сторожей" надо в разы меньше, операционные издержки выглядят гораздо более управляемыми и могут быть безболезненно сокращены.



Единственным фактором, который будет беспокоить Россию и Саудовскую Аравию и который невыгодно отличает их от США, становится фактор нефтяных налогов. В США нефтяная отрасль - чисто коммерческое предприятие, а вот в России и особенно Саудовской Аравии - это существенный донор государственного бюджета. При этом по торговому балансу Москва и Эр-Рияд могут позволить себе даже более радикальное сокращение экспорта нефти, нежели задекларированное по соглашению ОПЕК+, а вот падение нефтяных налогов выглядит гораздо более существенным. Более того, для Аравии падение надо компенсировать крайне непопулярной перебалансировкой государственного бюджета уже буквально через несколько месяцев, а вот Россия может еще год-другой протянуть на массе резервных фондов, которая страна разумно собирала на протяжении последнего десятилетия.



Негативный сценарий, который развивается на наших с вами глазах, уже практически невозможно повернуть вспять. Речь идет о том, что рынок нефти может фигурально "провалится в прошлое" на добрый десяток лет, откуда только и будет возможным начать процесс его медленного и болезненного восстановления. Точку невозврата, судя по всему, он прошел еще в начале апреля, но максимум падения ему еще предстоит увидеть где-то в середине лета, в традиционный сезон летних отпусков, которого в этом году явно не будет.



Люди, запертые с шашлыками на даче - плохие потребители нефти. Эти "контрреволюционеры поневоле" и погубят тот нефтяной рынок, к которому мы привыкли в последние десятилетия.опек