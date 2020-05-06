Великобритания вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе - 32,3 тыс

06:56 06.05.2020

Великобритания обогнала все европейские страны по уровню смертности от коронавируса. С начала пандемии там зафиксировано более 32,3 тысячи смертельных случаев, при этом в Италии, где еще недавно эпидемиологическая обстановка считалась наиболее сложной, зарегистрировано чуть более 29 тысяч смертей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Вести.ru.



Как пишет Independent, такие данные обнародовала Национальная служба статистики (ONS). Согласно отчету службы, большая часть смертей произошла в больницах (19,6 тысячи). Почти 5,9 тысячи человек скончались в домах престарелых и интернатах, более 1,3 тысячи заразившихся COVID-19 умерли у себя дома, 301 человек скончался в хосписах.

Издание отмечает, что в статистике, которую ранее предоставило министерство здравоохранения и соцзащиты Великобритании, учитывались только летальные исходы, имевшие место в больницах.