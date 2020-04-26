Ливийский цугцванг. Стране грозит раздел на Запад и Восток, - Николай Плотников

07:17 06.05.2020 В апреле исполнился год с тех пор, как Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. Ее представители официально объявили, что столица находится в руках "террористов", под которыми имеется в виду международно признанное Правительство национального единства (ПНЕ). В ответ премьер-министр ПНЕ Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему формированиям выступить на "защиту гражданского населения".



В действительности обе стороны меньше всего думали и думают о стране и ее гражданах. В раздираемой войной Ливии цель у всех одна – монополия на добываемые природные ресурсы, в первую очередь на углеводороды, и контроль над ключевыми территориями, городами и объектами. Жизнь человека в нынешней Ливии ничего не значит. После революции 2011 года те, кто в ней участвовал, ожидали, что Ливия станет Дубаем на Средиземном море. Сейчас таких иллюзий нет ни у кого. Будущее видится исключительно мрачным.



За прошедший год ни одной из сторон так и не удалось добиться серьезного военного успеха. Ничем закончились и инициированные Россией намерения международного сообщества добиться прекращения огня и начать политический диалог между ПНЕ и Палатой представителей, находящейся в Тобруке. От бессилия что-либо сделать по решению затянувшегося межливийского противостояния 2 марта подал в отставку спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.



Боевые действия вокруг Триполи никогда не прекращались. Как только стало известно о первом заболевшем коронавирусом, у ливийцев появилась надежда, что стороны перестанут воевать и позволят разрушенной­войной системе здравоохранения Ливии подготовиться к борьбе с пандемией. Однако этого не произошло.

25 марта Сарадж объявил о начале операции "Мирный шторм" под предлогом непрерывных ракетных обстрелов и ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по окрестностям столицы со стороны ЛНА и неоднократных нарушений ею режима прекращения огня, в том числе гуманитарного перемирия в связи с пандемией. Как утверждают иностранные эксперты, сам Сарадж вряд ли бы решился начать столь масштабную, по местным меркам, военную операцию. Убедили его сделать этот шаг турецкие военные советники.



Сторонники Сараджа сообщают об успехах, достигнутых в ходе наступления. Согласно их заявлениям, формированиям ПНЕ удалось очистить ряд прибрежных районов и населенных пунктов и вернуть ранее утерянные позиции. Этому способствовала массированная военная помощь Анкары в обход объявленного ООН эмбарго на поставки вооружений в Ливию и нахождение в этой стране турецких военных. Об этом 5 января сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Еще раньше там начали действовать сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MIT). В январе-феврале были отмечены интенсивные поставки из Турции в Ливию оружия, военной техники и боеприпасов. Речь, в частности, идет о боевых бронемашинах, самоходной артиллерии, минометах, средствах противовоздушной обороны. ЛНА пыталась помешать этим поставкам, нанося удары по местам разгрузки кораблей и складирования оружия. В результате одного из них погибли три турецких офицера.

В ходе проводимой операции ПНЕ турецкая воздушная и радиотехническая разведки ведут наблюдение за формированиями ЛНА. В акватории Средиземного моря у побережья Ливии был замечен Boeing E-7T дальнего радиолокационного обнаружения и управления турецких ВВС. С использованием полученных от него данных по объектам армии Хафтара наносят удары турецкие БПЛА Bayraktar TB2 и появившиеся недавно более совершенные беспилотники Anka-S. Их полетами управляют под контролем турецких инструкторов прошедшие обучение военнослужащие ПНЕ.



Эти аппараты в умелых руках могут наносить точечные удары по противнику. Их применение уже якобы начало менять баланс сил на земле не в пользу армии Хафтара. На прошедшей неделе массированным ударам беспилотников стали подвергаться тыловые коммуникации ЛНА.

Судя по сообщениям, появившимся в соцсетях, армия Хафтара, оправившись от первых массированных ударов с воздуха, стала довольно эффективно отвечать. В последние дни были сбиты или потерпели крушение по техническим причинам сразу несколько турецких беспилотников.



1 апреля впервые за время участия Анкары в гражданской войне в Ливии боевой корабль ВМС Турции, находящийся в акватории порта Сабрата (в 55 км к западу от Триполи), атаковал ракетами класса "земля–воздух" беспилотники ЛНА китайского производства Wing Loong II, поставляемые Хафтару ОАЭ и Саудовской Аравией.

Из Триполи сейчас звучат заявления, что армия Хафтара чуть ли не наполовину состоит из иностранцев. При этом в ПНЕ предпочитают умалчивать о том, что оно само пользуется их услугами. Так, Турция перебросила в Ливию из Сирии большое количество боевиков антиправительственных группировок. В частности, с начала года туда прибывают туркоманы из формирования "Султан Мурада". По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), по крайней мере 5,3 тыс. боевиков из Сирии воюют в рядах ПНЕ. Еще 1,9 тыс. проходят подготовку в Турции. К настоящему времени SOHR задокументировала 199 погибших среди сирийских наемников в Ливии.

Боевикам было обещано солидное вознаграждение, но, судя по сообщениям в социальных сетях, выплаты задерживаются. Поэтому неудивительно, что некоторые из них намерены вернуться в Сирию. В ходе недавних боев ЛНА были взяты в плен сирийские боевики. На допросах они рассказали, как через Турцию попали в Ливию.

Судя по сообщениям в социальных сетях, которым следует доверять с большой осторожностью, так как обе противоборствующие стороны используют их для пропагандистских целей, введения противника в заблуждение и показа спонсорам своих возможностей, армии Хафтара удалось отбить некоторые из атак и даже на отдельных направлениях развить успех. ПНЕ, разумеется, это опровергает, заявляя о своих очередных победах и огромных трофеях, захваченных у якобы бежавших в панике формирований ЛНА.



Маловероятно, что и в этот раз какой-то из сторон, несмотря на значительную помощь извне, удастся добиться существенного успеха. Напомним, что помимо Турции помощь ПНЕ оказывает Катар. Если верить заявлению министра внутренних дел ПНЕ Фатхи Башага, сделанному 22 апреля на пресс-конференции в Триполи, ПНЕ в сфере безопасности также сотрудничает с Великобританией и США.

Хафтару, в свою очередь, пусть и не напрямую, оказывают помощь ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Иордания. Как утверждают израильские эксперты, Хафтару помогает и Израиль. Ливийское "досье" находится в ведении внешней разведки этой страны – Моссада, координирующего свою деятельность и политику в отношении Хафтара с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и его начальником разведки Аббасом Кемалем. В 2017–2019 годы представители Моссада неоднократно встречались с Хафтаром в Каире и способствовали обучению некоторых его офицеров сбору и анализу разведданных, тактике ведения боевых действий, в том числе в городских условиях (вполне возможно, что с прицелом на бои в Триполи), организации управления войсками в бою. Моссад также помог ЛНА приобрести оборудование ночного видения и снайперские винтовки.



Судя по заявлению Башага, ПНЕ, исходя из сложившейся в Ливии тупиковой ситуации, готов пойти на раздел страны на запад, который Триполи намерен оставить за собой, и восток, контролируемый Хафтаром.

Боевые действия, вероятнее всего, будут продолжаться, но не столь интенсивно. Для их возобновления обеим сторонам необходимы финансовые ресурсы, но в условиях существенного сокращения добычи нефти в Ливии с начала года, последовавшего резкого падения цен на нее и начавшейся пандемии коронавируса с ними неизбежно возникнут проблемы. К тому же международному сообществу после окончания пандемии COVID-19 будет скорее всего не до Ливии. Все будут озабочены собственными экономическими проблемами.

Сейчас в Ливии сложился классический цугцванг. Ни одна из противоборствующих сторон не в состоянии одержать победу силовым путем. Активизация боевых действий любой из них только приводит к ухудшению положения, новым жертвам и разрушениям, множит ненависть и жажду мести среди ливийцев. Чтобы не произошло катастрофы, остается один выход – договариваться на основе решений состоявшейся в январе Берлинской конференции. Но для этого нужны политическая воля, мужество и прекращение вмешательства во внутриливийские дела внешних игроков, видящих в этой многострадальной стране лишь территорию, недра которой богаты запасами дешевых углеводородов, и удобный форпост для доступа к африканским регионам.



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.



26 апр. 2020 Источник - ng.ru

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