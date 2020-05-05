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Токаев присвоил новые генеральские звания - Ермекбаеву, Масимову и Ильину...
07:32 06.05.2020

Токаев присвоил новые звания Ермекбаеву, Масимову и Ильину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов ряду госслужащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Постановляю присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
Бектанову Мурату Карибаевичу,
Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,
Дильманову Дархану Айткалиевичу,
Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,
Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;

воинское звание генерал-лейтенант юстиции
Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности
Масимову Кариму Кажимкановичу;

классный чин государственный советник юстиции 2-го класса
Асылову Берику Ногаевичу;

воинское звание генерал-майор:
Джазину Серику Кенжетаевичу,
Жоламанову Аскару Ахметовичу,
Жусупову Асану Куанышевичу,
Ильину Юрию Викторовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Амерханову Аскару Баймерденовичу,
Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,
Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан
Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

специальное звание генерал-майор полиции:
Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,
Калайчиди Алексею Дмитриевичу,
Саденову Ержану Сапарбековичу,
Таймерденову Канату Данияровичу;

классный чин государственный советник юстиции 3-го класса:
Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,
Сулейменову Тимуру Каирбековичу;

высший квалификационный класс 3-й категории:
Бектенову Олжасу Абаевичу,
Қабдула Шыңғысу Қайыпұлы", - говорится в документе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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