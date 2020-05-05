Токаев присвоил новые генеральские звания - Ермекбаеву, Масимову и Ильину...

07:32 06.05.2020

Токаев присвоил новые звания Ермекбаеву, Масимову и Ильину



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов ряду госслужащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Постановляю присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

Бектанову Мурату Карибаевичу,

Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,

Дильманову Дархану Айткалиевичу,

Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,

Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;



воинское звание генерал-лейтенант юстиции

Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;



специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности

Масимову Кариму Кажимкановичу;



классный чин государственный советник юстиции 2-го класса

Асылову Берику Ногаевичу;



воинское звание генерал-майор:

Джазину Серику Кенжетаевичу,

Жоламанову Аскару Ахметовичу,

Жусупову Асану Куанышевичу,

Ильину Юрию Викторовичу;



специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Амерханову Аскару Баймерденовичу,

Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,

Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;



специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан

Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;



специальное звание генерал-майор полиции:

Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,

Калайчиди Алексею Дмитриевичу,

Саденову Ержану Сапарбековичу,

Таймерденову Канату Данияровичу;



классный чин государственный советник юстиции 3-го класса:

Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,

Сулейменову Тимуру Каирбековичу;



высший квалификационный класс 3-й категории:

Бектенову Олжасу Абаевичу,

Қабдула Шыңғысу Қайыпұлы", - говорится в документе.