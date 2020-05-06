 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.05.2020
11:56  Лезет в душу: может ли COVID-19 вызывать психические отклонения
11:52  Мандзий-образование. В Украине, под вирусный бардак, закрыли последние русские школы
11:43  "Сардобинское водохранилище – из разряда "левых" проектов?" - А.Ильхомов
10:43  КазВирус - 4298
10:15  В Таджикистане новый Министр здравоохранения - Абдуллозода
10:13  Неожиданный сель внезапно снес 85-метровую дамбу в кыргызской Исфане
10:06  Старую идеологию Казахстан отверг, а новую не создал.., - Д.Ашимбаев

10:02  Мирзиеев обещает наказать виновных в трагедии на Сардобинском водохранилище "независимо от того, кем они являются"
10:00  Техас отказался ограничивать добычу нефти
09:29  УзбВирус - 2217
09:23  Нефть снимают с карантина. Котировки пошли вверх на европейских новостях, - "Къ"
09:01  Конфликты: переосмысление, - Федор Лукьянов
08:16  Мирзиеев о наводнении в Казахстане: "Нам очень совестно"
07:32  Токаев присвоил новые генеральские звания - Ермекбаеву, Масимову и Ильину...
07:17  Ливийский цугцванг. Стране грозит раздел на Запад и Восток, - Николай Плотников
06:56  Великобритания вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе - 32,3 тыс
01:05  Капитализм заканчивается бесповоротно, каковы альтернативы, - М.Хазин
01:03  Сланцевая контрреволюция. Люди, запертые с шашлыками на даче - плохие потребители нефти, - А.Анпилогов
00:59  Испытание лидерством для России и Китая, - Н.Вавилов, Е.Подолько
00:56  Коронакризис в интерьере "большой политики": кто потеряет, а кто найдет?
00:15  Косолапо звездим. Узб-певица Юлдуз Усманова публично "прокляла" полицию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Мирзиеев о наводнении в Казахстане: "Нам очень совестно"
08:16 06.05.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил сожаление в связи с тем, что прорыв дамбы Сардобинского водохранилища привел к наводнению в Туркестанской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.
По его словам, затопление населенных пунктов в Мактааральском районе он обсудил с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "в духе взаимопонимания и открытости".

"Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки как родные. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в счастливые дни, так и в испытаниях. Нам очень совестно, что эта неожиданная техногенная катастрофа причинила столько беспокойств и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, братьям. Конечно, мы очень сожалеем, что населенные пункты и посевы были повреждены", - сказал Мирзиеев.
Президент Узбекистана заверил, что правительство страны, соответствующие министерства и ведомства, ответственные лица и эксперты будут тесно сотрудничать с казахстанскими коллегами в борьбе с последствиями стихии.
"Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия", - отметил Мирзиеев.
Также он пообещал, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом из-за произошедшего. По его поручению правоохранительные органы начали "объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента".
В Узбекистане, по данным на этот час, из-за прорыва дамбы погибли четыре человека, один пропал без вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению. Они пожертвовали своей жизнью и спасли жизни тысяч людей, отметил Мирзиеев.
1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища.
Подтопления в Туркестанской области: Появилось видео с воздуха
2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем последовало подтопление населенных пунктов Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев поручил оказать материальную поддержку эвакуированным из подтопленных в Туркестанской области сел.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588742160
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе - значит идти против истины
- Извлекая уроки из настоящего, двигаться в будущее
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №325
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин о ситуации в Туркестанской области: Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим
- Количество и качество
- Дорожная карта занятости охватит 6,5 тыс. инфраструктурных проектов
- Рабочая поездка А. Мамина в Карагандинскую область: новые производства и инфраструктурные проекты
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №253
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №255
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  