Мирзиеев о наводнении в Казахстане: "Нам очень совестно"

08:16 06.05.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил сожаление в связи с тем, что прорыв дамбы Сардобинского водохранилища привел к наводнению в Туркестанской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

По его словам, затопление населенных пунктов в Мактааральском районе он обсудил с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "в духе взаимопонимания и открытости".



"Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки как родные. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в счастливые дни, так и в испытаниях. Нам очень совестно, что эта неожиданная техногенная катастрофа причинила столько беспокойств и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, братьям. Конечно, мы очень сожалеем, что населенные пункты и посевы были повреждены", - сказал Мирзиеев.

Президент Узбекистана заверил, что правительство страны, соответствующие министерства и ведомства, ответственные лица и эксперты будут тесно сотрудничать с казахстанскими коллегами в борьбе с последствиями стихии.

"Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия", - отметил Мирзиеев.

Также он пообещал, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом из-за произошедшего. По его поручению правоохранительные органы начали "объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента".

В Узбекистане, по данным на этот час, из-за прорыва дамбы погибли четыре человека, один пропал без вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению. Они пожертвовали своей жизнью и спасли жизни тысяч людей, отметил Мирзиеев.

1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища.

Подтопления в Туркестанской области: Появилось видео с воздуха

2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем последовало подтопление населенных пунктов Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поручил оказать материальную поддержку эвакуированным из подтопленных в Туркестанской области сел.