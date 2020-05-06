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Нефть снимают с карантина. Котировки пошли вверх на европейских новостях, - "Къ"
09:23 06.05.2020

Стоимость фьючерсных контрактов на североморскую нефть Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель. Игра на повышение ведется на фоне постепенного выхода Европы из карантина, растущего спроса на нефть в Китае, а также на фоне начала действия новой сделки ОПЕК+ и снижении добычи в США. При текущих объемах нефти, накопленных в хранилищах, цены могут вырасти еще на $5–10, считают аналитики.

После трехнедельного перерыва стоимость ближайшего фьючерсного контракта на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель. По данным агентства Reuters, 5 мая цена ближайшего контракта на поставку североморской нефти поднималась до $30,73 за баррель - максимального значения с 9 апреля. Это на 12% выше значений закрытия понедельника. На спот-рынке цена Brent вырастала до $20,3 за баррель. При этом стоимость российской нефти Urals достигала $24,2 за баррель - максимального значения со второй декады марта. Восстановление цен на нефть продолжается с третьей декады апреля. За это время различные сорта европейской нефти подорожали на 50–80%.

Возвращению цен на нефть к локальным максимумам способствует постепенное снятие ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
В частности, в понедельник в Италии смягчили ограничения на передвижение жителей, в результате чего более 4 млн человек смогли возобновить работу. Правительство Финляндии также приняло аналогичное решение. В таких условиях инвесторы надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться, а вместе с ним и спрос на нефть. "Есть признаки того, что спрос на нефть может восстановиться быстрее, чем ожидалось. В первую очередь об этом говорят данные из Китая по использованию транспорта и нефтепереработки",- отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Усиливается эффект снижением предложения нефти. С начала месяца начала действовать новая сделка ОПЕК+, предполагающая с 1 мая сокращение суточной добычи на 9,7 млн баррелей в мае-июне, на 7,7 млн баррелей во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022 года. По слова стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, становится все очевиднее, что предложение сокращается опережающими темпами преимущественно в США, где добыча в апреле предположительно снизилась на 0,8 млн баррелей в сутки. В мае ожидается снижение производства еще на 1,3 млн баррелей. О масштабах падения добычи свидетельствуют и показатели буровой активности.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 24 апреля, сократилось на 53 единицы, до 325 буровых.
Непрерывное снижение их числа продолжается седьмую неделю, и за это время их количество уменьшилось более чем в два раза.
Рынку нефти не хватает спроса
В таких условиях снижаются опасения формирования избытка предложения и заполнения всех объемов хранилищ к началу лета. Именно эти опасения и привели во второй декаде апреля к обвалу цен на нефтяном рынке и первому в истории снижению техасской нефти в отрицательную область. "Затоваренность рынка уже не так сильно беспокоит рынок. Поэтому ближайшие фьючерсные контракты, которые ранее сильнее всего отреагировали на опасения по поводу нехватки хранилищ для нефти, сейчас растут в цене опережающими темпами",- отмечает Норберт Рюкер.

Однако в условиях по-прежнему высоких темпов распространения коронавируса в мире и рисков второй волны заболевания рассчитывать на бурный рост стоимости нефти не стоит.
По мнению Михаила Шейбе, дальнейшее резкое сокращение предложения возможно поможет избежать полного затоваривания рынка, а цена Brent может закрепиться в районе $30 за баррель. Такой уровень цен существенно не изменит баланс спроса и предложения. "На фоне рекордно высоких запасов цены вряд ли вырастут более чем на $5–10 за баррель",- отмечает господин Шейбе.
Виталий Гайдаев
№79/С от 06.05.2020, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588746180
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