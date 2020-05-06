УзбВирус - 2217

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09:29 06.05.2020
Число случаев коронавируса достигло 2217
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 2217, увеличившись на 10.
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 6 мая увеличилось на 10 и составило 2217, сообщило Министерство здравоохранения.
Коронавирус в Узбекистане
заражено - 2 217
выздоровело - 1 539
умерло - 10
в Мире -
3 662 691
1 198 832
257 239