УзбВирус - 2217

09:29 06.05.2020

Число случаев коронавируса достигло 2217

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 2217, увеличившись на 10.



Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 6 мая увеличилось на 10 и составило 2217, сообщило Министерство здравоохранения.



Коронавирус в Узбекистане

заражено - 2 217

выздоровело - 1 539

умерло - 10

в Мире -

3 662 691

1 198 832

257 239