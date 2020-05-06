Мирзиеев обещает наказать виновных в трагедии на Сардобинском водохранилище "независимо от того, кем они являются"

10:02 06.05.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообещал, что виновные в трагедии на Сардобинском водохранилище, независимо от того, кто они, будут привлечены к ответственности перед законом.

Об этом глава государства заявил на видеоселекторном совещании 5 мая, посвященном работе по противодействию коронавирусной инфекции, а также чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях.

"Наш народ может быть спокоен, не должно быть места для каких-либо домыслов и слухов. По моему поручению правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением. Заверяю, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом", – цитирует слова Шавката Мирзиеева пресс-служба президента.

Мирзиеев заявил, что наводнение в Сырдарьинской области стало горьким уроком для узбекистанцев.

"Мы с привлечением международных экспертов проведем глубокую экспертизу всей дамбы. Только тогда мы придем к окончательному выводу", – сказал Шавкат Мирзияев, добавив, что по его поручению все соответствующие гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены эрозии из-за сильных дождей, в настоящее время проверяются соответствующими государственными органами.

Прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище произошел 1 мая, около 5:55. В результате из 22 населенных пунктов в Сардрбинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах были эвакуированы около 70 тысяч человек. Погибли по меньшей мере четыре человека и один пропал без вести.