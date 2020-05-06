Неожиданный сель внезапно снес 85-метровую дамбу в кыргызской Исфане

10:13 06.05.2020

Вице-спикер о сходе селей: 85-метровая дамба не простояла и одного часа



Политика12:50, 6 мая 20202260



вице-спикер Мирлан Бакиров





Бишкек (АКИpress) – 85-метровая дамба в Исфане не простояла и одного часа. Качество было плохим, сказал вице-спикер Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") 6 мая на заседании парламента.

"Да, была построена дамба. Половину снесли. Но она выполнила свою защитную функцию", - ответил министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров.

"Потратить столько средств, чтобы дамба простояла час. Даже не знаю, как это рассматривать", - сказал Бакиров.

Он спросил, сколько средств в общем предусматривается на предупредительные работы?

Около 400 млн сомов, сказал министр Аскаров.

Бакиров напомнил, что в 2012 году в Базар-Коргонском районе сошел сель. Группа депутатов побывала на месте. Был построен селевой канал на 35-40 млн сомов.

"Одним строительством был ликвидирован этот вопрос. Иногда лучше потратить деньги и построить что-то, чтобы потом не было ущерба", - сказал вице-спикер.

Также он привел в пример строительство БЧК в 1958 году: "Он был построен силами людей, без никакой техники. Может быть, стоит решить вопрос комплексно с участием граждан? Мы ежегодно получаем миллионные убытки, так и будем сидеть?" - спросил он.