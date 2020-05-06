В Таджикистане новый Министр здравоохранения - Абдуллозода

10:15 06.05.2020

Министр здравоохранения Таджикистана снят с должности

Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 5 мая министр здравоохранения и социальной защиты страны Насим Олимзода снят с должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, решение принято в связи с его переходом на другую должность.На его место министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан назначен Абдуллозода Джамолиддина Абдулло.