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В Таджикистане новый Министр здравоохранения - Абдуллозода
10:15 06.05.2020

Министр здравоохранения Таджикистана снят с должности
Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 5 мая министр здравоохранения и социальной защиты страны Насим Олимзода снят с должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, решение принято в связи с его переходом на другую должность.На его место министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан назначен Абдуллозода Джамолиддина Абдулло.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.media
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