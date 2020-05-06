КазВирус - 4298

10:43 06.05.2020

Еще 21 казахстанец заразился коронавирусом

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298.



На 12.25 час. 6 мая в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них:

в Кызылординской области - 4,

в Костанайской области - 1,

в Мангистауская область - 2,

в Шымкенте - 6,

в Атырауской области - 3,

Западно-Казахстанская область - 5.

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Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298:

г. Нур-Султан – 754,

г. Алматы – 1392

г. Шымкент – 222,

Акмолинская область – 101,

Актюбинская область – 168

Алматинская область – 163,

Атырауская область – 226,

Восточно-Казахстанская область – 30,

Жамбылская область – 162,

Западно-Казахстанская область – 208,

Карагандинская область – 169,

Костанайская область – 54,

Кызылординская область – 222,

Мангистауская область – 90,

Павлодарская область – 152,

Северо-Казахстанская область – 30,

Туркестанская область – 155.