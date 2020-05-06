|КазВирус - 4298
10:43 06.05.2020
Еще 21 казахстанец заразился коронавирусом
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298.
На 12.25 час. 6 мая в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
в Кызылординской области - 4,
в Костанайской области - 1,
в Мангистауская область - 2,
в Шымкенте - 6,
в Атырауской области - 3,
Западно-Казахстанская область - 5.
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Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298:
г. Нур-Султан – 754,
г. Алматы – 1392
г. Шымкент – 222,
Акмолинская область – 101,
Актюбинская область – 168
Алматинская область – 163,
Атырауская область – 226,
Восточно-Казахстанская область – 30,
Жамбылская область – 162,
Западно-Казахстанская область – 208,
Карагандинская область – 169,
Костанайская область – 54,
Кызылординская область – 222,
Мангистауская область – 90,
Павлодарская область – 152,
Северо-Казахстанская область – 30,
Туркестанская область – 155.