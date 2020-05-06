"Сардобинское водохранилище – из разряда "левых" проектов?" - А.Ильхомов

11:43 06.05.2020

АЛИШЕР ИЛЬХАМОВ: "САРДОБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ - ИЗ РАЗРЯДА "ЛЕВЫХ" ПРОЕКТОВ?"



Среда, 06 Мая 2020



...Хоть я и не журналист, но попытался хоть чуть-чуть восполнить пробел в таких расследованиях.



Прежде всего меня заинтересовал вопрос о том, что из себя представляет это водохранилище, что о нем известно. Ведь до прорыва дамбы мало кто из нас знал даже о его существовании, за исключением только жителей нескольких районов Сырдарьинской области. Признаться, найти что-то в Интернете про этот водоем очень трудно. Все сообщения в основном о прорыве дамбы. А о самом водохранилище и его строительстве буквально крупицы информации.



Само его нахождение для меня первоначально представляло загадку. Только используя названия прозвучавших в прессе населенных пунктов, оказавшихся под водой, и спутниковую версию Google Map (в обычном его формате водохранилища на карте вообще не видать), удалось восстановить картину. Прилагаю скриншоты карты с указанием местонахождения водохранилища.



Далее, я так и не смог найти никакого правительственного решения о его строительстве, за исключением единственного документа от 2008 г. (!) ("Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2009 год", №ПП-969 02.10.2008), где в приложении сказано о выделении 700 миллионов сумов на строительство Сардобинского водохранилища. Это в переводе на твердую валюту составит от 400 до 470 тыс. долларов (по состоянию на 2009 г., в зависимости от обменных курсов, официального или неофициального).



И вот я задаюсь вопросом, а можно ли построить полноценную дамбу по всему периметру водохранилища объемом в 922 миллионов кубометров воды, причем с достаточным запасом прочности, на такие смешные деньги. Интересно, что деньги-то выделили в 2008 году, а согласно официальной прессе строительство началось в 2010 году. Возможно в течение 2009 года велось проектирование. Но нет никакой информации о том, что где-то этот проект рассматривался и утверждался, несмотря на то, что он позже подавался местной прессой как "проект века".



Другая деталь. Согласно тому же документу, за строительство водохранилища отвечал Минсельводхоз. А как известно, сельское и водное хозяйство тогда курировал премьер Шавкат Мирзияев, который был назначен на этот пост в 2003 году. Поэтому местная пресса была недалека от истины, когда представляла Мирзияева инициатором и куратором строительства Сардобинского водохранилища. Как же он осуществлял свое кураторство?



Как я отметил выше, выделенные деньги на строительство были не очень большими и скорее всего их не хватало на его реализацию. Видимо поэтому он стал одним из долгостроев страны. Только после того, как Мирзияев стал президентом, проект этот был вновь оживлен. Но "оживлен" - это, пожалуй, слишком громко сказано. Ведь для "оживления" требовались деньги. А в открытых источниках нет никакой информации о новых ассигнованиях. Я просмотрел правовые базы данных Lex.uz и Norma.uz и ничего там не нашел, кроме упомянутого документ, а от 2008 года. Такое ощущение, что он вообще отсутствует в правовом поле, а фигурирует только в сфере правительственного пиара. Что также характерно, этого водоема нет в базе данных водохранилищ Узбекистана, имеющейся на информационном портале CAWater-info.net, солидного источника информации по водохозяйственным объектам и ресурсам всей Центральной Азии.



Но отсутствие бюджетных денег никогда не смущало таких официальных лиц, как Шавкат Мирзияев. В Узбекистане выросла целая плеяда таких лидеров-чудотворцев (особенно среди хокимов), которые при отсутствии бюджетных средств дают результат и рапортуют наверх вовремя. Так, в свое время будучи на посту хокима Самаркандской области, Мирзияев при отсутствии бюджетных средств сумел найти ресурсы на восстановление архитектурного комплекса Биби-Ханым. То, насколько полученный результат соответствует стандартам реставрационной науки, это вопрос, заслуживающий отдельного обсуждения. Главное, что Ислам Абдуганиевич остался доволен и приметил хокима-чудотворца.



Но в чем заключался секрет подобного чудотворства? Ответ довольно банален. Средства изыскиваются путем выбивания у местных бизнесменов. Эта практика обложения предпринимателей дополнительными, неформальными налогами, практика принудительной благотворительности тогда, при Каримове, вошла в норму и таковой остается по наши дни. Именно такими чудотворцами нынешний президент старается окружить себя. Главное для них - выбить, вытрясти средства из местных предпринимателей, и вовремя отчитаться за результат, будь то водохранилище, ГЭС, или же Ташкент Сити. А на способы достижения этих целей особого внимания не обращается.



Вернемся к водохранилищу. Согласно местной прессе, объект был введен в строй в 2017 году, и мы уже имеем примерное представление о том, какой ценой это событие состоялось, чего стоило, чтобы президент со свитой смог прокатиться по новому водохранилищу на моторной лодке. Однако тот результат, который мы видим сейчас, можно было предугадать уже тогда, если бы дотошные эксперты или журналисты, обратив внимание на то, какими "левыми" способами такие объекты возводятся, подняли бы тревогу. Никто не поднял, к сожалению.



Что теперь? Президент старательно демонстрирует, что он с народом, сразу выехав в область, став встречаться с людьми, давая указания и заверения о доброте и поддержке. При этом он ходит без маски (этакий супермен, не боящийся вируса), собирая толпы народа вокруг себя. Причем никто из этой толпы не держит социальную дистанцию друг с другом. О коронавирусе, конечно, можно забыть в момент единения лидера с народом.



Но напомню тот факт, что к проекту водохранилища прилагается еще другой проект - строительства Сардобинской ГЭС. Буквально три месяца назад, 29 января, Кабинетом Министров было принято постановление "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Строительство малой ГЭС при Сардобинском водохранилище". Однако в свете произошедшего будет ли этот проект приостановлен? Как можно строить ГЭС при водохранилище, надежность которого оказалась под вопросом?



Первоначально, было анонсировано, что строительство малой ГЭС будет осуществлять китайская компания за 23 миллиона долларов. Но позже было объявлено, что генеральным подрядчиком выступит российская компания "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, "Электросила", "Энергомашэкспорт", с которой уже подписан договор на сумму 19,2 млн. евро. Чем вызвана смена генподрядчика, не сообщается - это в Узбекистане решается за закрытыми дверями. Что ставит вопрос о непрозрачности в реализации подобного рода инвестиционных проектов.



Действительно, ни в случае со строительством водохранилища, ни в случае со строительством ГЭС, не проводилось открытых и прозрачных тендеров. Такие тендеры не проводятся и по другим проектам, реализуемым в Узбекистане. Это говорит о том, что власти скорее всего пытаются скрыть конфликты интересов при решении о выделении бюджетных средств и выборе контрагентов. Другого объяснения, по крайней мере, не нахожу.



Итак, история с Сардобинским водохранилищем обнажает значительные изъяны в системе управления и распределении ресурсов в Узбекистане. Практика "левых" проектов и связанное с ней вымогательство средств у местного бизнеса и населения продолжает расцветать, а контракты с подрядчиками выделяются при отсутствии открытых тендеров, с вовлечением конфликтов интересов. Положение о конфликте интересов, кстати, все еще отсутствует в узбекском законодательстве.



Далеко ли уедет Узбекистан при таких методах правления?



Алишер Ильхамов,

научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона