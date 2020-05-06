Лезет в душу: может ли COVID-19 вызывать психические отклонения

11:56 06.05.2020

Исследователи считают, что необходимо отслеживать влияние коронавируса на нервную систему рожденных в период пандемии детей



Мария Недюк



Последствиями COVID-19 могут стать не только потеря вкуса и обоняния, некротическая энцефалопатия или другие когнитивные расстройства, но и отложенные болезни, предупредили специалисты. Дело в том, что, по мнению ученых, инфекция потенциально способна вызывать тяжелые психические отклонения (в частности, шизофрению) у детей, рожденных от переболевших матерей. Пока это лишь предположение, но медики рекомендуют отслеживать состояние выздоровевших женщин и младенцев на протяжении длительного времени. "Известия" спросили у экспертов, насколько вероятны такие осложнения.



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Действует на нервы



Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego) проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). В своей статье они предположили, что отдаленные последствия, описания которых появлялись после различных эпидемий - испанки, SARS и MERS, - будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.



Исследователи делают вывод, что проблема требует дальнейшего тщательного изучения, и призывают биомедицинское сообщество к мониторингу психоневрологических симптомов у переболевших уханьской пневмонией на протяжении всей жизни. Ученые говорят о необходимости отслеживать состояние тех, кто перенес недуг "внутриутробно, в детском и зрелом возрасте и на поздних этапах жизни, чтобы полностью оценить и купировать долгосрочное вредное воздействие COVID-19 на мозг и поведение".



Российские специалисты согласны с тем, что новый коронавирус в теории может оказывать влияние на психику и ЦНС. Научная литература описывает случаи возникновения ментальных расстройств при вирусной пневмонии, сообщил "Известиям" заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.



- Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия, - рассказал эксперт. - Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС.



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Отложенная угроза



В статье ученые отмечают, что психоневрологические последствия могут иметь отдаленный характер и возникать не только у взрослых, но и у детей, рожденных во время пандемии. "Воздействие вирусных инфекций в утробе матери, в период детства и в зрелом возрасте в некоторых случаях связано с повышенным риском развития шизофрении", - говорится в статье американских ученых.



Инфицирование вирусом гриппа во время беременности является известным фактором риска нарушений развития нервной системы у потомства, - рассказал "Известиям" исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) (вуз - участник проекта повышения конкурентоспособности образования "5-100") Андрей Васин.



- Один из возможных механизмов связан с кратковременным увеличением концентрации кинуреновой кислоты (продукт обмена аминокислоты триптофана, который, возможно, играет роль в развитии психических и неврологических расстройств; кинуреновая гипотеза шизофрении. - "Известия") под воздействием вирусов гриппа. Это может нарушить нормальное развитие мозга и привести к когнитивным нарушениям в более позднем возрасте, - пояснил Андрей Васин.



По словам ученого, был проведен целый ряд крупномасштабных исследований на тему того, может ли материнская гриппозная инфекция повышать риск развития шизофрении у потомства. Однако до сих пор этот вопрос остается до конца не выясненным, как и механизм развития шизофрении.



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Влияние короны



- Я встречал в литературе сероэпидемиологическое исследование, в котором отмечен возможный вклад двух из четырех сезонных (патогенных, но не смертельных для человека. - "Известия") коронавирусов (HKU1 и NL63) в развитие психотических нарушений, - подчеркнул Андрей Васин. - Однако данных по этому вопросу слишком мало, чтобы можно было что-то предполагать. И тем более утверждать что-либо про новый SARS-CoV-2.



Со временем нужно будет обратить внимание на изучение возможных осложнений у детей, уверены ученые.



- Такое может быть, особенно если заболевание случилось в первом триместре беременности, - считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. - Неслучайно список TORCH-инфекций так широк.



Речь идет о ряде инфекций, которые ВОЗ объединила в комплекс наиболее опасных для развития плода при беременности. Считается, что эти заболевания могут передаться от женщины к ребенку внутриутробным способом. Для нового коронавируса такая возможность пока не доказана.



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Ученые подчеркивают, что какое-либо влияние SARS-CoV-2 на плод можно будет оценить лишь со временем. Что же касается психоневрологических осложнений у взрослых, то они все же не являются частыми.



- Такие последствия трудно отделить от чисто психосоматических реакций (возникающих под влиянием психологических факторов. - "Известия"), - подчеркнул Сергей Нетесов. - Поэтому в любом случае надо сохранять спокойствие, здравый смысл и не снижать уровень соблюдения противоэпидемических мер.



Ранее "Известия" писали, что патоген, вызывающий уханьскую пневмонию, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. При этом коронавирус может вызывать неврологические осложнения, совсем не повреждая легкие. О нарушениях работы ЦНС свидетельствует, в частности, такой симптом, как потеря обоняния.