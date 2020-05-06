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    Туркменистан   | 
Туркмения направляет гум-помощь России
13:18 06.05.2020

По распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан направил в Россию, переживающую пандемию коронавируса, продовольственную и промышленную продукцию, а также текстиль и стройматериалы. Об этом сообщила информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
Согласно документу главы государства, в формировании этого груза, который будет передан российской стороне безвозмездно "в качестве жеста дружбы и добрососедства", участвовали Министерство промышленности и строительного производства, Министерство текстильной промышленности, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Государственные концерны "Туркменхимия" и "Туркменгаз", Союз промышленников и предпринимателей, а также администрации Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов.
По информации российских СМИ, произведенные в Туркменистане вышеназванные товары предназначаются для Астраханской области, которая, как и другие регионы РФ, ведет борьбу против вируса COVID-19.
По данным Минздрава РФ, количество зараженных коронавирусом в Астраханской области неуклонно растет. На утро 5 мая в регионе значилось 564 инфицированных, 6 человек скончались.
В Туркменистане, по официальным данным, случаев коронавируса не выявлено.

Источник - centralasia.media
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