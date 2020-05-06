|15:38 Завирусовалась министр культуры России Любимова
15:37 Галстуко-жуй Саакашвили получил-таки вкусную должность в Нацсовете реформ Украины
13:46 Коронавирус в США: изменит ли эпидемия ведущую державу мира? - Драгана Трифкович
13:41 КазМинздрав опровергает инфу о чипировании школьников Туркобласти
13:18 Туркмения направляет гум-помощь России
11:56 Лезет в душу: может ли COVID-19 вызывать психические отклонения
11:52 Мандзий-образование. В Украине, под вирусный бардак, закрыли последние русские школы
11:43 "Сардобинское водохранилище – из разряда "левых" проектов?" - А.Ильхомов
10:43 КазВирус - 4298
10:15 В Таджикистане новый Министр здравоохранения - Абдуллозода
10:13 Неожиданный сель внезапно снес 85-метровую дамбу в кыргызской Исфане
10:06 Старую идеологию Казахстан отверг, а новую не создал.., - Д.Ашимбаев
10:02 Мирзиеев обещает наказать виновных в трагедии на Сардобинском водохранилище "независимо от того, кем они являются"
10:00 Техас отказался ограничивать добычу нефти
09:29 УзбВирус - 2217
09:23 Нефть снимают с карантина. Котировки пошли вверх на европейских новостях, - "Къ"
09:01 Конфликты: переосмысление, - Федор Лукьянов
08:16 Мирзиеев о наводнении в Казахстане: "Нам очень совестно"
07:32 Токаев присвоил новые генеральские звания - Ермекбаеву, Масимову и Ильину...
07:17 Ливийский цугцванг. Стране грозит раздел на Запад и Восток, - Николай Плотников
06:56 Великобритания вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе - 32,3 тыс
|КазМинздрав опровергает инфу о чипировании школьников Туркобласти
13:41 06.05.2020
В Минздраве опровергли информацию о чипировании школьников Туркестанской области
В Минздраве попросили верить достоверной информации.
В сети распространяется отрывок неизвестного документального фильма якобы о чипировании школьников в Туркестанской области. В Минздраве опровергли информацию, передает корреспондент zakon.kz.
В настоящее время в соцсетях распространяется фото и аудиосообщения о якобы массовой вакцинации и чипировании населения. Минздрав официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи хочу обратиться ко всем гражданам не поддаваться недостоверным вбросам в социальных сетях и доверять достоверной информации. Хочется напомнить, что за распространение ложной информации лица могут быть привлечены к ответственности, - сказала главный эксперт Управления эпидемиологического надзора Нуршай Азимбаева.
Ранее в соцсетях распространялось видео о чипировании казахстанских школьников. Сообщалось, что благодаря чипированию родители смогут дистанционно контролировать своих детей. Отмечалось, что испытания спонсирует правительство США.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан