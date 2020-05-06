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КазМинздрав опровергает инфу о чипировании школьников Туркобласти
13:41 06.05.2020

В Минздраве опровергли информацию о чипировании школьников Туркестанской области
В Минздраве попросили верить достоверной информации.

В сети распространяется отрывок неизвестного документального фильма якобы о чипировании школьников в Туркестанской области. В Минздраве опровергли информацию, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время в соцсетях распространяется фото и аудиосообщения о якобы массовой вакцинации и чипировании населения. Минздрав официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи хочу обратиться ко всем гражданам не поддаваться недостоверным вбросам в социальных сетях и доверять достоверной информации. Хочется напомнить, что за распространение ложной информации лица могут быть привлечены к ответственности, - сказала главный эксперт Управления эпидемиологического надзора Нуршай Азимбаева.

Ранее в соцсетях распространялось видео о чипировании казахстанских школьников. Сообщалось, что благодаря чипированию родители смогут дистанционно контролировать своих детей. Отмечалось, что испытания спонсирует правительство США.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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