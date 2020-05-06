КазМинздрав опровергает инфу о чипировании школьников Туркобласти

13:41 06.05.2020

В Минздраве опровергли информацию о чипировании школьников Туркестанской области

В Минздраве попросили верить достоверной информации.



В сети распространяется отрывок неизвестного документального фильма якобы о чипировании школьников в Туркестанской области. В Минздраве опровергли информацию, передает корреспондент zakon.kz.



В настоящее время в соцсетях распространяется фото и аудиосообщения о якобы массовой вакцинации и чипировании населения. Минздрав официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи хочу обратиться ко всем гражданам не поддаваться недостоверным вбросам в социальных сетях и доверять достоверной информации. Хочется напомнить, что за распространение ложной информации лица могут быть привлечены к ответственности, - сказала главный эксперт Управления эпидемиологического надзора Нуршай Азимбаева.



Ранее в соцсетях распространялось видео о чипировании казахстанских школьников. Сообщалось, что благодаря чипированию родители смогут дистанционно контролировать своих детей. Отмечалось, что испытания спонсирует правительство США.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан