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Галстуко-жуй Саакашвили получил-таки вкусную должность в Нацсовете реформ Украины
15:37 06.05.2020

Саакашвили заявил о своей новой должности в Нацсовете реформ Украины

Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ при президенте Украины, который участвует в выработке стратегической политики в этой сфере


Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ Украины. Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов и позднее подтвердил сам политик.

О своем новом назначении Саакашвили сообщил в разговоре с Deutsche Welle. По его словам, он получит должность главы исполнительного комитета совета. Бутусов писал, что Саакашвили будет секретарем совета, возглавляет который президент страны Владимир Зеленский. Дату назначения Саакашвили не назвал, но, по информации Бутусова, указ Зеленский может подписать уже 6 мая.

По словам главного редактора "Цензор.Нет", Саакашвили в совете может обладать расширенными полномочиями вплоть до участия в заседаниях правительства. "По данным источников "Цензор.Нет", близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны", - написал Бутусов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rbc.ru
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