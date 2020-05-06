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Завирусовалась министр культуры России Любимова
15:38 06.05.2020

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, рассказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - отметила Усачева.

Источник - rbc.ru
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