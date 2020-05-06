Завирусовалась министр культуры России Любимова

15:38 06.05.2020

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом



Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, рассказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.



Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.



"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - отметила Усачева.