Узбекистан направил своих спасателей в ставшее Атлантидой казахское село Ырысты

16:42 06.05.2020

Узбекистан направил своих спасателей в Мактааральский район



Амир Жанузаков

В село Ырысты Мактааральского района Туркестанской области прибыли 205 сотрудников МЧС Узбекистана.



"На вооружении" узбекских спасателей 38 единиц техники и 85 мотопомп. Об этом сообщают в комитете по ЧС.



В работах по ликвидации последствий наводнения в Мактааральском районе задействованы 1135 казахстанских спасателей и военнослужащих Национальной гвардии, 148 единиц техники, 15 плавательных средств и 46 мотопомп.

Для спасателей развернут палаточный лагерь. В селах Жантаксай, Мырзакент, Жана Турмыс, Фирдоуси, Т. Жайлыбаева, Нурлыжол, Оргебас, Азаттык выставлены 14 блокпостов, на которых несут службу полицейские и гвардейцы.

Тем временем, ранее эвакуированные 22 768 местных жителей уже вернулись по своим домам в 12 населенных пунктах.