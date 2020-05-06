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Российский миллиардер Босов ("Сибантрацит") застрелился в карантине на подмосковной даче
21:44 06.05.2020

Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, пишет РБК.

"По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет "Glock 19 gen 4", - сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавила она.
Один из собеседников РБК, близких к Босову, заметил, что в последнее время "он был "на взводе". По его словам, у него также были частые скандалы в семье.
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", - говорит он. Но деньги, которые ранее ему предлагали претенденты на "Сибантрацит", не покрывали долга компании, утверждает собеседник.
52-летний Босов являлся главой совета директоров и владельцем акций группы "Аллтек", контролирующей "Сибантрацит" - крупнейшего в мире экспортера антрацита и главного производителя металлургического угля в России.
Forbes оценивал его состояние в 1,1 млрд долларов. В рейтинге российских миллиардеров 2020 года Босов занимал 86-е место.

Источник - РБК
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