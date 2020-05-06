Самая попрыгучая фигуристка мира Трусова ускакала от Тутберидзе к Плющенко. Стрекоза

22:49 06.05.2020

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

6 мая 2020,



Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с уходом призера чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой к двухкратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Об этом в среду, 6 мая, она написала в Instagram.



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По словам Тутберидзе, привыкнуть к уходу спортсменов невозможно, потому что "работая вместе, мы со временем становимся семьей, постоянно преодолевая возникающие препятствия на пути". Тренер отметила, что хорошим спортсменам зачастую предлагают более выгодные условия, а реакция на эти предложения остается решением каждого в отдельности, отмечает "Газета.ру".

"Однако наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Безусловно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше", - написала Тутберидзе под фотографией с Трусовой.

6 мая стало известно о переходе Трусовой в тренерскую команду Плющенко. Тутберидзе являлась тренером фигуристки с 2016 года.

В конце декабря прошлого года между Плющенко и Тутберидзе произошел конфликт, после того как подопечная Тутберидзе Алина Загитова объявила о решении приостановить карьеру. Тренерский штаб Тутберидзе жестко отреагировал на заявления заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановке карьеры фигуристки. А олимпийский чемпион, в свою очередь, заявил, что Тутберидзе работает только с готовыми спортсменами, и обвинил ее в нежелании воспитывать их с нуля.

Плющенко - олимпийский чемпион Турина-2006 в мужском одиночном катании и Сочи-2014 в командном турнире. Тутберидзе возглавляет самую известную группу в фигурном катании.