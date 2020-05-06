 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.05.2020
00:59  Жизнь после коронавируса: с кем и где будет Турция? - С.Тарасов
00:56  Китайская асимметрия. Тайваньский костер для американского "бумажного тигра", - Ю.Тавровский
00:46  Им нечего терять. Нищие мигранты-гастарбайтеры скоро станут угрозой стабильности России, - С.Мардан
00:08  Европу охватил беспрецедентный по масштабам кризис, - Ю.Паниев
00:07  Казахи-мореплаватели? До сталинской "тюрьмы народов" наши предки имели немалый опыт глобализации, - Н.Нуртазина
00:04  Как турецкий минный заградитель "Нусрет" в одиночку победил англо-французскую эскадру (история)
Среда, 06.05.2020
22:49  Самая попрыгучая фигуристка мира Трусова ускакала от Тутберидзе к Плющенко. Стрекоза

21:44  Российский миллиардер Босов ("Сибантрацит") застрелился в карантине на подмосковной даче
17:25  Как изменится система образования Казахстана
16:42  Узбекистан направил своих спасателей в ставшее Атлантидой казахское село Ырысты
15:38  Завирусовалась министр культуры России Любимова
15:37  Галстуко-жуй Саакашвили получил-таки вкусную должность в Нацсовете реформ Украины
13:46  Коронавирус в США: изменит ли эпидемия ведущую державу мира? - Драгана Трифкович
13:41  КазМинздрав опровергает инфу о чипировании школьников Туркобласти. В ухо или паяльником?
13:18  Туркмения направляет гум-помощь России
11:56  Лезет в душу: может ли COVID-19 вызывать психические отклонения
11:52  Мандзий-образование. В Украине, под вирусный бардак, закрыли последние русские школы
11:43  "Сардобинское водохранилище – из разряда "левых" проектов?" - А.Ильхомов
10:43  КазВирус - 4298
10:15  В Таджикистане новый Министр здравоохранения - Абдуллозода
10:13  Неожиданный сель внезапно снес 85-метровую дамбу в кыргызской Исфане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как турецкий минный заградитель "Нусрет" в одиночку победил англо-французскую эскадру (история)
00:04 07.05.2020

Мал да удал! Невероятный успех минного заградителя "Нусрет"

Когда мы говорим о результативности боевых кораблей - чаще всего мы ведем речь о линкорах, броненосцах, авианосцах или крейсерах. Отдельной графой всегда стояли подводные лодки. И крайне редко мы говорим о кораблях других классов. А зря. На примере героя сегодняшней статьи вы увидите, что малые корабли вполне могут приносить больше пользы, чем мощнейшие плавучие крепости.

Турецкий корабль "Нусрет" относился к классу минных заградителей. В состав Османского флота он был введен в 1913 году. Это был стандартный малый минзаг того времени. Водоизмещение "Нусрета" составляло всего 365 тонн, длина около 40 метров, а в движение корабль приводился двумя паровыми машинами, выдающими суммарную мощность 1200 лошадиных сил. Максимальную скорость на испытаниях заградитель показал 15 узлов, однако после вступления в строй, быстрее 12 узлов ему разгоняться не удавалось. На борту "Нусрет" мог нести до 40 мин.

Несмотря на свои более чем скромные тактико-технические характеристики, "Нусрет" сыграл важнейшую роль в Первой мировой войне. В ходе Дарданелльской операции страны Антанты пытались вывести из войны Турцию и получить доступ к морским путям России, однако маленький турецкий заградитель бесцеремонно вмешался в планы союзников.

В ночь с 7 на 8 марта 1915 года "Нусрет" вышел в море. Командир судна Хакки Топханели планировал скрытно установить минные заграждения в заливе Эренкей, откуда корабли Антанты регулярно обстреливали турецкие береговые укрепления. Эта рискованная операция завершилась благополучно, и турки с нетерпением ожидали ее результатов.

Спустя десять дней, 18 марта 1915 года к Эренкею подошла эскадра адмирала Робека, в составе которой было около двадцати крупных боевых кораблей. Не подозревая о подводной опасности англо-французский отряд вступил в перестрелку с береговой артиллерией. Но вскоре взрывы прозвучали не от попаданий снарядов сухопутных батарей, а из под воды. Первым на мине подорвался британский корабль "Inflexible". Полученные им повреждения не оказались критическими и корабль был отбуксирован на безопасное место.

Прошло несколько часов, когда на минах подорвались еще два корабля - французские эскадренные броненосцы "Gaulois" и "Bouvet". "Gaulois" удалось сохранить плавучесть, но продолжать боевые действия броненосец не мог - он выбросился на берег у острова Тендрос. "Bouvet" же повезло существенно меньше, вернее сказать - не повезло совсем. В результате подрыва на мине сдетонировал боезапас одной из орудийных башен, что привело к фатальным повреждениям - в течении нескольких минут броненосец затонул.

Британский дредноут "Irresistible" был следующим подорвавшимся на минах, установленных "Нурсетом". Корабль остался на плаву, но ввиду серьезности повреждений, команда покинула его, считая что он неизбежно затонет. Турецкая артиллерия продолжила обстрел поврежденного корабля, и через несколько часов он затонул.

Последним, уже ближе к вечеру, на минах подорвался броненосец "Ocean". В результате подрыва на мине корабль утратил способность управляться и стал неподвижной мишенью для береговых батарей. Понимая безнадежность ситуации командир отдал приказ покинуть гибнущий броненосец. Командир оказался прав, так как спустя некоторое время сухопутная артиллерия добила и потопила "Ocean".

Получив такой тяжелый урон франко-британская эскадра отказалась от своего первоначального плана и покинула район боевых действий. Таким образом действия маленького минного заградителя "Нусрет" сорвали масштабную операцию флота Антанты.

Потомки не забыли, без преувеличения, подвиг минного заградителя "Нусрет" - был создан мемориал на котором был установлен памятник кораблю, а также была построена его точная копия, которая благополучно ходит по прибрежным водам близлежащего моря.

Источник - Наблюдатель из тени
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588799040
Новости Казахстана
- Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе - значит идти против истины
- Извлекая уроки из настоящего, двигаться в будущее
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №325
- Кадровые перестановки
- Аскар Мамин о ситуации в Туркестанской области: Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим
- Количество и качество
- Дорожная карта занятости охватит 6,5 тыс. инфраструктурных проектов
- Рабочая поездка А. Мамина в Карагандинскую область: новые производства и инфраструктурные проекты
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №253
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №255
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  