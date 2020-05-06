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Европу охватил беспрецедентный по масштабам кризис, - Ю.Паниев
00:08 07.05.2020

Еврокомиссия представила первый экономический прогноз после начала пандемии

Вследствие пандемии коронавируса ЕС "вступил в глубочайшую рецессию в своей истории", заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, представляя в среду прогноз Еврокомиссии. По его словам, совкупный ВВП 27 стран ЕС в 2020 году рухнет на 7,4%, а в зоне евро – 7,7%. Хотя восстановление и начнется в следующем году, однако "оно не позволит компенсировать спад", - цитирует еврокомиссара Reuters.

Джентилони предрек рост дефицита госбюджетов стран ЕС до 8,5% ВВП с прошлогодних 0,6%, причем самый высокий будет в Италии и Испании – соответственно, 11,1 и 10,1%. Государственный долг в 2020 подскочит до 102,7% ВВП по сравнению с 86% годом ранее, а в 2021-м он снизится лишь до 98,8% ВВП. Безработица в текущем году вырастет до 9,6% с прошлогодних 7,5% и в 2021-м опустится незначительно - до 8,6%.

От глубокой рецессии пострадают все без исключения члены Евросоюза. Только в годы Великой депрессии нечто подобное наблюдалось в Старом Свете.
На состоявшемся в конце апреля саммите ЕС в режиме видеоконференции был утвержден пакет "пожарных" мер, включающий три страховочные программы на общую сумму 540 млрд евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти меры начнут реализовываться с 1 июня.

Впрочем, для преодоления рецессии этих инструментов явно не хватит. Несмотря на это, главы государств и правительств не смогли прийти к консенсусу по поводу создания так называемого Временного фонда восстановления экономики. Фон дер Ляйен говорила о чрезвычайной важности долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы как инструмента инвестиций, который должен стать частью огромного инвестиционного проекта и подтолкнуть экономический процесс в страна-участницах.

Поскольку на саммите не удалось четко сформулировать стратегию Евросоюза по выходу из кризиса, его лидеры потребовали от Еврокомиссии подготовить соответствующий план в мае. Еврокомиссия должна четко определить, как Фонд восстановления будет выглядеть с учетом среднесрочных потребностей в финансировании и какие области экономики больше всего могут пострадать от кризиса, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы будем все очень скрупулезно обсуждать. Ведь речь идет не просто о нескольких миллиардах. Это будут триллионы", – пообещала фон дер Ляйен.

Как стало известно изданию Politico, Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 2 трлн евро. Он будет финансироваться как из нового семилетнего бюджета ЕС, так и из временного "инструмента восстановления", средства для которого будут привлекаться на рынках капитала. Согласно внутренней записке Еврокомиссии, с которой ознакомилось Politico, лидеры ЕС могут одобрить текст плана не раньше июня.
"Коронакризис обнажил слабость международных организаций, в том числе, Евросоюза, который на протяжении последних недель оказался пассивным зрителем, а не активным участником мер по противодействию пандемии. Национальные правительства остались один на один с проблемами", - сказал в беседе с "НГ" председатель Совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

По словам Фаллико, вплоть до последнего времени никак не удавалось согласовать европейские меры по финансовой поддержке пострадавших экономик стран-участниц. "Наконец, назвали выделяемую сумму, кстати, она в разы меньше, чем в США, но продолжались споры, как их выделять. Италия, Испания и Франция предлагали выпустить "коронабонды" под солидарные гарантии стран ЕС. Но такие гарантии не хотели давать северяне, прежде всего, Германия и Нидерланды. Они предлагали воспользоваться Европейским стабилизационным механизмом, который позволял Брюсселю жестко контролировать финансы и бюджеты получателей помощи, как было в прошлом с Грецией. Но в любом случае не были ясны источники финансирования программы помощи".

Профессор Фаллико считает, что вчерашнее решение Конституционного суда Германии, согласно которому в 2015 году Европейский центральный банк превысил полномочия, скупая различные активы, тоже свидетельствует о сложностях в выработке единого, солидарного подхода на уровне ЕС. "Поэтому самым важным становятся уже не сами решения, а то, как именно они будут выполняться", - убежден он.

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
6 мая 2020

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588799280
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