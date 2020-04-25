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Им нечего терять. Нищие мигранты-гастарбайтеры скоро станут угрозой стабильности России, - С.Мардан
00:46 07.05.2020

25.04.2020

Журналист Сергей МАРДАН полагает, что в нынешних реалиях мигранты вполне себе могут стать серьезной угрозой для стабильности нашей страны:

Завоз гастарбайтеров в Россию никогда не был обусловлен разумными объективными экономическими причинами, типа бурного экономического роста, за которым не успевает демография. Как это происходило в экономиках Европы или Соединенных Штатов.

У нас трудовая миграция остается родовой чертой отечественного капитализма, который рассматривает Россию как экономическую территорию, не имеет никаких социальных обязательств и интересуется исключительно размером собственной прибыли.

Минимальная стоимость рабочей силы для российской элиты всегда являлась единственным важным критерием, и никто этой логики в миграционной политике никогда не скрывал.

Помимо того, что в условиях эпидемии мигранты являются самой уязвимой социальной группой, они в любой момент могут стать и серьезной внутренней угрозой для стабильности страны.

Мигранты многочисленны, спаяны по этническому и религиозному признаку, а главное – им нечего терять. Они – те самые современные пролетарии, про которых говорили Маркс и Ленин.

Некоторые влиятельные силы сейчас пытаются повернуть ситуацию таким образом, что российское государство обязано взять на свое содержание миллионы гастарбайтеров. Не их работодатели, а именно государство, то есть все мы.

По прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, после окончания режима самоизоляции в России будет около 8 миллионов безработных. Для чего нам в такой ситуации чужие 8 миллионов, которые займут места наших граждан?

Остаться в России должны только те иностранцы, ответственность за которых полностью готов взять на себя работодатель. Всех остальных, кто не попадет в эти списки, необходимо – депортировать.

У правительства сегодня есть уникальная возможность решительно и с минимальными издержками решить проблему трудовой миграции, которая как нарыв зрела на экономике России много лет. Не говоря уже о том, что национальное правительство просто обязано защищать, прежде всего, интересы своих граждан, а не "оффшорной" аристократии.

Сергей МАРДАН

Источник - lgz.ru
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