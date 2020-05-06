Жизнь после коронавируса: с кем и где будет Турция? - С.Тарасов

00:59 07.05.2020

Позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше, что хорошо видит Турция. У нее открывается немало геополитических перспектив. Заметно, что Эрдоган находится в предчувствии новых решений, ожидая, что его страна получит шанс на то, чтобы непосредственным образом участвовать в формировании так называемой новой нормальности или хотя бы определить удобные для себя правила игры.



Коронавирус еще не побежден, а многие в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, пытаются уже заглянуть в будущее. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которые проходили в режиме видеоконференции, что "мир после пандемии изменится до неузнаваемости", а стране придется в этом "новом мире по новому определяться".



Проблема в том, что грядущие перемены предчувствуют многие, однако лишь в самых общих чертах. Что будет происходить конкретно, никто толком не знает. The Тimes отмечает, что "пандемия нанесла тяжелейший удар по западным странам, которые обычно были поставщиками гуманитарной помощи", и это привело к тому, что "такие государства, как Турция, Китай и Россия, которые некогда считались угрозой влиянию и богатству Запада, стали позиционировать себя в качестве его спасителей".



Издание считает, что "на фоне коронавируса Анкара вступила в новую гонку за международное влияние, пожертвовала медицинское оборудование 55 странам, в том числе Великобритании, и стала третьим крупнейшим поставщиком помощи во время пандемии". Подобное положение вещей дает туркам повод для гордости, показывает, как они "перевернули дипломатические нормы", а "Эрдоган изменил отношения с многими западными лидерами" и на Ближнем Востоке он рассчитывает "более активно сотрудничать с США" и "сыграть на "амбициях России".



Даже если негативные цены на нефть будут результатом технических факторов на рынке фьючерсов, цены дальше будут находиться на низком уровне, но контршоки в связи с изменением цен на нефть часто вызывают политические перевороты в регионе. Анкаре также рекомендуют "заключать большую сделку по Сирии с Вашингтоном, а не Москвой и Тегераном" и "не очень обижаться на противоречивые заявления Трампа".



Но позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше, что хорошо видит Турция, в которой действительно открывается немало геополитических перспектив. Заметно, что турецкий президент Эрдоган находится в предчувствии новых решений, когда его страна получит шанс на то, чтобы непосредственным образом участвовать в формировании так называемой новой нормальности или хотя бы определить удобные для себя правила игры. Удастся ли Турции ее замысел, покажет уже ближайшее время.

6 мая 2020

Станислав Тарасов