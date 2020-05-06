|КазВирус - 4502 (+ 80)
09:29 07.05.2020
В Казахстане обнаружены еще 80 зараженных коронавирусом
Всего в стране 4 502 зафиксированных случаев болезни.
Еще 80 зараженных COVID-19 зарегистрировали в Казахстане, передает zakon.kz.
Заболевшие обнаружены в Нур-Султане - 25, в Алматы - 28, в Атырауской области - 11, в Костанайской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 9, в Кызылординской области - 1.
Всего в стране подтверждено 4 502 случаев.
Больше всего зараженных обнаружено в Алматы - 1 422, в Нур-Султане, 853, в Атырау - 240.
1 408 пациентов вылечились от коронавируса. Летальных случаев - 30.