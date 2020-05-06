КазВирус - 4502 (+ 80)

09:29 07.05.2020

В Казахстане обнаружены еще 80 зараженных коронавирусом

Всего в стране 4 502 зафиксированных случаев болезни.



Еще 80 зараженных COVID-19 зарегистрировали в Казахстане, передает zakon.kz.

Заболевшие обнаружены в Нур-Султане - 25, в Алматы - 28, в Атырауской области - 11, в Костанайской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 9, в Кызылординской области - 1.

Всего в стране подтверждено 4 502 случаев.

Больше всего зараженных обнаружено в Алматы - 1 422, в Нур-Султане, 853, в Атырау - 240.

1 408 пациентов вылечились от коронавируса. Летальных случаев - 30.