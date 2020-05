Русские используют африканские фабрики троллей - и обмен зашифрованными сообщениями - чтобы атаковать США, - Daily Beast

09:39 07.05.2020 6 мая 2020 г.

Филипп Обаджи и Кристофер Дики | The Daily Beast



"Когда Коби, 29-летнего нигерийца, обучающегося в России, впервые добавили в группу в WhatsApp One Africa, One Success ("Одна Африка, один успех") в конце февраля, он подумал, что попал на платформу для студентов-единомышленников, которые хотят обсуждать вопросы об африканском континенте и "предлагать решения для уникальных проблем Африки", как говорилось в описании группы. Но вскоре Коби обнаружил, что сообщения многих участников группы имеют очень мало общего с реальными проблемами, стоящими перед Африкой. Вместо этого они были полны теорий заговоров о новом коронавирусе, и во многих из них утверждалось, что за его распространением стоят Демократическая партия США и различные американские филантропы в Соединенных Штатах - главным образом, Билл и Мелинда Гейтс", - передает The Daily Beast.

"Практически в каждом посте, - говорит Коби, который просил не публиковать его фамилию, - либо ответственность за распространение коронавируса возлагали на кого-то из США, либо какого-либо американца обвиняли в попытке использовать ситуацию".

"Сообщения в группе, с которыми ознакомилось издание The Daily Beast, продвигают идею о том, что COVID-19 был создан политиками Демократической партии США специально для дискредитации президента Дональда Трампа, а медицинские решения, предлагаемые для пандемии, включая вакцины, направлены на уничтожение населения Африки", - говорится в статье.

"Подобные подстрекательские заявления, по-видимому, являются частью более широкого феномена: попытки российского правительства использовать "фабрики троллей" в Нигерии и Гане для распространения сеющих раскол сообщений на Facebook и в Twitter, которые разжигают расовую напряженность во всем мире - и особенно в США на фоне того, как страна приближается к ноябрьским выборам", - уверяет The Daily Beast.

"О некоторых сообщениях такого рода рассказывалось в репортаже CNN в начале этого года, который был основан на исследованиях двух профессоров, Даррена Линвилла и Патрика Уоррена, из Университета Клемсона в США. Во многих случаях, как показали Линвилл и Уоррен, тролли претендовали на то, что являются американцами, делающими посты из США, в то время как на самом деле они сидели в бунгало в Аккре. В других случаях они использовали свою африканскую связь в аккаунтах с такими тегами, как @africamustwake (африка должна проснуться), в попытке завоевать доверие (...)", - говорится в статье.

"Но кампании в WhatsApp и других сервисах обмена сообщениями открывают новую дверь для токсичной дезинформации", - подчеркивает издание.

"Одной из ключевых привлекательных особенностей WhatsApp, принадлежащего Facebook, является сквозное шифрование текстовой, голосовой и видеосвязи. Приложение, которое можно скачать бесплатно, пользуется огромной популярностью во всем мире. (...) Недавно WhatsApp стал ограничивать возможность пользователей пересылать сообщения сотням или тысячам получателей. Представитель компании заявил The Daily Beast, что 90% коммуникаций на WhatsApp происходит между двумя людьми, а большинство групп насчитывает менее 10 человек (в группе, к которой присоединился Коби, было около 80). Тем не менее, 10% из 2 млрд - это 200 млн коммуникаций, которые происходят не между двумя людьми. Так что WhatsApp начал предпринимать активные меры, чтобы ограничить количество людей, которым можно отправить сообщение. Пресс-секретарь указал, что каждый месяц за нарушения - в основном, за попытки использовать WhatsApp для массовых рассылок - блокируется до 2 млн учетных записей. Компания также начала ограничивать возможное количество пересылок сообщений, отмечая, что WhatsApp предназначен для личных и частных коммуникаций, а не для того, чтобы быть "социальным СМИ", таким как Facebook или Twitter. В результате, по словам представителя компании, количество переадресованных сообщений сократилось на 70%. По его словам (...), этот шаг был предпринят частично из-за "нашей обеспокоенности по поводу дезинформации, включая дезинформацию о COVID" (...).

(...) Таким образом, WhatsApp не отслеживает "фактическое содержание сообщений, отправляемых через его зашифрованную систему. Он может отреагировать, если кто-то поставит галочку в пункте "пожаловаться на сообщение", но он отслеживает только объем, а не контент (...)", указывает The Daily Beast. "Учитывая все сказанное, одна группа может связываться с другой, отдельные люди могут делиться информацией с другими единомышленниками в неконтролируемых и не поддающихся отслеживанию коммуникациях до тех пор, пока сообщения - достаточно скоро - не начинают перепрыгивать, как вирусный патоген, от одного отправителя к другому".

"(...) В самых густонаселенных странах Африки к югу от Сахары WhatsApp лидирует среди различных приложений для обмена сообщениями (включая Facebook Messenger), которые гораздо более популярны, чем классические формы социальных сетей. Например, в 2017 году почти половина всего интернет-трафика в Зимбабве приходилась на WhatsApp. (...)", - сообщается в статье.

"По словам Линвилла, он и Уоррен из Университета Клемсона не проводили специальных исследований в WhatsApp, отчасти потому, что у Facebook очень сложно выведывать детальные данные. Однако Линвилл говорит, что его вовсе не удивляет, что русские и другие пропагандисты используют его. "Тролли идут туда, где есть люди, - написал Линвилл The Daily Beast в электронном письме. - Русские вынуждены быть креативными. Счастливые деньки 2016 года миновали, и их работа, по крайней мере, несколько сложнее, чем в прошлом. WhatsApp создан так, чтобы его было сложно мониторить, FB [Facebook] предоставил им замечательное оружие".

"(...) Теории заговора, продвигаемые в WhatsApp в Африке, значительно более дикие, чем многие из тех, которые Линвилл и Уоррен отследили в своей исходной базе данных, включающей более 3 млн твитов, связанных с российскими кампаниями влияния в США, плюс те, которые были сгенерированы на фабриках троллей в Гане и Нигерии. Они сосредоточены практически на тех же проблемах - особенно на жестокости полиции и убийствах - которые использовались в российской кампании влияния в 2016 году, в то время как в целом на обычных платформах последнее поколение троллей все труднее отличить от всех прочих получающих широкое распространение в интернете нападок как со стороны левого, так и со стороны правого лагеря", - отмечается в публикации.

"Действительно, Линвилл и Уоррен часто дают понять, что наиболее успешные стратегии для россиян и других злонамеренных игроков (особенно Китая и Ирана) уже не основываются на создании сумасшедших историй о заговорах и разоблачениях, а разработаны так, чтобы опираться на то, что уже существует. Некоторые из них правдивы, некоторые нет, но посты всегда делаются для того, чтобы спровоцировать реакцию. Затем тролли многократно распространяют их".

(...)

"Намерение России было и остается более сфокусированным на том, чтобы вызывать раскол в США, а не на поддержке одного конкретного кандидата, хотя президент России Владимир Путин явно хотел выбить из колеи Хиллари Клинтон в 2016 году, а Трамп - настолько противоречивая фигура, что он склонен служить целям России с помощью или без помощи ее троллей. Последний список подозрительных страниц в Тwitter в США, предоставленный The Daily Beast Уорреном и Линвиллом, (...) включает станицы, якобы принадлежащие левым феминистам, правозащитникам из правого лагеря, сторонникам ЛГБТ, латиноамериканским голосам и афроамериканцам, борющимся с несправедливостью, - пишут авторы публикации. - По словам Уоррена, происхождение аккаунтов определяется "комбинацией технических и контентных маркеров". "Технические маркеры выдают, что это - согласованная операция. Контентные маркеры связывают их с российскими усилиями предыдущих поколений", - поясняет он.

"(...) Сообщения в группе в WhatsApp предполагаемых африканских студентов в России, с которыми ознакомилась The Daily Beast, в высокой степени сосредоточены на Африке по тону и содержанию. Но как только они распространяются повсеместно, кто-то где-то в США вероятно, подхватывает их, будь то пересылка в приложениях для обмена сообщениями или в аккаунтах в Twitter и Facebook, которые не были удалены. И центральной темной стали заговоры относительно COVID-19", - подчеркивается в материале.

"В ряде публикаций в группы One Africa, One Success утверждается, что коронавирус создали так называемое тайное общество иллюминатов и демократы США с целью лишения Трампа власти, и этот нарратив подхватили даже высокопоставленные политики в Нигерии. "Одна из многих задач иллюминатов, а также тех, кто стоит за пандемией коронавируса и появлением нового мирового порядка, состоит в том, чтобы вывести из строя @realDonaldTrump на президентских выборах в этом году путем разжигания массивной рецессии и краха американской и мировой экономики, - написал в Twitter в конце марта Феми Фани-Кайоде, бывший министр авиации Нигерии. - Они также хотят, чтобы как можно больше американцев умерли от коронавируса, и свалить все это на Трампа. Несмотря на все их усилия, у меня есть для них новость: они с треском провалится, а @realDonaldTrump вернется к власти после выборов 2020 года".

"(...) Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который пообещал выделить 100 млн долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, подвергается особой критике со стороны троллей, которые утверждают, что миллиардер-основатель Microsoft проводит программу вакцинации, направленную на сокращение населения планеты на 15%. "Он хочет, чтобы в Африке исчезли 15% людей с помощью его губительной вакцины, - говорится в одном посте от 27 марта. - Африка должна отказаться от его вакцины против коронавируса".

"В нескольких сообщениях приводится неверная цитата Мелинды Гейтс из интервью 10 апреля на канале CNN о том, что она предвидит "трупы по всей Африке". На самом деле, она сказала, что "картина трупов на улицах Эквадора - это то, что мы не хотим увидеть в Африке".

"Они ненавидят Африку, - говорится в одном посте о фонде. - У них нет благих намерений для африканцев".

"(...) Пропаганда, нацеленная на то, чтобы сеять ненависть к Западу в сердцах уязвимых африканцев и поколебать избирателей в свете предстоящих президентских выборов в США - это трюк, который, как мы знаем, использовали русские в прошлом, а китайцы, которые ведут жестокую пропагандистскую войну с администрацией Трампа, возможно, используют в настоящее время", - утверждает газета, напоминая, что в октябре 2017 года сообщала, как два нигерийских видеоблогера, которые называли себя Уильямс и Калвин Джонсон в социальных сетях, разместили на YouTube видео, в котором утверждали, что Клинтоны - "серийные убийцы, которые собираются изнасиловать целую страну", и что Трамп не может быть расистом, потому что он "бизнесмен". Нигерийцы, которые якобы несли "слово правды" в афроамериканскую аудиторию, были частью широкой российской кампании влияния на американскую политику. Уильямс Джонсон позже признался в видео, которое он выложил на YouTube в конце 2018 года, что работал в пресловутом российском Агентстве интернет-исследований, чья деятельность была подробно освещена в расследовании Мюллера в США, и нескольким ее членам были предъявлены обвинения".

(...)

"Кремль вкладывает значительные средства в программы обучения африканцев в высших учебных заведениях России, и из 17 тыс. студентов, которые в настоящее время обучаются в российских университетах, 4 тыс. получают стипендии российского правительства (...)", - напоминают авторы публикации.



Источник: The Daily Beast Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588833540

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества

- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции

- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области

- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез

- Кадровые перестановки

- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район

- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"

- Порядка 5,3 млрд тенге перечислено казахстанцам в апреле на покупку продуктов в период ЧП