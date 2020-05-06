Freedom House: Власти Таджикистана готовят почву для создания политической династии?

09:43 07.05.2020

Таджикистан входит в число семи консолидированных авторитарных режимов среди стран бывшего социалистического блока

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Главы ряда стран, в том числе Таджикистана, назначают своих родственников на высокие государственные посты, возможно, готовя почву для создания политических династий. Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Freedom House "Страны переходного периода 2020 года. Отбрасывая демократический фасад" (Nations in Transit 2020. Dropping the Democratic Facade).



Все больше лидеров государств мира в последнее время даже не притворяются, что "создают видимость игры по демократическим правилам", говорится в отчете, посвященном ситуацией с демократией и гражданскими свободами в странах переходного периода – европейских и азиатских государствах бывшего социалистического блока.



Freedom House отмечает, что во многих странах участились нападки на независимость судебной власти, раздаются угрозы гражданскому обществу и прессе, подтасовываются результаты выборов, а парламенты перестают выполнять свои изначальные функции, и больше не являются центром политических дебатов и надзора за исполнительной властью, пишут авторы отчета.



Авторы отчета отмечают "ошеломляющий крах демократии" в 29 государствах бывшего социалистического блока. На сегодняшний день в регионе меньше демократий, чем четверть века назад, когда был опубликован первый ежегодный отчет, говорится в документе.

Freedom House особо отмечает, что пандемия коронавируса COVID-19 способствовала еще большей уязвимости граждан перед дальнейшим нарушением их прав. "COVID-19 создает переломную точку, которая могла бы ускорить тенденции к снижению или усилить демократию. […] Численность демократий находится сейчас на самом низком уровне за 25-летнюю историю отчетов Freedom House: из 29 оцененных государств, десять были признаны демократическими, десять – гибридными режимами, и девять – авторитарными. В течение последнего десятилетия количество гибридных режимов выросло более чем в три раза. В то же время количество демократических режимов сократилось на треть", – говорится в отчете.



Согласно рейтингу Freedom House, Таджикистан входит в число семи консолидированных авторитарных режимов среди стран переходного периода, наряду с Туркменистаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, Россией и Беларусью. Четыре страны - Армения, Грузия, Молдова и Украина относятся к категории переходных (гибридных) режимов. А лучше всего дела с демократией и правами человека среди 29 стран, попавших в рейтинг, обстоят у Эстонии, которую авторы отчета относят к категории консолидированных демократий. К этой категории относятся также Литва, Латвия и Словения.



В отчете правозащитников, в частности, отмечается, что президенты Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана назначают своих родственников на высокие государственные посты, возможно, готовя почву для создания политических династий. "В Таджикистане дискуссии о семейной династии продолжаются уже несколько лет, и они активизировались накануне назначенных на осень 2020 года президентских выборов. Рустами Эмомали, 32-летний сын президента Эмомали Рахмона, назначен мэром столицы, что приближает его на один шаг к президентству", говорится в отчета. Авторы также отмечают, что в 2018 году в Конституцию Таджикистана была внесена поправка, которая снижала возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Эксперты полагают, что целью внесения поправок было дать возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства именно Рустами Эмомали.

Напомним, 17 апреля Рустами Эмомали был избран председателем Маджлиси милли, верхней палаты парламента: это вторая по значимости должность в стране. Теперь в случае отставки, смерти или недееспособности президента Рустами Эмомали сможет занять пост главы государства.



Freedom House – неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Freedom House работает в сфере защиты прав человека и содействия демократическим изменениям. Организация уделяет особое внимание политическим правам и гражданским свободам.



6 мая 2020