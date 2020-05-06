Джихад по-мозамбикски. Напряженность в мире идет на запах газа и нефти, - Ст.Иванов

09:58 07.05.2020

Вслед за крупнейшей страной африканского континента Нигерией радикальные исламисты активизировались и в Мозамбике. События последнего времени на севере этой страны, главным образом в провинции Кабу-Делгаду, подтверждают факт возникновения новой террористической организации джихадистского толка, способной не только дестабилизировать внутриполитическую обстановку в этой восточноафриканской стране, но и создать серьезные проблемы для других государств региона.



Идеология, символика и методы действий местных джихадистов мало чем отличаются от родственных им боевиков известных крупных террористических группировок типа "Аль-Каиды", "Исламского государства", "Боко харам", "Аш-Шабаб" (запрещены в РФ) и им подобных. Главари мозамбикской "Ансар ас-Сунна" поддерживают связи и контакты с радикальными фундаменталистскими организациями в Нигерии, Танзании, Сомали, Кении, Конго и в районе Великих африканских озер.



Что касается непосредственно джихадистской организации Мозамбика, то в данном случае речь идет о так называемом исламистском повстанческом движении "Ансар ас-Сунна", что означает "Последователи традиций пророка". Однако в обиходе простые люди и официальные лица, учитывая, что это движение в основном состоит из молодежи, по ассоциации с сомалийской террористической организацией, называют его "Аш-Шабаб" ("Молодежь"). Лидеры этой группировки исламистов выступают за повсеместное введение законов шариата, упразднение светской системы образования и в конечном итоге создание исламского государства, что приходит в явное противоречие с местными традициями и суфийской версией ислама, исповедуемой местным мусульманским населением. Следует иметь в виду, что Мозамбик – бывшая португальская колония и светское государство. Официальной государственной религии нет, 50 процентов населения страны придерживаются местных традиционных верований, 30 процентов – христиане-католики и примерно 20 процентов – мусульмане, которые проживают в основном в северных провинциях.

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Объединенный консорциум "Роснефти" и американской Exxon Mobil подписал с правительством Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов на шельфе республики

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По оценкам Международной организации по локализации вооруженных конфликтов (ACLED), только за 2019 год террористическая активность в этой южноафриканской стране выросла на 237 процентов, число погибших – на 197 процентов, жертвами боевиков стали уже многие сотни местных жителей и военнослужащих правительственных войск. Особое беспокойство Агентство ООН по делам беженцев высказало по поводу ситуации с безопасностью на севере Мозамбика, вблизи границы с Танзанией, в провинции Кабу-Делгаду, где только за последнее время имели место десятки вооруженных нападений боевиков и свыше 100 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.



Конец января – начало февраля 2020 года отличались самыми жестокими и многочисленными вспышками насилия в этой части страны со времени начала мятежа радикальных исламистов в октябре 2017-го. В настоящее время атаки боевиков распространяются на южные районы Кабу-Делгаду, вынуждая все больше людей спасаться бегством в столице провинции – городе Пемба.



Провинция Кабу-Делгаду остается одним из наименее развитых в социально-экономическом отношении регионов Мозамбика. В апреле 2019 года от мощного циклона "Кеннет" в ней пострадали около 160 тысяч жителей, позже на регион обрушилось наводнение, разрушившее многие населенные пункты, мосты и дороги. Россия, как и ряд других государств, оказала жителям пострадавших районов гуманитарную помощь.

Пользуясь последствиями стихийных бедствий, боевики расширяют ареал своих военных операций, продвигаются на юг и в глубь провинции, все ближе подбираясь к Пембе. Беженцы сообщают о похищениях людей, зверских убийствах, увечьях и пытках мирных жителей, сожженных домах, уничтоженных посевах и разграбленных магазинах. Уже многие десятки деревень подверглись нападениям террористов, часть из них сожжена и полностью заброшена. Боевики нападают и на правительственные учреждения, полицейские участки, воинские гарнизоны, церкви, школы, больницы, предприятия нефте- и газодобычи, другие объекты.



Правительство пока не в состоянии навести должный порядок в провинции Кабу-Делгаду и в целом на севере страны. Президент Мозамбика Филипе Ньюси вынужден был даже заявить о готовности правительства к переговорам с террористами, хотя те его предложение проигнорировали. Было создано Агентство по ускоренному социально-экономическому развитию трех северных провинций, запланировано создание дополнительных рабочих мест для молодежи – этого мобилизационного ресурса террористов. Параллельно власти начали подготовку к крупнейшей за последние месяцы войсковой операции в провинции Кабу-Делгаду.

Активизация террористов в этом регионе и ответные меры правительства совпали по времени с началом работ по разведке, добыче и экспорту природного газа и планами по реализации других крупных проектов на севере страны. Открытые у северо-восточного побережья Мозамбика месторождения газа оцениваются в 5,1 триллиона кубометров, что выводит страну на 12-е место в мире по его запасам. Большой интерес к развитию региона проявляют также европейские, включая российскую "Роснефть", бразильские, индийские, японские, китайские и австралийские компании. Так, например, китайские банки планируют вложить 2,7 миллиарда долларов в осуществление крупнейшего в Мозамбике инфраструктурного проекта – строительства железной дороги длиной 639 километров, соединяющей угольные разрезы в провинции Тете с угольным терминалом Макусе на побережье Индийского океана.

В начале февраля 2020 года к центральному правительству с просьбой обеспечить защиту от исламистов своих объектов обратились представители крупных международных компаний Exxon Mobil и Total, занимающиеся разработкой газовых месторождений на шельфе океанской акватории. Якобы из-за атак террористов сохраняется высокий риск срыва намеченных ими СПГ-проектов, оцениваемых в 60 миллиардов долларов. Эти корпорации считают группировку правительственных войск в северных провинциях страны явно недостаточной для эффективного противодействия боевикам.

Подтверждением этих опасений стал захват джихадистами 23 марта 2020 года столицы административного округа – города Мосимбоа-да-Прая, который расположен всего в нескольких десятках километров от района, выбранного международными энергетическими компаниями для строительства заводов по сжижению природного газа.

В октябре 2018 года объединенный консорциум "Роснефти" и американской Exxon Mobil подписал с правительством Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов на трех блоках на шельфе республики. Компании приступили к геологоразведочным работам и намерены уже в 2022-м приступить к промышленной добыче и сжижению газа.



20–23 августа 2019 года президент Республики Мозамбик Ньюси посетил Москву с официальным визитом. Во время переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была обсуждена региональная и международная проблематика, а также вопросы борьбы с терроризмом. Лидеры двух государств подтвердили взаимную готовность продолжать работу по наращиванию двустороннего взаимодействия и продвижению совместных проектов на экономическом треке. Владимир Путин подписал также со своим коллегой несколько документов о военно-техническом и экономическом сотрудничестве двух государств, но самое главное – простил Мозамбику 95 процентов его долга времен СССР. И в Мозамбике заговорили не только о беспрепятственном заходе российских кораблей в порты страны, но и о привлечении российских военных инструкторов для обучения мозамбикской армии. Вполне естественным становится оказание Россией необходимой военной и военно-технической помощи Мозамбику, а также налаживание взаимодействия в области борьбы с силами международного терроризма.



Можно сделать вывод, что активизация террористической деятельности радикальных исламистов в Мозамбике вовсе не случайна. Она напрямую связана с открытием больших месторождений природного газа, нефти, драгоценных камней и графита в этой стране, что, как показывает современная африканская действительность, приводит, как правило, не только к резкому обострению внутриполитической борьбы за контроль над этими ресурсами между различными группировками правящей в стране элиты, оппозиции, но и к вмешательству внешних игроков, чьи интересы могут быть при этом серьезно затронуты. Не исключено, что деятельность джихадистов в Мозамбике подпитывают правящие круги и неправительственные организации стран, не заинтересованных в выходе на мировой рынок еще одного конкурента – крупного экспортера нефти и газа.



Станислав Иванов,

ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Опубликовано в выпуске № 17 (830) за 5 мая 2020 года