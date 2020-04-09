Загадочная "танцевальная чума" в Европе 16 века. Что это было? - "Karar"

10:27 07.05.2020

Karar, Турция



Средневековая Европа пережила много непростых периодов начиная от голода и болезней и заканчивая войнами и открытиями. Есть свидетельства, согласно которым в период, именуемый темными веками, происходили явления одно загадочнее другого. Пожалуй, самое удивительное из них - "танцевальная чума".

Karar (Турция): они умирали, танцуя



О темных веках Средневековья создано много книг и фильмов. Среди загадочных событий той эпохи есть одна история, в которую практически невозможно поверить. Событие, подтвержденное историческими документами, произошло в 1518 году. Его причины выяснить так и не удалось. 400 человек умерли, танцуя.

Темные века Средневековья, манящие своей таинственностью любителей истории и сценаристов, стали периодом многих загадочных событий, которые так и остались под завесой тайны. Охота на ведьм, неизвестные сверхъестественные явления и еще многие другие вещи происходили в те годы. Гибель 400 человек в неостановимом танце в 1518 году, тоже входит в число необъяснимых, но любопытных происшествий и остается загадкой до сих пор.

Средневековая Европа пережила в своей истории много непростых периодов, начиная от голода, болезней и заканчивая войнами, открытиями. Есть свидетельства, согласно которым особенно в период, называемый темными веками, имели место явления, одно загадочнее другого. Пожалуй, самое популярное из них - когда люди умирали, танцуя, или так называемая "танцевальная чума".



Эта "танцевальная чума", случаи которой наблюдались с VII по XVII век, или "танцевальная мания", поражала людей всех возрастов. Самый известный такой случай, причины которого не удается объяснить до сих пор, произошел в Страсбурге, который в то время был частью Священной Римской империи, в 1518 году.



Все началось с того, что на улице города стала танцевать женщина по фамилии Троффеа (Troffea). За шесть дней к отчаянно плясавшей горожанке безо всяких причин присоединилось еще 34 человека! Еще через некоторое время количество людей, которые круглые сутки безостановочно танцевали на улицах, согласно историческим источникам, составило 400 человек, преимущественно женщин. Так продолжалось в течение месяца, и власти города решили принять меры. Врачи не могли остановить танцующих. Некоторые из пляшущих пытались укрыться в церквях, опять же танцуя и плача. А где-то, где они находили укрытие, начинали танцевать и другие люди.



Врачи, священнослужители, представители знати, астрологи и даже колдуны стали искать лекарство от "танцевальной чумы", которая становилась все большей проблемой. Но ничего не помогало. В конечном счете врачи решили не сдерживать танцующих и даже стали побуждать остальных тоже танцевать. В итоге городские власти освободили площади и рынки, чтобы люди могли спокойно предаться танцу.

Было установлено, что многие из танцевавших умерли от сердечного приступа или переутомления. После несметного количества безумств и смертей "танцевальная чума" в один момент прекратилась, при этом никто не смог понять, как она возникла и почему внезапно закончилась.

Многие люди в разных странах и в разное время пытались пролить свет на эти события. Отмечалось, что большинство охваченных "эпидемией" людей находились в бессознательном состоянии или не могли себя контролировать. В наши дни некоторые ученые утверждают, что причиной такого рода событий могли послужить дикие грибы, способные вызывать галлюцинации.

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Оригинал публикации: Dans ederek ölmüşler

Опубликовано 09/04/2020