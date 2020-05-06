Четвертая мировая: хроники будущего. Пандемия коронавируса показала, каким будет обновленный мир, - А.Храмчихин

10:59 07.05.2020

Последствия нынешней вирусной пандемии заранее сравнивают с последствиями и Великой депрессии, и Второй мировой войны. Между тем крушение нынешнего мирового порядка было совершенно неизбежным и до начала эпидемии. Речь идет как об экономической системе, которая давно превратилась в гигантский финансовый мыльный пузырь, так и о системе политической, которая не отражает реального соотношения основных геополитических сил.

Новая – неядерная мировая война уже идет. Хотя еще не везде это осознали.

Пандемия – как выстрел в Сараево

Оставим в стороне вопрос, как возник вирус, кто его создал и почему он попал в "свободное обращение". Речь идет о влиянии заразы на народы, государства и мировое устройство. И понятно, что коронавирус либо сильно приблизит крах мирового порядка, либо с него этот крах и начнется. Правда, и во втором случае пандемия будет лишь "выстрелом в Сараево", то есть поводом, а не причиной. Как бы то ни было, следует считать, что "уже началось". Потому что теперь как в прямом, так и в переносном смысле у нынешней системы "того здоровья уже не будет" ни при каких обстоятельствах.

Крушение мирового порядка и создание нового, очевидно, не может обойтись без большой войны. На самом деле война идет уже давно, продолжая то, что началось как раз с выстрела в Сараево: мы до сих пор недовоевали Первую мировую. В значительной степени Вторая мировая война большим ожесточением армий воюющих сторон, пространствами театров военных действий и, конечно, количеством жертв затмила сражения предшествующей гекатомбы. Но в политическом смысле это было совершенно очевидное "доигрывание" и "переигрывание" Первой мировой. Не было бы ее – не случилось бы последующей. Практически без перерыва пришла третья мировая, более известная как холодная война. Она стала в чистом виде "доигрыванием" и "переигрыванием" Второй. А сейчас практически без остановки мы уже "въехали" во вторую холодную войну (начавшуюся, видимо, тоже на Балканах, в Косове), которая становится "доигрыванием" и "переигрыванием" третьей мировой. В основе всего лежит Первая мировая – коллективное самоубийство если не человечества вообще, то европейской цивилизации безусловно. Ставший сегодня "единственно верным учением" в Европе толерантный и политкорректный левый либерализм – прямое следствие перепахавших эту часть света мировых войн.

Холодная война продолжалась немногим менее полувека, поскольку в отличие от предшествующих обошлась без глобальной бойни. Вполне вероятно, что четвертая мировая тоже обойдется без большой крови, став совокупностью войн формально меньших по масштабу. Впрочем, идущая сегодня информвойна ("Безграничные возможности войны") является вполне глобальной и мировой, в значительной степени заменяя войну классическую. Так же глобальный характер уже давно носит "мятежевойна", в которой хотя бы один из участников – негосударственный субъект ("Непризнанные ополченцы против официальных мятежников"). Субъекты государственные очень органично входят в "мятежевойну" через сшибки спецназов ("Профессия – партизан"). Но и классическая война между сравнимыми по силам противниками отнюдь не исключена ("Что будет, когда закончатся истребители 5-го поколения"), потому что в какой-то момент может не остаться других вариантов.

Все против всех

Кто против кого будет воевать, тоже прекрасно понятно – все против всех. Для страны, сохраняющей политическую субъектность, как никогда, верным станет хорошо известное высказывание об отсутствии постоянных союзников и противников и наличии только постоянных интересов. Причем, судя по всему, даже для самых сильных государств этим постоянным интересом станет "всего лишь" элементарное выживание.

Разумеется, не будет никакого противостояния Запада и союза России, Китая и Индии. Такой вариант глобального конфликта весьма популярен в предсказаниях будущего от политиков, политологов, журналистов по обеим сторонам гипотетической "линии фронта" на самом деле абсолютно нереален. Каждый будет стоять за себя, коалиции начнут постоянно складываться и распадаться. Ярким примером того, как это может выглядеть, является происходящее в последние годы на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Когда четыре с половиной года назад Россия пришла в САР, там противоборствовали две коалиции. С одной стороны – правительственные силы Сирии и их местные союзники, Иран и коалиция шиитских группировок, Россия. С другой – конгломерат сирийских антиправительственных сил, Турция, аравийские монархии, Запад и примкнувший к ним Израиль. Сегодня даже наша коалиция, явно одерживающая победу, не то чтобы распалась, но видоизменилась: по сути Россия и Иран с шиитами из других стран ведут в Сирии две разные войны, хотя и против одних противников. Противостоящая же коалиция полностью развалилась, некоторые участники вошли в конфронтацию между собой (особенно с учетом войн в Йемене и Ливии, где состав сил почти такой же). Непосредственно в Сирии только в треугольнике Россия – США – Турция уже возникали сиюминутные коалиции "два против одного" во всех возможных вариантах.

Вполне вероятно, так случится и в глобальном масштабе. Например, в треугольнике США – КНР – РФ неизбежно будут возникать ситуативные союзы. Устойчивый же союз "два против одного" возможен только в одном случае: если Москва сознательно пойдет в "шестерки" (слово "союзник" здесь совершенно неуместно) либо Вашингтону, либо Пекину.

Своя рубашка должна быть ближе

Россиянам следует предельно ясно понимать, что война уже идет и мы в ней уже участвуем. "Отвертеться" от этого совершенно невозможно. Надо ее вести, если хотим выжить. Как минимум следует немедленно сворачивать любое участие в процессах глобализации (которая при всех раскладах обречена) и производить максимум промышленных товаров в стране. Кроме того, необходимо как можно быстрее изгнать все элементы глобализма из программ вузов и колледжей, вернуть их к классическим формам образования, ориентируя учебные заведения на подготовку специалистов для нужд нашей страны, а не для так называемого цивилизованного мира. При этом вложения в образование и науку необходимо срочно увеличивать в разы.

Как банально это ни звучит, единственными нашими союзниками являются армия и флот (а также ВКС, РВСН и ВПК). Что касается единомышленников зарубежных, то, как было уже сказано, они будут возникать ситуативно, исходя из текущих геополитических обстоятельств. Грубейшей ошибкой станет поиск постоянных союзников на основе идеологических химер или мнимой этнической, конфессиональной, исторической общности. В таком варианте мы в лучшем случае как минимум получим паразитов, вечно сосущих из России деньги, и как максимум будем жертвовать жизнями наших солдат в обмен на пустые обещания и заверения в искренней и вечной дружбе.

Чем закончится передел мира – предсказывать абсолютно бессмысленно, сегодня этого никто не может знать. Сейчас прогноз даже на один год невозможно построить корректно. Тем не менее как распределятся роли в новом мире, предположить можно уже сейчас, посмотрев на статистику последствий пандемии. Например, в великой державе Франции население – 67,1 миллиона, из них свыше 160 тысяч заболевших и более 23 тысяч умерших от ковида. В бывшей французской колонии – Вьетнаме население – почти 95 миллионов, коронавирусом заболели менее 300 человек, а не умер никто. Кстати, сойдись сегодня французская и вьетнамская армии на поле боя, вьетнамцы "вынесли" бы французов еще более жестко, чем в битве при Дьенбьенфу 66 лет назад. С кем выгоднее дружить – решайте сами. Но то, что западная система обанкротилась, – очевидный факт. Она провалилась в том, что справедливо считается самой сильной ее стороной – в социальной сфере. Не понимать этого – случай более клинический, чем заболевание коронавирусом.



Александр Храмчихин,

замдиректора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 17 (830) за 5 мая 2020